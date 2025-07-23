Reimaginando o planejamento: mais inteligente, mais autônomo e verdadeiramente seu

Pela primeira vez, o IBM Planning Analytics se torna verdadeiramente agêntico. Com essa nova integração do Planning Analytics com o watsonx Orchestrate, seu sistema de planejamento se torna mais do que uma fonte de verdade: ele se torna um participante ativo em seus negócios. Não apenas automatizado, não apenas integrado, mas inteligente, responsivo e em movimento.

Fluxos de trabalho que costumavam exigir esforço manual agora são apenas executados. Os planos se ajustam, as tarefas são acionadas e as aprovações encontram você. Sem programação, sem revisão do sistema. Basta descrever o resultado e deixar que os agentes façam o resto. Por exemplo: "Enviar revisão do orçamento para vendas quando a previsão cair", "Acionar alertas se o inventário ficar abaixo do limite" ou "Sincronizar finanças e operações semanais, automaticamente."

Você define a lógica, e o IBM Watsonx Orchestrate cria o agente. O IBM Planning Analytics faz o trabalho.