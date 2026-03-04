O Terraform Enterprise (TFE) on IBM Cloud agiliza a forma como as organizações configuram e gerenciam a infraestrutura como código. O modelo Bring Your Own License ajuda as equipes a gerenciar de forma centralizada as licenças em todas as unidades, melhorando o controle e reduzindo o time to value.

Essa abordagem é compatível com painéis de controle multinuvem, permitindo governança e segurança consistentes. Com a configuração adequada, também se encaixa bem em ambientes de nuvem regulamentada e nuvem híbrida que exigem conformidade forte.

Em execução na infraestrutura resiliente do IBM Cloud, fornece alta disponibilidade e escalabilidade. Reduz a sobrecarga operacional, para que as equipes possam se concentrar em iniciativas estratégicas.