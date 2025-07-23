Reimaginando o planejamento: mais inteligente, mais autônomo e verdadeiramente seu

23 de julho de 2025

Pela primeira vez, o IBM Planning Analytics se torna verdadeiramente agêntico. Com essa nova integração do Planning Analytics com o watsonx Orchestrate, seu sistema de planejamento se torna mais do que uma fonte de verdade: ele se torna um participante ativo em seus negócios. Não apenas automatizado, não apenas integrado, mas inteligente, responsivo e em movimento.

Fluxos de trabalho que costumavam exigir esforço manual agora são apenas executados. Os planos se ajustam, as tarefas são acionadas e as aprovações encontram você. Sem programação, sem revisão do sistema. Basta descrever o resultado e deixar que os agentes façam o resto. Por exemplo: "Enviar revisão do orçamento para vendas quando a previsão cair", "Acionar alertas se o inventário ficar abaixo do limite" ou "Sincronizar finanças e operações semanais, automaticamente."

Você define a lógica, e o IBM Watsonx Orchestrate cria o agente. O IBM Planning Analytics faz o trabalho.

Seis motivos pelos quais isso é importante

Essa integração libera novos níveis de agilidade, escalabilidade e inteligência para as equipes de planejamento:

  1. Fluxos de trabalho agênticos executados em toda a sua empresa: vá além dos dashboards. Automatize ações entre departamentos, sistemas e aplicações.
  2. Agentes personalizados, criados para você (não modelos): não se conforme com uma IA de tamanho único. Crie agentes que reflitam como sua equipe trabalha, usando seus modelos, sua lógica e seu conhecimento.
  3. Conexões sem dificuldades com as ferramentas que você já usa: SAP, Salesforce, Workday—conecte todas. Crie fluxos entre sistemas sem precisar mudar entre plataformas.
  4. Sincronização ao vivo entre planos, pessoas e desempenho: mantenha seus planos atualizados, suas equipes alinhadas e suas operações em movimento — em tempo real.
  5. Ação imediata em mudanças de dados: se sua receita cair, sua equipe saberá. Se houver um aumento de custo, sua previsão será atualizada. Automaticamente.
  6. Uma base para futuros agentes criados previamente: hoje em dia, você pode trazer seus próprios agentes ou usar agentes do IBM watsonx Orchestrate. Em breve, apresentaremos agentes criados previamente para tarefas comuns, como forecasting, análise de cenários e fechamento, configuráveis para sua empresa.

Experiência o poder do planejamento agêntico

Com recursos agênticos, o IBM Planning Analytics não só apoia sua empresa: ele a capacita, permitindo que você se concentre menos em recuperar o atraso e mais em avançar. Chega de atrasos. Chega de verificações manuais. Chega de gargalos.

Quer seja você um líder financeiro, um planejador de operações ou um arquiteto corporativo, este é o seu momento de fazer o planejamento funcionar para você, não o contrário. Comece a explorar as possibilidades com o IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.

Seus dados, Seus fluxos de trabalho. Sua vantagem competitiva — no piloto automático.

