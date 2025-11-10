Inteligência artificial Automação de TI

Transformando fluxos de dados ocultos em insights confiáveis: OpenLineage no IBM watsonx.data intelligence

O IBM watsonx.data intelligence está expandindo sua compatibilidade do OpenLineage com o Custom Lineage Mappings, um aprimoramento que traz à tona essas conexões de dados ocultas.

publicado 10 novembro 2025
Muitos fluxos de dados críticos passam por sistemas personalizados, ferramentas ETL e aplicações legadas que não são automaticamente capturados pelas soluções de linhagem padrão. Essas conexões invisíveis obscurecem as dependências, retardam as auditorias e enfraquecem a governança e a prontidão da IA.

O desafio: fluxos de dados ocultos que minam a confiança

Os verificadores automatizados abrangem muitas plataformas modernas, mas grande parte da jornada dos seus dados ainda acontece em scripts personalizados, pipelines e sistemas legados. Esses movimentos invisíveis fragmentam a imagem da linhagem, tornando difícil rastrear dependências ou entender o impacto posterior.

O resultado é uma imagem fragmentada da jornada de dados com pontos cegos que obscurecem dependências, retardam auditorias e enfraquecem a confiança em análises e iniciativas de IA.

A solução: ver a história completa dos seus dados com o Custom Lineage Mappings

O Custom Lineage Mappings no IBM watsonx.data intelligence estende a linhagem além dos scanners automatizados, revelando fluxos de dados ocultos em sistemas modernos, personalizados e legados.

Desenvolvido com base no padrão OpenLineage, esse aprimoramento permite que as equipes conectem cada conjunto de dados, trabalho e transformação em uma visualização unificada e governada, dando assim às equipes a clareza e a confiança para agir de forma mais rápida.

O resultado é uma imagem transparente e de ponta a ponta das dependências e transformações dos dados, capacitando os líderes a fortalecer a governança, acelerar auditorias e avançar na prontidão de análise de dados e IA com confiança.

Como funciona: conecte linhagem automatizada e personalizada

O Custom Lineage Mappings reúne o melhor de todos os mundos: linhagem automatizada de scanners, linhagem emitida por produtores do OpenLineage existentes e linhagem personalizada definida por meio de cargas úteis do OpenLineage.

O IBM watsonx.data intelligence usa o OpenLineage, um padrão aberto para descrever como os dados são migrados no tempo de execução ou no tempo de projeto. Ele permite que as organizações definam eventos de linhagem para qualquer sistema, inclusive os personalizados e legados, e os reúna em um gráfico de linhagem unificado e governado que revela como os dados migrar e se transformam em toda a jornada de dados.

Cada evento OpenLineage descreve como os dados são migrados: as entradas que eles leem, o trabalho que os transforma e as produções que eles produzem. Esses eventos podem ser gerados automaticamente por ferramentas como dbt ou Airflow, ou os clientes podem decidir se desejam emiti-los automaticamente ou documentá-los manualmente para ambientes proprietários e legados. Depois de importados, a watsonx.data intelligence alinha esses eventos aos ativos conhecidos e os visualiza dentro de uma visão de linhagem mais ampla.

Para garantir precisão e consistência, o watsonx.data intelligence oferece dois mecanismos principais:

  • Os modelos de tecnologia definem como as tarefas e os conjuntos de dados definidos em cargas úteis do OpenLineage são interpretados e exibidos. O watsonx.data intelligence inclui modelos predefinidos e permite que você crie modelos personalizados, garantindo a linhagem consistente em diversas tecnologias.
  • O mapeamento de fontes de dados vincula automaticamente conjuntos de dados e tarefas do OpenLineage a ativos de dados existentes no watsonx.data intelligence. Você também pode definir regras personalizadas para mapear namespaces específicos para fontes de dados conhecidas, integrando a linhagem personalizada sem dificuldades à visualização corporativa governada.

Como resultado, o Custom Lineage Mappings fornece um gráfico unificado e governado que integra linhagem automatizada e personalizada.

Quatro razões pelas quais o Custom Lineage Mappings é importante para os líderes de dados

O Custom Lineage Mappings preenche a lacuna de visibilidade no entendimento dos dados corporativos, dando às organizações uma visão clara e conectada de cada fluxo de dados, independentemente de sua origem, para que as equipes possam agir com confiança.

Os benefícios alcançam todas as equipes que dependem de dados precisos e explicáveis:

  • Visibilidade de ponta a ponta: veja como os dados realmente migrar, em todos os sistemas e Transformação.
  • Linhagem pronta para auditoria: forneça aos reguladores e stakeholders uma linhagem clara e rastreável.
  • Decisões mais rápidas e informadas: avalie rapidamente as dependências e o impacto posterior antes de fazer alterações.
  • Compreensão de dados compartilhados: alinhe engenheiros de dados, arquitetos e equipes de governança em torno de uma visão unificada da verdade.

Desenvolvido com base em padrões abertos, viabilizado pela colaboração

A IBM escolheu o OpenLineage, um padrão aberto mantido pela Linux Foundation AI and Data, para garantir interoperabilidade e transparência em todo o seu ecossistema de dados.

O OpenLineage oferece a flexibilidade, a extensibilidade e a liberdade de não confinar que as empresas precisam, enquanto a watsonx.data intelligence adiciona a governança, a segurança e a integração da IBM.

  • Adoção ampla: confiança de um ecossistema crescente de ferramentas com reconhecimento de linhagem.
  • Abertura e extensibilidade: projetado para evoluir enquanto seu ecossistema de dados cresce.
  • Sem lock-in: aberto por design, garantindo que sua linhagem permaneça sua.
  • Menor barreira à adoção: formato familiar e consistente que as equipes podem começar a usar imediatamente.

Criado com base no OpenLineage, a IBM remove formatos proprietários e prepara os investimentos dos clientes em documentação de linhagem para o futuro por meio de padrões abertos.

Da linhagem à liderança: visibilidade projetada para a ação

Com o Custom Lineage Mappings, o IBM watsonx.data intelligence oferece às organizações o poder de ver e confiar em toda a sua história de dados em sistemas automatizados, personalizados e de legado.

O resultado? Governança mais forte, análise de impacto mais rápida e decisões de IA seguras baseadas em padrões abertos e confiança empresarial.

Enquanto os ecossistemas de dados continuam a evoluir, o compromisso da IBM permanece o mesmo: ajudar as organizações a transformar complexidades ocultas em decisões confiáveis baseadas em dados.

Jakub Moravec

Product Manager, IBM watsonx.data intelligence

Diana Toma

Product Marketing Manager

