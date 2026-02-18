Transforme a produtividade dos negócios com agentes de IA para o IBM Cloud Pak for Integration

A IBM tem o prazer de anunciar que os AI Agents for IBM Cloud Pak for Integration estão programados para estarem disponíveis em 25 de março de 2026, entregues por meio do próximo pacote de correções 16.1.3.
Os Cloud Pak for Integration AI Agents fornecem insights operacionais por meio de consultas de linguagem natural, ajudando as equipes a identificar rapidamente os problemas, analisar logs, compreender a topologia e detectar anomalias em ambientes híbridos. Ao transformar dados complexos em orientações claras e praticáveis, eles reduzem o tempo de solução de problemas, melhoram a integridade do sistema e fortalecem a resiliência, mantendo os administradores totalmente no controle.
As organizações dependem de uma integração consistente e de alto desempenho em ambientes híbridos para manter a eficiência operacional e oferecer experiências digitais sem dificuldades. Quando os sistemas ficam lentos, seja devido ao aumento da profundidade das filas, à redução da taxa de transferência ou ao aumento dos tempos de resposta, o impacto nas operações de negócios pode ser significativo. Diagnosticar esses problemas geralmente requer navegação por logs complexos, ferramentas especializadas e profundo conhecimento do produto.
Para lidar com esses desafios, a IBM está tornando mais acessível o insight operacional orientado por IA. Após a prévia da tecnologia lançada no final do terceiro trimestre de 2025, a IBM tem o prazer de anunciar que os AI Agents for IBM Cloud Pak for Integration estão programados para estarem disponíveis em 25 de março de 2026, entregues por meio do próximo pacote de correções 16.1.3.
Esses novos agentes de IA foram projetados para simplificar a forma como os usuários identificam, entendem e resolvem problemas em todo o seu patrimônio de integração. Em vez de pesquisar manualmente os logs ou fazer referência a várias fontes de configuração, os usuários agora podem fazer perguntas em linguagem natural diretamente na IU do Cloud Pak for Integration Platform. Os agentes auxiliam nas verificações de integridade, destacam anomalias, resumem as possíveis causas e fornecem orientações praticáveis.
Vários agentes especializados operam nos bastidores, cada um com uma função direcionada, ao mesmo tempo em que apresentam uma experiência unificada ao usuário. Seus recursos incluem:
É importante observar que esses agentes fornecem apenas insights de consultoria. Eles não realizam modificações autônomas no sistema; os administradores mantêm controle total das decisões operacionais.
Os ambientes de integração modernos são cada vez mais distribuídos, dinâmicos e de missão crítica. Como as organizações dependem de aplicações interconectadas, APIs, eventos e infraestrutura de mensagens, a capacidade de identificar e lidar com problemas rapidamente passa a ser um colaborador direto da continuidade de negócios e do desempenho operacional. Os agentes de IA agregam valor de negócios por meio de:
Redução do tempo para o insight
As equipes gastam menos tempo navegando em logs ou pesquisando documentação, acelerando o diagnóstico durante períodos de pico ou eventos de incidentes.
Aumento da eficiência operacional
Ao consolidar dados de várias fontes e apresentá-los em linguagem simples, os agentes reduzem a carga cognitiva e simplificam os processos de solução de problemas.
Apoio a lacunas de habilidades
Nem todos os usuários têm conhecimento especializado profundo em integração do Kubernetes, topologias de integração ou diagnósticos específicos do produto. Os agentes ajudam a democratizar o conhecimento, permitindo que equipes maiores se envolvam com confiança nas operações.
Melhoria da integridade e resiliência do sistema.
As verificações proativas de integridade e a detecção precoce de anomalias ajudam as organizações a manter a estabilidade e reduzir o downtime não planejado.
Aprimoramento da produtividade em todas as cargas de trabalho de integração
Com visibilidade mais rápida do comportamento do sistema e orientações mais claras sobre remediação, as empresas podem manter a taxa de transferência, cumprir os SLAs e manter os processos críticos funcionando sem problemas.
A integração é o tecido conjuntivo das empresas digitais modernas. Cada chamada de API, fluxo de mensagens, event stream e transformação de dados desempenha um papel na experiência do cliente, na precisão operacional e na capacidade de resposta da empresa. Quando surgem problemas, mesmo pequenos atrasos podem ter consequências no futuro, desde lentidões de transações até atualizações perdidas em sistemas de registro. Essas falhas afetam a confiança do cliente, bem como os lucros dos negócios. Os recursos operacionais aprimorados por IA são importantes porque:
A complexidade está aumentando
As implementações híbridas, multinuvem e os padrões de integração distribuída tornam o diagnóstico manual dos problemas mais difícil do que nunca.
As expectativas de capacidade de resposta em tempo real estão aumentando
Os clientes esperam interações instantâneas. Atrasos ou falhas minam a confiança e podem afetar diretamente a receita.
As equipes operacionais enfrentam demandas crescentes
As equipes de operações de TI são responsáveis por mais sistemas, mais ambientes e mais monitoramento em tempo real do que nunca. Os agentes de IA ajudam a escalar a eficácia sem aumentar a carga de trabalho.
A IA transforma dados em insights praticáveis
Arquivos de logs, métricas, mapas de topologia e documentação são ricos em informações, mas caros para interpretar. Os agentes transformam essas informações brutas em avaliações claras e relevantes.
As organizações precisam de uma adoção segura e guiada da IA
Os agentes melhoram a tomada de decisão e garantem que os operadores mantenham o controle total, ajudando as organizações a adotar a IA de forma responsável e incremental em sistemas críticos.
As organizações que executam o IBM Cloud Pak for Integration no Red Hat OpenShift podem adotar esses recursos aplicando o pacote de correções 16.1.3, programado para lançamento em 25 de março de 2026, e aceitando os termos de licença atualizados. Como esses agentes aproveitam o watsonx.ai SaaS, também é necessária uma assinatura desse serviço.
Uma vez habilitadas, as equipes podem começar imediatamente a usar consultas em linguagem natural para acelerar a análise da causa raiz, melhorar a eficiência da solução de problemas e fortalecer a integridade geral do sistema.
Agende uma demonstração em tempo real