* As declarações relativas à futura direção e intenção da IBM estão sujeitas a alterações ou retirada sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

1 Baseado no tempo economizado por incidente de gravidade 1 (11,3 TTR médio = 7,11 TTR médio=4,1) cálculo: (US$ 300.000 x 4,19 h) = US$ 1.257.000, e o custo médio do downtime por hora- fonte: ITIC 2023 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report. Fundamentação: o custo médio do downtime indicado no estudo da ITIC mostra US$ 300.000 por hora. Com o tempo médio economizado por incidente de 4,1 horas (11,3 - 7,11 = 4,19). (US$ 300.000 x 4,19 h) = US$ 1.257.000 arredondado para US$ 1,3 milhão.

2 Isso se baseia nos dados internos do EPM IBM dos últimos 12 meses móveis. Comprovação: veja abaixo “Z SW AVG TTR por agrupamento de direitos”. O caso proativo Z, grav 1 é de 7,11 horas, o caso Z não proativo, o caso grav 1 é de 11,3 horas. (11,3 - 7,11)/11,3 = 0,353 (35,3%).

3 O IBM Spyre Accelerator é uma opção complementar e deverá estar disponível a partir do quarto trimestre de 2025.

4 A análise da IBM dos casos de suporte do FlashSystem de 1º de fevereiro de 2024 a 1º de fevereiro de 2025 demonstra que os casos que se beneficiaram de recomendações de resolução totalmente corretas da tecnologia Agent Assist IA tiveram uma melhoria de 33% no tempo de solução, em comparação aos casos sem essa assistência ou com recomendações imprecisas da mesma ferramenta. Recomendações totalmente corretas refletem uma classificação de 5 estrelas de um agente de suporte em uma escala de 1 a 5. Pontuação avaliada por especialistas no assunto. Com base na avaliação interna da IBM.