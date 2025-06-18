Libere a IA confiável com governança e segurança integradas

As organizações estão buscando adotar a IA para melhorar a produtividade dos funcionários, mas têm preocupações em relação à confiança na IA e em levar seus experimentos de IA do teste à produção. A IA também está aumentando a superfície de ataque e criando ameaças, riscos e vulnerabilidades únicos que podem levar à perda de controle. As organizações precisam gerenciar, proteger e governar adequadamente sua IA para ter sistemas de IA em que possam confiar.

De acordo com uma pesquisa de 2024 com diretores executivos do IBM Institute for Business Value, 82% dos entrevistados afirmam que uma IA segura e confiável é essencial para o sucesso de seus negócios, mas apenas 24% dos projetos atuais de IA generativa estão sendo protegidos. Além disso, à medida que as organizações correm para implementar agentes de IA para obter melhores resultados de negócios, os riscos são amplificados. Na verdade, a Gartner prevê que, "até 2028, 25% das violações empresariais serão rastreadas até o abuso de agentes de IA, tanto de agentes externos quanto internos maliciosos".1

O IBM Guardium AI Security permite que as organizações descubram a IA invisível, incluindo os agentes de IA, protejam todos os modelos de IA e caso de uso, obtenham proteção em tempo real contra prompts maliciosos e alinhem as equipes em um conjunto comum de métricas para uma IA confiável.

Por meio de uma colaboração com o AllTrue.IA, Os novos recursos da IBM para o Guardium IA Security incluem a capacidade de detectar continuamente novos casos de uso de IA em ambientes de nuvem, repositórios de código e sistemas integrados, garantindo visibilidade e proteção totais em um ecossistema de IA cada vez mais descentralizado. Uma vez identificado, o IBM Guardium AI Security o traz para o watsonx.governance, e os controles de risco e conformidade apropriados são aplicados.