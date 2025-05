Liberando o desempenho máximo do Kubernetes e a eficiência de custos com o IBM Instana impulsionado pelo IBM Kubecost

O Kubernetes tornou-se a espinha dorsal das mudanças e da implementação de aplicações. As empresas investem em Kubernetes para criar aplicações escaláveis com alta frequência de implementação para ajudar a atender às necessidades dinâmicas dos negócios.

De acordo com a IDC1, a onipresença e a escala de adoção que o Kubernetes desfruta continuarão a crescer exponencialmente, devido especialmente a tendências como o aumento da implementação de cargas de trabalho de IA/ML conteinerizadas, o que aumentará o número de aplicações que a empresa típica hospeda usando o Kubernetes. No entanto, a complexidade do rastreamento de gastos com o uso do Kubernetes é incrivelmente difícil.

Para superar essa complexidade, as equipes de TI e FinOps querem soluções que possam monitorar os clusters do Kubernetes para rastrear o tempo de atividade, os recursos e a interação entre os componentes. A solução ideal fornece uma visão unificada dos clusters do Kubernetes, dos serviços associados e da integridade e do custo da infraestrutura por meio de uma única solução de observabilidade.

Para solucionar esse problema complexo de gastos e observabilidade, estamos anunciando uma nova funcionalidade de monitoramento de custos no IBM Instana, impulsionado pelo IBM Kubecost, que fornece dados de desempenho das aplicações e de custos do Kubernetes em um só lugar.