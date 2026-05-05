Apresentando a aceleração por GPU para o IBM watsonx.data: Pré-visualização técnica privada

Projetado para ajudar as empresas a enfrentar um dos seus desafios mais urgentes: o aumento do custo da análise de dados e da IA em escala.
Na NVIDIA GTC, IBM, Nvidia e Nestlé mostraram o que é possível quando a aceleração por GPU encontra a arquitetura de dados abertos —demonstrando cargas de trabalho de análise de dados até 5x mais rápidas enquanto reduzem custos em até 83%. Foi um sinal claro de como pode ser o futuro das cargas de trabalho de computação intensiva de dados quando o desempenho e a eficiência são repensados juntos.
Hoje, a IBM está aproveitando esse impulso com o anúncio oficial da pré-visualização técnica privada do processamento de consultas acelerado por GPU para o watsonx.data, projetado para ajudar as empresas a enfrentar um de seus desafios mais urgentes: o custo crescente da análise de dados e da IA em escala.
À medida que as organizações continuam a expandir a IA e a análise de dados em ambientes de dados cada vez mais complexos e distribuídos, os sistemas tradicionais baseados em CPUs estão com dificuldades para acompanhar o ritmo. O resultado são insights mais lentos, custos de infraestrutura cada vez maiores e pressão crescente sobre as equipes de dados para agregar mais valor com menos recursos. A aceleração por GPU representa um novo caminho a seguir.
Os primeiros resultados de clientes da pré-visualização técnica privada demonstram o potencial do mundo real dessa abordagem.
Esses resultados não são melhorias incrementais. Eles sinalizam uma mudança fundamental na forma como as organizações podem abordar cargas de trabalho de computação intensiva de dados, onde os ganhos de desempenho e as reduções de custos não são mais uma compensação, mas um resultado combinado. À medida que os volumes de dados crescem e a adoção da IA acelera, esse tipo de melhoria por mudanças graduais está rapidamente passando de vantagem competitiva para uma necessidade de negócios.
A IBM também aplicou essa inovação internamente por meio de sua organização do CIO, atuando como “cliente zero” para o watsonx.data acelerado por GPU. Nas primeiras implementações, executando o IBM watsonx.data Presto C++ com aceleração por GPU, em comparação com a execução somente da CPU, as equipes da IBM alcançaram um desempenho de consultas até 25 vezes mais rápido 1 e reduziram os custos em aproximadamente 80% para essa carga de trabalho devido ao tempo de execução reduzido 2. Estes resultados demonstram não apenas a escalabilidade da abordagem, mas também o compromisso da IBM em validar a tecnologia em ambientes corporativos do mundo real antes de disponibilizá-la aos clientes. Esses resultados são derivados de testes da IBM de cargas de trabalho de consulta de telemetria na infraestrutura de GPU Nvidia A100. Os resultados podem variar de acordo com a consulta, o volume de dados, a infraestrutura, a configuração e as condições.*
No centro dessa inovação há uma mudança simples, mas poderosa: migrar operações de consulta que fazem uso intensivo de computação (como junções, agregações e filtragem) de CPUs para GPUs. Ao aproveitar o processamento maciçamente paralelo, as cargas de trabalho analíticas podem ser executadas de forma drasticamente mais rápida do que as abordagens tradicionais, ao mesmo tempo em que reduzem significativamente o uso e o custo da infraestrutura.
Isso é mais do que um aumento de desempenho; é uma mudança estrutural na forma como a economia de análise de dados funciona. Consultas mais rápidas significam decisões mais rápidas. Requisitos de computação menores se traduzem diretamente em custo reduzido por consulta. E, com uma utilização de recursos mais eficiente, as organizações podem escalar as cargas de trabalho de análise de dados e IA sem aumentos lineares de custos.
Uma das maiores barreiras à modernização sempre foi a complexidade. Muitas soluções de desempenho exigem a reescrita de SQL, a migração de dados ou a rearquitetura de pipelines. Com a aceleração por GPU, essa compensação desaparece.
Esse recurso é totalmente transparente para os usuários: as consultas existentes, os formatos de dados e os conectores continuam funcionando como estão. As organizações podem se beneficiar imediatamente de uma execução de consultas mais rápida, maior simultaneidade e menor latência sem interromper os fluxos de trabalho existentes. Isso o torna exclusivamente adequado para empresas que equilibram inovação com estabilidade operacional.
Igualmente importante, a solução foi desenvolvida para ambientes híbridos, integrando-se sem dificuldades em implementações na nuvem e locais, mantendo a compatibilidade com o Presto de código aberto e a governança de nível empresarial.
Agora estamos expandindo o acesso a esses recursos por meio de nosso programa privado de pré-visualização técnica, oferecendo a clientes selecionados a oportunidade de colaborar diretamente com as equipes de produtos e engenharia da IBM, influenciar o roteiro e obter acesso antecipado a desempenho de análise de dados de última geração.
Se sua organização executa análise de dados em grande escala, explora cargas de trabalho orientadas por IA ou busca melhorar o desempenho sem interrupções, convidamos você a participar.
Participe da pré-visualização técnica privada da aceleração por GPU do IBM watsonx.data e ajude a moldar o futuro da análise de dados empresarial:
1 *Com base em testes internos da IBM sobre cargas de trabalho de telemetria comparando uma infraestrutura acelerada por GPU, que consiste em um sistema local que usa um único servidor com oito GPUs Nvidia A100 para CPUs no watsonx.data SaaS com Presto em execução no IBM Cloud. No conjunto de dados completo de mais de aproximadamente 1,159 bilhão de linhas, as consultas de telemetria foram concluídas em 1,77 minuto usando quatro GPUs, em comparação com uma linha de base anterior de aproximadamente 45 minutos no ambiente da CPU. Os resultados são baseados em cargas de trabalho e configurações testadas. O desempenho real pode variar dependendo do tipo de consulta, volume de dados, infraestrutura, configuração de clusters e condições operacionais.
2 *Com base em testes internos da IBM sobre cargas de trabalho de telemetria comparando uma infraestrutura acelerada por GPU que consiste em um sistema local que usa um único servidor com oito GPUs Nvidia A100 para CPUs no watsonx.data SaaS com Presto em execução no IBM Cloud. No conjunto de dados completo de mais de aproximadamente 1,159 bilhão de linhas, as consultas de telemetria foram concluídas em 1,77 minuto usando quatro GPUs, em comparação com uma linha de base anterior de aproximadamente 45 minutos no ambiente da CPU. Os custos de CPU foram baseados no custo de instância publicado pela IBM por consulta usando a configuração de instância SaaS watsonx.data no IBM Cloud. O custo de GPU por consulta do sistema local testado do watsonx.data executado na GPU não estava diretamente disponível e foi estimado usando a suposição de que o custo por hora da GPU é duas vezes o custo por hora da CPU. Os cálculos de custo usam o tempo de execução como variável principal. Com base nessa metodologia, estimou-se que o custo total diminuísse para aproximadamente 15-20% do custo anterior, implicando uma possível economia de 80-85%. Os custos reais podem variar dependendo do preço, do perfil de carga de trabalho, da configuração da infraestrutura, da utilização e das condições operacionais.