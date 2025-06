Libere o futuro da orquestração de agentes de IA com o IBM Agent Connect

A tecnologia que permite aos parceiros integrar seus agentes ao ecossistema do watsonx Orchestrate é o IBM Agent Connect Framework, uma arquitetura de integração fundamental projetada para possibilitar conectividade sem dificuldades entre agentes externos e o watsonx Orchestrate. Essa arquitetura é independente do framework, permitindo a integração de agentes desenvolvidos com qualquer framework, como LangChain, LangGraph, CrewAI, Copilot Studio ou frameworks personalizados. O Agent Connect Framework oferece comunicação padronizada usando APIs familiares no estilo de conclusão de chat e inclui compatibilidade com padrões como MCP para interoperabilidade, a fim de reduzir a complexidade da integração e permitir a colaboração entre vários agentes, para que os agentes possam trabalhar com outros agentes especializados. No centro da arquitetura de integração estão as funcionalidades empresariais do watsonx Orchestrate para segurança, controle e escalabilidade.

Leve seus melhores agentes de IA para o watsonx Orchestrate. Junte-se a nossos parceiros: