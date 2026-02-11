Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

O valor estratégico do suporte no novo IBM FlashSystem

O novo portfólio IBM Storage FlashSystem marca uma mudança do armazenamento gerenciado para uma infraestrutura orientada por intenção, projetada para proteger, adaptar-se e executar continuamente.

Publicado 11/02/2026
Mulher com óculos trabalhando em computador em um data warehouse
By Dylan Boday

O novo portfólio IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 e 9600 marca uma mudança do armazenamento gerenciado para uma infraestrutura orientada por intenção, projetada para proteger, adaptar-se e executar continuamente.

Com módulos FlashCore de quinta geração e o FlashSystem.ai, a plataforma incorpora resiliência cibernética, inteligência operacional e eficiência diretamente na camada de armazenamento. Mas obter esse valor depende de mais do que apenas tecnologia. Depende de como o sistema recebe suporte ao longo de seu ciclo de vida.

No ambiente atual, interrupções, ransomware, lacunas de conformidade e mudanças fracassadas são riscos comerciais, não notas de rodapé de TI. À medida que o FlashSystem se torna mais assistido por IA e autônomo, o suporte também deve evoluir. O IBM Technology Lifecycle Services aplica IA e automação antes que os incidentes ocorram, identificando possíveis problemas antecipadamente e ajudando a evitar interrupções antes que se agravem.

IBM Expert Care Premium: garantia proativa por design

O IBM Storage Expert Care Premium é o caminho mais rápido dos recursos da plataforma para resultados comerciais confiáveis. A versão Premium combina um Technical Account Manager (TAM) nomeado de armazenamento com resposta aprimorada a incidentes, carregamentos de código realizados pela IBM (2×/ano) e uma verificação de integridade para reduzir o risco de alterações e acelerar o tempo para a estabilidade. Para ambientes em que os cronogramas de recuperação não são negociáveis, os níveis de serviço de manutenção comprometidos (CMSL) adicionam metas definidas de resposta, contato e correção, além do Premium.

O que há de novo no Premium na última geração do FlashSystem:

  • Resposta de Gravidade 1 de 15 minutos nos países compatíveis com o Código de Acesso Direto.
  • Verificações de integridade de hardware realizadas antes do carregamento de código executado pela IBM.
  • Inclui o Storage insights Pro, que ativa o FlashSystem.ai no sistema

O Storage Expert Care Premium foi projetado para operacionalizar os valores de Proteger, Adaptar, Executar do FlashSystem em todo o ciclo de vida, conforme descrito abaixo:

  • Proteger: diagnósticos preditivos, verificações de integridade proativas e respostas mais rápidas para eventos críticos reduzem interrupções e exposição.
  • Adaptar: as mudanças no ciclo de vida realizadas pela IBM e a orientação assistida por IA compensam as lacunas de habilidades e reduzem os riscos na adoção de novas funcionalidades.
  • Executar: a manutenção e os insights baseados em telemetria sustentam o desempenho e a disponibilidade para as cargas de trabalho críticas.

A diferença entre "funciona" e "funciona quando é mais importante" não é apenas a plataforma, mas uma estratégia de suporte alinhada à intenção da empresa e projetada desde o primeiro dia.

Proativo e aprimorado por IA, de ponta a ponta

Antes que ocorram incidentes, a IBM aplica IA e automação para identificar possíveis problemas antecipadamente e ajudar a evitar que as interrupções aumentem. O Electronic Service Agent (ESA) e o Call Home fornecem monitoramento ininterrupto, diagnósticos automatizados e roteamento inteligente, muitas vezes resolvendo problemas sem criação manual de casos (em solicitações monitoradas, mais de nove em cada dez são tratadas por meio de automação).1

A experiência humana permanece no circuito, apoiada pela IA. Com o Agent Assist agora amplamente disponível em toda a infraestrutura da IBM, os engenheiros podem obter rapidamente conhecimentos relevantes e correções anteriores para ajudar a informar suas análises. 

No caso do FlashSystem, isso reflete como a IA foi projetada para auxiliar na investigação de problemas e no suporte à decisão, ampliando o julgamento de especialistas em vez de substituí-lo. Os recursos do FlashSystem.ai são acessados por meio do Storage Insights Pro, trazendo dois anos de dados de observabilidade, avisos impulsionados por IA, verificação de segurança proativa e integrações de API/webhook para operacionalizar a melhoria contínua.

Garantia de longo prazo com o IBM Storage Assurance

Os clientes que comprarem o IBM FlashSystem com o IBM Storage Assurance recebem atualizações geracionais completas do sistema, migrações sem interrupções, garantias de desempenho e eficiência energética e preços previsíveis por até oito anos. Com o Expert Care Premium incluído, o Storage Assurance elimina o atrito do ciclo de vida e ajuda as organizações a modernizar sem interrupções.

O IBM FlashSystem oferece o desempenho, a eficiência e a resiliência cibernética que as empresas modernas esperam. O IBM Expert Care Premium garante que o valor apareça quando mais importa, por meio de insight proativo, mudança estruturada e conhecimento especializado aumentado por IA que antecipam, adaptam e protegem em todo o ciclo de vida.

Saiba mais sobre o IBM Infrastructure Support Expert Care Suite (PDF)

Dylan Boday

VP, Technology Lifecycle Services, Product Management and Strategy

IBM

Notas de rodapé

Hallman, B.,  “AI transforms the IT support experience”,  IBM Corporation, abril de 2024.