O valor estratégico do suporte no novo IBM FlashSystem

O novo portfólio IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 e 9600 marca uma mudança do armazenamento gerenciado para uma infraestrutura orientada por intenção, projetada para proteger, adaptar-se e executar continuamente.

Com módulos FlashCore de quinta geração e o FlashSystem.ai, a plataforma incorpora resiliência cibernética, inteligência operacional e eficiência diretamente na camada de armazenamento. Mas obter esse valor depende de mais do que apenas tecnologia. Depende de como o sistema recebe suporte ao longo de seu ciclo de vida.

No ambiente atual, interrupções, ransomware, lacunas de conformidade e mudanças fracassadas são riscos comerciais, não notas de rodapé de TI. À medida que o FlashSystem se torna mais assistido por IA e autônomo, o suporte também deve evoluir. O IBM Technology Lifecycle Services aplica IA e automação antes que os incidentes ocorram, identificando possíveis problemas antecipadamente e ajudando a evitar interrupções antes que se agravem.