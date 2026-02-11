O valor estratégico do suporte no novo IBM FlashSystem

O novo portfólio IBM Storage FlashSystem marca uma mudança do armazenamento gerenciado para uma infraestrutura orientada por intenção, projetada para proteger, adaptar-se e executar continuamente.
O novo portfólio IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 e 9600 marca uma mudança do armazenamento gerenciado para uma infraestrutura orientada por intenção, projetada para proteger, adaptar-se e executar continuamente.
Com módulos FlashCore de quinta geração e o FlashSystem.ai, a plataforma incorpora resiliência cibernética, inteligência operacional e eficiência diretamente na camada de armazenamento. Mas obter esse valor depende de mais do que apenas tecnologia. Depende de como o sistema recebe suporte ao longo de seu ciclo de vida.
No ambiente atual, interrupções, ransomware, lacunas de conformidade e mudanças fracassadas são riscos comerciais, não notas de rodapé de TI. À medida que o FlashSystem se torna mais assistido por IA e autônomo, o suporte também deve evoluir. O IBM Technology Lifecycle Services aplica IA e automação antes que os incidentes ocorram, identificando possíveis problemas antecipadamente e ajudando a evitar interrupções antes que se agravem.
O IBM Storage Expert Care Premium é o caminho mais rápido dos recursos da plataforma para resultados comerciais confiáveis. A versão Premium combina um Technical Account Manager (TAM) nomeado de armazenamento com resposta aprimorada a incidentes, carregamentos de código realizados pela IBM (2×/ano) e uma verificação de integridade para reduzir o risco de alterações e acelerar o tempo para a estabilidade. Para ambientes em que os cronogramas de recuperação não são negociáveis, os níveis de serviço de manutenção comprometidos (CMSL) adicionam metas definidas de resposta, contato e correção, além do Premium.
O que há de novo no Premium na última geração do FlashSystem:
O Storage Expert Care Premium foi projetado para operacionalizar os valores de Proteger, Adaptar, Executar do FlashSystem em todo o ciclo de vida, conforme descrito abaixo:
A diferença entre "funciona" e "funciona quando é mais importante" não é apenas a plataforma, mas uma estratégia de suporte alinhada à intenção da empresa e projetada desde o primeiro dia.
Antes que ocorram incidentes, a IBM aplica IA e automação para identificar possíveis problemas antecipadamente e ajudar a evitar que as interrupções aumentem. O Electronic Service Agent (ESA) e o Call Home fornecem monitoramento ininterrupto, diagnósticos automatizados e roteamento inteligente, muitas vezes resolvendo problemas sem criação manual de casos (em solicitações monitoradas, mais de nove em cada dez são tratadas por meio de automação).1
A experiência humana permanece no circuito, apoiada pela IA. Com o Agent Assist agora amplamente disponível em toda a infraestrutura da IBM, os engenheiros podem obter rapidamente conhecimentos relevantes e correções anteriores para ajudar a informar suas análises.
No caso do FlashSystem, isso reflete como a IA foi projetada para auxiliar na investigação de problemas e no suporte à decisão, ampliando o julgamento de especialistas em vez de substituí-lo. Os recursos do FlashSystem.ai são acessados por meio do Storage Insights Pro, trazendo dois anos de dados de observabilidade, avisos impulsionados por IA, verificação de segurança proativa e integrações de API/webhook para operacionalizar a melhoria contínua.
Os clientes que comprarem o IBM FlashSystem com o IBM Storage Assurance recebem atualizações geracionais completas do sistema, migrações sem interrupções, garantias de desempenho e eficiência energética e preços previsíveis por até oito anos. Com o Expert Care Premium incluído, o Storage Assurance elimina o atrito do ciclo de vida e ajuda as organizações a modernizar sem interrupções.
O IBM FlashSystem oferece o desempenho, a eficiência e a resiliência cibernética que as empresas modernas esperam. O IBM Expert Care Premium garante que o valor apareça quando mais importa, por meio de insight proativo, mudança estruturada e conhecimento especializado aumentado por IA que antecipam, adaptam e protegem em todo o ciclo de vida.
Saiba mais sobre o IBM Infrastructure Support Expert Care Suite (PDF)