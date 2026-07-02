Ilustração de nuvem, cubo de dados, painel de código e gráfico de barras conectados por linhas de rede sobre um fundo claro
Inteligência artificial Automação de TI

Apresentação da pré-visualização técnica do IBM Db2 Serverless: um banco de dados sem servidor para desenvolvedores e agentes

Crie um banco de dados Db2 em segundos. Conecte sua aplicação. Comece a construir. Sem capacidade para planejar, sem infraestrutura para dimensionar, sem operações para executar.

Publicado 02/07/2026

A IBM tem o prazer de anunciar a pré-visualização técnica do IBM Db2 Serverless, um serviço de banco de dados totalmente gerenciado e nativo em nuvem que facilita criar, conectar e escalar bancos de dados sem gerenciar a infraestrutura. Ele leva o mecanismo IBM Db2 em que as empresas já confiam para um modelo totalmente sem servidor, com provisionamento de autoatendimento, segurança de nível empresarial e escala elástica que dispensa planejamento de capacidade antecipado.

À medida que mais aplicações e agentes de IA criam e operam bancos de dados por conta própria, eles precisam de um banco de dados que responda na velocidade deles e que não os faça esperar para provisionar ou escalar. O Db2 Serverless atende a essa necessidade sem forçar uma escolha entre um lado e outro. Agentes e desenvolvedores ganham a velocidade do sem servidor em um mecanismo comprovado em cargas de trabalho exigentes e de missão crítica, com a segurança, a integridade de dados e a confiabilidade que essas cargas de trabalho exigem. Os agentes criam e gerenciam bancos de dados em código por meio de interfaces REST e MCP, e o branching baseado em snapshots fornece cópias isoladas da produção para desenvolvimento e testes.

Pronto para um futuro que prioriza os agentes

Agora, os assistentes de IA e os agentes de software geram código, provisionam serviços e transferem aplicações entre si. Para ingressar nesse ciclo, um banco de dados deve ser fácil de criar e gerenciar programaticamente.

O Db2 Serverless entre os componentes básicos na pré-visualização técnica:

  • APIs REST para gerenciamento e provisionamento de serviços
  • Suporte ao MCP Gateway para operações de ciclo de vida de serviços
  • Escalonamento automático e operações gerenciadas pela IBM

Isso torna o Db2 fácil de criar, configurar e gerenciar em código por desenvolvedores e suas ferramentas, de modo que colocar um banco de dados no ar se encaixa perfeitamente em um fluxo de trabalho orientado por agentes.

Ramifique como você faz com o código

A ramificação baseada em instantâneos é um destaque no lançamento. Agora você pode criar cópias isoladas de um banco de dados para desenvolvimento e testes, sem mexer no ambiente de produção. Teste mudanças de esquema, valide atualizações, experimente novos recursos e execute trabalhos paralelos, cada um em seu próprio ambiente.

À medida que o desenvolvimento assistido por IA cresce, a ramificação ganha ainda mais importância. Desenvolvedores e agentes precisam de ambientes seguros para experimentar e iterar. A ramificação proporciona exatamente isso e mantém a produção protegida.

Escale de acordo com a demanda, pague pelo uso

O Db2 Serverless reduz a sobrecarga operacional e vincula o custo ao uso real, para que você nunca faça provisionamento em excesso nem tenha de esperar:

  • Escalabilidade elástica: a capacidade de computação acompanha a demanda da carga de trabalho, sem planejamento manual de capacidade
  • Escalar para zero: aplicações ociosas pausam a computação
  • Pagamento conforme o uso: pague pelo que usar, comece aos poucos e cresça no seu ritmo
  • Manutenção automatizada: a IBM cuida das atualizações de infraestrutura e do mecanismo com o mínimo de interrupção

Desenvolvido no mecanismo Db2 em que você confia

A simplicidade do serverless sobre a base do Db2. A pré-visualização técnica inclui:

  • SQL Standard com total compatibilidade com o Db2
  • OLTP para aplicações transacionais
  • Resiliência de serviço gerenciado pela IBM para a continuidade dos negócios
  • Manutenção automatizada de infraestrutura e banco de dados
  • Uma arquitetura de serviço pronta para produção

Você obtém um mecanismo de nível de produção que está pronto para servir de base desde o primeiro dia, para que qualquer equipe possa desenvolver sobre ele com confiança.

Disponível agora em pré-visualização técnica

O IBM Db2 Serverless é uma ótima opção para aplicações transacionais, novos desenvolvimentos, ambientes de desenvolvimento e teste, provas de conceito e análises leves. A pré-visualização técnica é sua primeira chance de construir sobre ele.

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Autor

Jillian Quiller

Growth Product Manager, Db2

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