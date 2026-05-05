Apresentando a aceleração por GPU para o IBM watsonx.data: Pré-visualização técnica privada

Na NVIDIA GTC, IBM, Nvidia e Nestlé mostraram o que é possível quando a aceleração por GPU encontra a arquitetura de dados abertos —demonstrando cargas de trabalho de análise de dados até 5x mais rápidas enquanto reduzem custos em até 83%. Foi um sinal claro de como pode ser o futuro das cargas de trabalho de computação intensiva de dados quando o desempenho e a eficiência são repensados juntos.

Hoje, a IBM está aproveitando esse impulso com o anúncio oficial da pré-visualização técnica privada do processamento de consultas acelerado por GPU para o watsonx.data, projetado para ajudar as empresas a enfrentar um de seus desafios mais urgentes: o custo crescente da análise de dados e da IA em escala.

À medida que as organizações continuam a expandir a IA e a análise de dados em ambientes de dados cada vez mais complexos e distribuídos, os sistemas tradicionais baseados em CPUs estão com dificuldades para acompanhar o ritmo. O resultado são insights mais lentos, custos de infraestrutura cada vez maiores e pressão crescente sobre as equipes de dados para agregar mais valor com menos recursos. A aceleração por GPU representa um novo caminho a seguir.