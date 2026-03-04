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Terraform Enterprise (TFE) Bring Your Own License: simplificando a automação empresarial com flexibilidade e controle

Apresentamos o Terraform Enterprise Bring Your Own License: uma opção avançada para organizações que desejam combinar os recursos do Terraform Enterprise com a liberdade de implementar em sua própria infraestrutura na nuvem, no local ou híbrida.

O Terraform Enterprise (TFE) on IBM Cloud agiliza a forma como as organizações configuram e gerenciam a infraestrutura como código. O modelo Bring Your Own License ajuda as equipes a gerenciar de forma centralizada as licenças em todas as unidades, melhorando o controle e reduzindo o time to value.

Essa abordagem é compatível com painéis de controle multinuvem, permitindo governança e segurança consistentes. Com a configuração adequada, também se encaixa bem em ambientes de nuvem regulamentada e nuvem híbrida que exigem conformidade forte.

Em execução na infraestrutura resiliente do IBM Cloud, fornece alta disponibilidade e escalabilidade. Reduz a sobrecarga operacional, para que as equipes possam se concentrar em iniciativas estratégicas.

Dashboard do Terraform Enterprise on IBM Cloud.

Escalonamento da automação com controle, consistência e conformidade

As empresas estão expandindo a automação para ambientes híbridos e multinuvem, mas ferramentas inconsistentes, fluxos de trabalho fragmentados e requisitos de conformidade cada vez mais rígidos dificultam a manutenção do controle em escala. As equipes precisam de uma maneira de entregar provisionamento rápido e governado de infraestrutura sem aumentar a complexidade operacional ou arriscar desvios de segurança.

As organizações adotam o Terraform Enterprise Bring Your Own License para executar o Terraform Enterprise dentro de suas próprias contas de nuvem ou data centers. Enquanto as equipes interagem com um fluxo de trabalho de IaC familiar e agilizado, o Terraform Enterprise Bring Your Own License opera nos bastidores como uma plataforma de automação segura e governada que centraliza políticas, conformidade e orquestração.

É o momento em que as empresas mudam de "uma decisão de implementação" para um modelo de automação estratégica.

1. Uma camada centralizada de controle e orquestração

No núcleo está uma instância do Terraform Enterprise implementada no próprio ambiente do cliente. Sua função é:

  • Impor políticas em toda a empresa
  • Padronizar fluxos de trabalho entre equipes
  • Gerenciar a orquestração e o acesso ao espaço de trabalho
  • Integrar-se com sistemas de identidade e conformidade

Em vez de ferramentas de automação espalhadas, o Bring Your Own License oferece uma camada unificada e governada que pode ser dimensionada sem comprometer a segurança.

2. Componentes modulares otimizados para as necessidades corporativas

Essa arquitetura permite que componentes distintos e especializados sejam compatíveis com a camada de orquestração:

  • Ambientes de execução que executam planos do Terraform com segurança na rede do cliente
  • Mecanismos de políticas como código que impõem a governança em cada etapa
  • Módulos de integração que conectam o Terraform Enterprise aos sistemas de nuvem, segurança e auditoria existentes

Essa modularidade permite que as organizações evoluam recursos sem precisar rearquitetar todo o ambiente.

3. Uma camada de dados e conformidade projetada para oferecer confiança

O Terraform Enterprise Bring Your Own License garante que todos os arquivos de estado, logs, segredos e políticas permaneçam dentro da boundary do cliente. Essa abordagem fortalece a conformidade, atende às necessidades de residência de dados e garante que a plataforma possa adotar medidas (como o provisionamento de infraestrutura) sem expor dados confidenciais externamente.

Caso de uso: entrega de infraestrutura consistente e em conformidade para equipes de plataformas

Os engenheiros da plataforma dão suporte a milhares de desenvolvedores, que contam com uma infraestrutura rápida, segura e previsível para criar e executar aplicações. Seu objetivo é simples: garantir que as equipes obtenham os recursos de que precisam, rapidamente e com risco de conformidade zero.

A complexidade vem da grande variedade de necessidades de infraestrutura que fluem pela equipe da plataforma — cada solicitação com diferentes níveis de urgência, caminhos de aprovação e requisitos de governança. Atender aos padrões empresariais exige que três coisas sejam consistentemente verdadeiras:

  • As políticas certas são aplicadas automaticamente no momento do provisionamento.
  • As equipes certas recebem o nível certo de acesso com total auditabilidade.
  • O provisionamento começa imediatamente, sem gargalos de segurança ou conformidade.

Com o Terraform Enterprise Bring Your Own License, as equipes da plataforma fornecem uma infraestrutura rápida, governada e consistente, garantindo que os desenvolvedores permaneçam produtivos enquanto a organização permanece segura.

Comece hoje mesmo

O Terraform Enterprise Bring Your Own License oferece uma maneira simples e segura de executar o Terraform Enterprise em seu próprio ambiente, mantendo o controle de sua infraestrutura, conformidade e automação dos fluxos de trabalho. Com esse modelo, você pode alinhar o licenciamento às suas necessidades de negócios, escalar a governança entre equipes e acelerar o provisionamento com confiança.

Experimente o Terraform Enterprise Bring Your Own License on IBM Cloud

Kumar Kaushlendra

Advisory Product Manager

IBM