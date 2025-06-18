Libere a IA confiável com governança e segurança integradas

18 de junho de 2025
Anunciando o lançamento de novos recursos no Guardium IA Security, incluindo uma integração aprimorada pronta para uso com o watsonx.governance, ajuda as empresas a manter a IA agêntica e outros sistemas de IA generativa seguros e responsáveis em escala para uma IA confiável.
As organizações estão buscando adotar a IA para melhorar a produtividade dos funcionários, mas têm preocupações em relação à confiança na IA e em levar seus experimentos de IA do teste à produção. A IA também está aumentando a superfície de ataque e criando ameaças, riscos e vulnerabilidades únicos que podem levar à perda de controle. As organizações precisam gerenciar, proteger e governar adequadamente sua IA para ter sistemas de IA em que possam confiar.
De acordo com uma pesquisa de 2024 com diretores executivos do IBM Institute for Business Value, 82% dos entrevistados afirmam que uma IA segura e confiável é essencial para o sucesso de seus negócios, mas apenas 24% dos projetos atuais de IA generativa estão sendo protegidos. Além disso, à medida que as organizações correm para implementar agentes de IA para obter melhores resultados de negócios, os riscos são amplificados. Na verdade, a Gartner prevê que, "até 2028, 25% das violações empresariais serão rastreadas até o abuso de agentes de IA, tanto de agentes externos quanto internos maliciosos".1
O IBM Guardium AI Security permite que as organizações descubram a IA invisível, incluindo os agentes de IA, protejam todos os modelos de IA e caso de uso, obtenham proteção em tempo real contra prompts maliciosos e alinhem as equipes em um conjunto comum de métricas para uma IA confiável.
Por meio de uma colaboração com o AllTrue.IA, Os novos recursos da IBM para o Guardium IA Security incluem a capacidade de detectar continuamente novos casos de uso de IA em ambientes de nuvem, repositórios de código e sistemas integrados, garantindo visibilidade e proteção totais em um ecossistema de IA cada vez mais descentralizado. Uma vez identificado, o IBM Guardium AI Security o traz para o watsonx.governance, e os controles de risco e conformidade apropriados são aplicados.
A IA generativa continuará evoluindo, introduzindo novos recursos e riscos. As empresas que investem em um framework robusto de segurança e governança agora estarão mais bem posicionadas para se adaptar a essas mudanças e mais resilientes diante da evolução dos cenários regulatórios.
É crucial usar uma abordagem totalmente integrada à segurança e à governança da IA. As equipes de segurança e governança devem operar em sincronia com:
Ao adotar essas práticas integradas, as empresas maximizam o potencial transformador da IA generativa e, ao mesmo tempo, protegem seus dados, modelos e reputação. Com uma estratégia bem executada, sua organização pode inovar com confiança, antecipar-se aos requisitos de conformidade e conquistar a confiança dos stakeholders em um futuro orientado por IA.
A integração pronta para uso entre o Guardium AI Security e o watsonx.governance fornece uma verdadeira solução de risco e governança para que equipes díspares analisem um único conjunto de métricas para riscos de negócios e de segurança para IA confiável.
O Guardium AI Security oferece uma solução robusta de nível empresarial para gerenciar a segurança de seus ativos de IA e reunir as equipes de segurança e governança em um único conjunto de métricas, para uma IA segura e confiável. Ele permite que as organizações:
O Guardium ajuda a proteger sua IA em todo o ciclo de vida, desde a descoberta de ativos de IA até a avaliação de vulnerabilidades e configurações incorretas, garantindo o uso seguro para o gerenciamento da conformidade. Ele permite que você proteja os modelos que cria localmente, use na nuvem ou consome, oferece a capacidade de executar testes de inserção automatizados, verificar prompts de entrada e saída com firewall de IA e gerenciar a conformidade em 12 frameworks.
Uma integração pronta para uso com o IBM watsonx.governance fornece uma verdadeira solução de risco e governança para que equipes díspares analisem um único conjunto de métricas para riscos de negócios e de segurança. Quando a IA invisível é detectada pelo Guardium AI Security, ela é trazida para o watsonx.governance, alinhada com o caso de uso apropriado, e os controles apropriados de risco e conformidade são aplicados. Agora, suas equipes de governança e segurança analisam o mesmo inventário de IA e risco de IA para uma IA confiável.
Experimente o primeiro software do setor que reúne as equipes de segurança de IA e governança de IA para fornecer uma visão unificada da postura de risco das empresas.
Leia mais sobre o Guardium AI Security
1 Gartner Press Release, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, 22 de outubro de 2024.
GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.