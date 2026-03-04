Apresentamos o Terraform Enterprise Bring Your Own License: uma opção avançada para organizações que desejam combinar os recursos do Terraform Enterprise com a liberdade de implementar em sua própria infraestrutura na nuvem, no local ou híbrida.
O Terraform Enterprise (TFE) on IBM Cloud agiliza a forma como as organizações configuram e gerenciam a infraestrutura como código. O modelo Bring Your Own License ajuda as equipes a gerenciar de forma centralizada as licenças em todas as unidades, melhorando o controle e reduzindo o time to value.
Essa abordagem é compatível com painéis de controle multinuvem, permitindo governança e segurança consistentes. Com a configuração adequada, também se encaixa bem em ambientes de nuvem regulamentada e nuvem híbrida que exigem conformidade forte.
Em execução na infraestrutura resiliente do IBM Cloud, fornece alta disponibilidade e escalabilidade. Reduz a sobrecarga operacional, para que as equipes possam se concentrar em iniciativas estratégicas.
As empresas estão expandindo a automação para ambientes híbridos e multinuvem, mas ferramentas inconsistentes, fluxos de trabalho fragmentados e requisitos de conformidade cada vez mais rígidos dificultam a manutenção do controle em escala. As equipes precisam de uma maneira de entregar provisionamento rápido e governado de infraestrutura sem aumentar a complexidade operacional ou arriscar desvios de segurança.
As organizações adotam o Terraform Enterprise Bring Your Own License para executar o Terraform Enterprise dentro de suas próprias contas de nuvem ou data centers. Enquanto as equipes interagem com um fluxo de trabalho de IaC familiar e agilizado, o Terraform Enterprise Bring Your Own License opera nos bastidores como uma plataforma de automação segura e governada que centraliza políticas, conformidade e orquestração.
É o momento em que as empresas mudam de "uma decisão de implementação" para um modelo de automação estratégica.
No núcleo está uma instância do Terraform Enterprise implementada no próprio ambiente do cliente. Sua função é:
Em vez de ferramentas de automação espalhadas, o Bring Your Own License oferece uma camada unificada e governada que pode ser dimensionada sem comprometer a segurança.
Essa arquitetura permite que componentes distintos e especializados sejam compatíveis com a camada de orquestração:
Essa modularidade permite que as organizações evoluam recursos sem precisar rearquitetar todo o ambiente.
O Terraform Enterprise Bring Your Own License garante que todos os arquivos de estado, logs, segredos e políticas permaneçam dentro da boundary do cliente. Essa abordagem fortalece a conformidade, atende às necessidades de residência de dados e garante que a plataforma possa adotar medidas (como o provisionamento de infraestrutura) sem expor dados confidenciais externamente.
Os engenheiros da plataforma dão suporte a milhares de desenvolvedores, que contam com uma infraestrutura rápida, segura e previsível para criar e executar aplicações. Seu objetivo é simples: garantir que as equipes obtenham os recursos de que precisam, rapidamente e com risco de conformidade zero.
A complexidade vem da grande variedade de necessidades de infraestrutura que fluem pela equipe da plataforma — cada solicitação com diferentes níveis de urgência, caminhos de aprovação e requisitos de governança. Atender aos padrões empresariais exige que três coisas sejam consistentemente verdadeiras:
Com o Terraform Enterprise Bring Your Own License, as equipes da plataforma fornecem uma infraestrutura rápida, governada e consistente, garantindo que os desenvolvedores permaneçam produtivos enquanto a organização permanece segura.
O Terraform Enterprise Bring Your Own License oferece uma maneira simples e segura de executar o Terraform Enterprise em seu próprio ambiente, mantendo o controle de sua infraestrutura, conformidade e automação dos fluxos de trabalho. Com esse modelo, você pode alinhar o licenciamento às suas necessidades de negócios, escalar a governança entre equipes e acelerar o provisionamento com confiança.
Experimente o Terraform Enterprise Bring Your Own License on IBM Cloud