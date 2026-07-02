Apresentação da pré-visualização técnica do IBM Db2 Serverless: um banco de dados sem servidor para desenvolvedores e agentes

A IBM tem o prazer de anunciar a pré-visualização técnica do IBM Db2 Serverless, um serviço de banco de dados totalmente gerenciado e nativo em nuvem que facilita criar, conectar e escalar bancos de dados sem gerenciar a infraestrutura. Ele leva o mecanismo IBM Db2 em que as empresas já confiam para um modelo totalmente sem servidor, com provisionamento de autoatendimento, segurança de nível empresarial e escala elástica que dispensa planejamento de capacidade antecipado.

À medida que mais aplicações e agentes de IA criam e operam bancos de dados por conta própria, eles precisam de um banco de dados que responda na velocidade deles e que não os faça esperar para provisionar ou escalar. O Db2 Serverless atende a essa necessidade sem forçar uma escolha entre um lado e outro. Agentes e desenvolvedores ganham a velocidade do sem servidor em um mecanismo comprovado em cargas de trabalho exigentes e de missão crítica, com a segurança, a integridade de dados e a confiabilidade que essas cargas de trabalho exigem. Os agentes criam e gerenciam bancos de dados em código por meio de interfaces REST e MCP, e o branching baseado em snapshots fornece cópias isoladas da produção para desenvolvimento e testes.