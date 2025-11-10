Transformando fluxos de dados ocultos em insights confiáveis: OpenLineage no IBM watsonx.data intelligence

O Custom Lineage Mappings reúne o melhor de todos os mundos: linhagem automatizada de scanners, linhagem emitida por produtores do OpenLineage existentes e linhagem personalizada definida por meio de cargas úteis do OpenLineage.

O IBM watsonx.data intelligence usa o OpenLineage, um padrão aberto para descrever como os dados são migrados no tempo de execução ou no tempo de projeto. Ele permite que as organizações definam eventos de linhagem para qualquer sistema, inclusive os personalizados e legados, e os reúna em um gráfico de linhagem unificado e governado que revela como os dados migrar e se transformam em toda a jornada de dados.

Cada evento OpenLineage descreve como os dados são migrados: as entradas que eles leem, o trabalho que os transforma e as produções que eles produzem. Esses eventos podem ser gerados automaticamente por ferramentas como dbt ou Airflow, ou os clientes podem decidir se desejam emiti-los automaticamente ou documentá-los manualmente para ambientes proprietários e legados. Depois de importados, a watsonx.data intelligence alinha esses eventos aos ativos conhecidos e os visualiza dentro de uma visão de linhagem mais ampla.

Para garantir precisão e consistência, o watsonx.data intelligence oferece dois mecanismos principais:

Os modelos de tecnologia definem como as tarefas e os conjuntos de dados definidos em cargas úteis do OpenLineage são interpretados e exibidos. O watsonx.data intelligence inclui modelos predefinidos e permite que você crie modelos personalizados, garantindo a linhagem consistente em diversas tecnologias.

definem como as tarefas e os conjuntos de dados definidos em cargas úteis do OpenLineage são interpretados e exibidos. O watsonx.data intelligence inclui modelos predefinidos e permite que você crie modelos personalizados, garantindo a linhagem consistente em diversas tecnologias. O mapeamento de fontes de dados vincula automaticamente conjuntos de dados e tarefas do OpenLineage a ativos de dados existentes no watsonx.data intelligence. Você também pode definir regras personalizadas para mapear namespaces específicos para fontes de dados conhecidas, integrando a linhagem personalizada sem dificuldades à visualização corporativa governada.

Como resultado, o Custom Lineage Mappings fornece um gráfico unificado e governado que integra linhagem automatizada e personalizada.