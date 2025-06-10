Transformando cadeias de suprimentos B2B com o IBM Sterling Order Management

10 de junho de 2025
A apresentação dos recursos aprimorados de B2B do IBM Sterling Order Management marca um grande salto na ajuda das empresas para transformar operações fragmentadas da cadeia de suprimentos em redes unificadas, inteligentes e colaborativas. Com a crescente complexidade do comércio B2B nas empresas, nunca foi tão grande a necessidade de soluções autônomas, orientadas por IA, que simplifiquem a tomada de decisão e automatizem a execução.
As empresas B2B frequentemente operam em ambientes altamente complexos — fazendo malabarismos com grandes pedidos baseados em contratos, gerenciando contas de alto valor e coordenando inventário em vários locais. Ao contrário do B2C, as transações B2B envolvem termos complexos, ciclos de compra longos e a necessidade de visibilidade em tempo real do desempenho dos pedidos e dos contratos.
Para atender a essas necessidades, a IBM anunciou o lançamento de novos recursos avançados de B2B dentro do Sterling Order Management. Esses aprimoramentos foram desenvolvidos especificamente para ajudar empresas de vários setores, como fabricação, atacado, distribuição e automotivo, a gerenciar sem dificuldades fluxos de trabalho B2B complexos.
Manter uma visão consistente de uma conta B2B normalmente exige uma análise de dados de alto contato, dificultando o rastreamento de pedidos, o monitoramento do atendimento e a previsão das necessidades dos clientes. Processos manuais, sistemas desconectados e falta de automação resultam em atrasos, ineficiências e aumento dos riscos de atendimento. Sem um sistema de order management (OMS) inteligente e automatizado, as empresas lutam para atender às expectativas dos clientes, cumprir os termos dos contratos e escalar suas operações de forma eficaz.
Veja como os novos recursos B2B do Sterling OMS estão redefinindo a eficiência operacional e o engajamento do cliente:
O Sterling OMS simplifica o gerenciamento de pedidos baseados em contratos — aqueles regidos por termos pré-negociados, como preços, cronogramas de entrega e níveis de serviço. Ela garante que os vendedores possam executar esses pedidos com precisão, cumprir obrigações contratuais e construir relacionamentos lucrativos de longo prazo.
As empresas agora podem segmentar o inventário com base em perfis de clientes, canais de vendas ou prioridades de negócios. Isso viabiliza estratégias de alocação direcionada, ajudando a priorizar clientes importantes, reduzir a falta de estoque e melhorar a velocidade de atendimento.
Insights em tempo real sobre status de pedidos, posições de inventário e cronogramas de atendimento permitem que as empresas permaneçam no controle e respondam rapidamente a interrupções, garantindo a prestação consistente de serviços.
O Sterling OMS oferece aos gerentes de contas um dashboard personalizável para monitorar o desempenho, configurar fluxos de trabalho e conectar fontes de dados. Essa visibilidade melhora a tomada de decisão diária e a eficiência operacional.
A IBM continua a cocriar com seus clientes para garantir que as novas funcionalidades lidem com os desafios do mundo real. O design e o desenvolvimento do novo fluxo de gerenciamento de contas B2B foram moldados por extenso feedback dos clientes, concentrando-se no que mais importa para as empresas que o utilizam.
Desde ajudar uma empresa global de produtos eletrônicos a alocar inventário dinamicamente entre regiões até permitir que um fornecedor de equipamentos pesados gerencie pedidos de contratos de alto valor com facilidade, os recursos de B2B do IBM Sterling OMS já estão proporcionando resultados mensuráveis.
Descubra como sua empresa pode aperfeiçoar as operações, aumentar a conformidade dos contratos e proporcionar experiências do cliente excepcionais com o IBM Sterling Order Management.