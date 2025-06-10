Transformando cadeias de suprimentos B2B com o IBM Sterling Order Management

A apresentação dos recursos aprimorados de B2B do IBM Sterling Order Management marca um grande salto na ajuda das empresas para transformar operações fragmentadas da cadeia de suprimentos em redes unificadas, inteligentes e colaborativas. Com a crescente complexidade do comércio B2B nas empresas, nunca foi tão grande a necessidade de soluções autônomas, orientadas por IA, que simplifiquem a tomada de decisão e automatizem a execução.

As empresas B2B frequentemente operam em ambientes altamente complexos — fazendo malabarismos com grandes pedidos baseados em contratos, gerenciando contas de alto valor e coordenando inventário em vários locais. Ao contrário do B2C, as transações B2B envolvem termos complexos, ciclos de compra longos e a necessidade de visibilidade em tempo real do desempenho dos pedidos e dos contratos.

Para atender a essas necessidades, a IBM anunciou o lançamento de novos recursos avançados de B2B dentro do Sterling Order Management. Esses aprimoramentos foram desenvolvidos especificamente para ajudar empresas de vários setores, como fabricação, atacado, distribuição e automotivo, a gerenciar sem dificuldades fluxos de trabalho B2B complexos.