Outro grande destaque é o lançamento do Model Gateway, uma nova solução de nível empresarial que fornece acesso sem dificuldades a uma ampla gama de modelos de base líderes por meio de uma interface segura e governada. Essa funcionalidade é projetada para eliminar o lock-in com fornecedor, permitindo que as organizações integrem os modelos Granite da IBM aos modelos de fronteira como o Anthropic e o OpenAI.

O Model Gateway oferece flexibilidade incomparável. Ele aceita praticamente qualquer modelo, em qualquer lugar, hospedado no watsonx.ai ou em ambientes de terceiros. As empresas podem escolher o melhor modelo para suas necessidades e implementá-lo com segurança, graças a mecanismos de adesão e controles de acesso robustos. Esse recurso permite que as empresas mantenham o controle sobre sua infraestrutura de IA, aumentem a agilidade e otimizem os custos, garantindo, ao mesmo tempo, resiliência e segurança.

Ao permitir o uso de modelos hospedados de terceiros, o Model Gateway permite que os desenvolvedores criem e implementem agentes de IA como serviços de forma rápida e eficiente. Essa flexibilidade é especialmente valiosa para organizações que buscam escalar iniciativas de IA sem ficarem vinculadas a um único ecossistema. O Model Gateway está disponível para visualização pública a partir de quinta-feira, 12 de junho de 2025.