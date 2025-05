O futuro do gerenciamento de resiliência das aplicações: principais comunicados do IBM Concert

À medida que as empresas enfrentam um cenário digital cada vez mais complexo e imprevisível, a resiliência deve ser mais do que uma estratégia reativa: ela deve ser proativa, inteligente e automatizada.

Com o lançamento do IBM Concert Resilience Posture, as organizações obtêm insights profundos e orientados por IA para medir e fortalecer a resiliência das aplicações. O IBM Concert Workflows leva a resiliência ainda mais longe, transformando a detecção de riscos em remediações automatizadas e contextuais. E para ambientes IBM Z de missão crítica, o IBM Concert for Z APAR Insights garante segurança e estabilidade com gerenciamento de riscos proativo. Juntas, essas inovações permitem que as organizações antecipem interrupções, otimizem o desempenho e desenvolvam resiliência em escala, pois o futuro pertence àqueles que estão preparados para ele.

Você está em condições de assumir o controle da resiliência das suas aplicações? Saiba mais sobre como o IBM Concert ajuda sua organização a se antecipar às interrupções e impulsionar a excelência operacional. Descubra como transformar gerenciamento de resiliência com insights e automação impulsionados por IA.

Acesse o IBM Concert