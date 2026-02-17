Fortalecimento do software empresarial comprovado da IBM para a era da IA

A estratégia da IBM é simples: levar a IA para onde o trabalho empresarial já acontece.
A inteligência artificial está remodelando a forma como as empresas liberam valor dos sistemas e dados que alimentam suas operações mais críticas. Em todos os setores, as organizações estão buscando ir além da experimentação, usando IA para detectar padrões, revelar insights e transformar ativos de dados consolidados em recursos preditivos de apoio à decisão que podem melhorar significativamente os resultados de negócios.
Para muitos clientes da IBM, essas ambições precisam ser concretizadas em ambientes complexos e altamente regulamentados. Dados confidenciais, requisitos rigorosos de conformidade e cargas de trabalho de missão crítica exigem uma abordagem para a IA que priorize a segurança, a governança e a confiança, sem desacelerar a inovação.
É por isso que a IBM está introduzindo um amplo conjunto de recursos de IA no primeiro trimestre de 2026 em muitos dos produtos de software mais usados da IBM. Essas melhorias incorporam a IA agêntica diretamente nas plataformas IBM que os clientes já utilizam, permitindo que eles adotem a IA com confiança em suas bases operacionais existentes.
A estratégia da IBM é simples: levar a IA para onde o trabalho empresarial já acontece. Em vez de forçar os clientes a trocar de plataforma ou usar ferramentas desconectadas, a IBM está integrando agentes orientados por IA de forma nativa em seus produtos de software mais usados, projetados para simplificar as operações, acelerar os insights e fortalecer a governança.
Esses agentes são desenvolvidos especificamente para atender às necessidades reais da empresa: automatizar tarefas repetitivas, melhorar a visibilidade do sistema, acelerar a resolução de problemas e ajudar as equipes a tomar decisões melhores com mais rapidez, tudo isso enquanto mantém os controles de nível empresarial.
No primeiro trimestre de 2026, a IBM está entregando novos recursos de IA significativos em uma ampla gama de ofertas de software, incluindo integração, análise de dados, gerenciamento de dados, engenharia, mensagens e operações da cadeia de suprimentos.
O Db2 está lançando um amplo pacote de agentes orientados por IA que simplificam drasticamente a administração, aceleram a resolução de problemas e otimizam o desempenho de cargas de trabalho de dados de missão crítica. Recursos conversacionais, como o AskDb2 Agent e o AskDb2 Research Agent, permitem a recuperação de conhecimento com base no contexto em várias etapas, permitindo que as equipes obtenham insights e conduzam investigações técnicas usando linguagem natural. O desempenho e a confiabilidade são fortalecidos por meio de agentes especializados do Db2:
Juntos, esses recursos transformam o Db2 em uma plataforma de dados inteligente e auto-otimizada que reduz o esforço administrativo e permite que as empresas extraiam valor de seus dados com uma velocidade e eficiência sem precedentes.
O IBM® Sterling Order Management System introduz recursos orientados por IA por meio do IBM® Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, aprimorando o comércio agêntico ao fortalecer a precisão do atendimento, simplificar as operações e elevar a experiência do cliente em ambientes omnicanal complexos. Construída em servidores MCP para permitir fluxos simplificados de IA agêntica baseados em UCP, a plataforma é compatível com uma interação segura entre agentes em setores de comércio, varejo e cadeia de suprimentos. O toolkit inclui agentes da cadeia de suprimentos para orientar os profissionais para a adoção responsável e escalável da IA. Entre eles:
Juntos, esses recursos de IA permitem que as empresas operem com maior agilidade, precisão e eficiência, ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência de pedido superior de ponta a ponta em todo o ecossistema de comércio agêntico.
O IBM® Cognos Analytics apresenta recursos de IA agêntica que iniciam um novo capítulo na análise de dados de negócios, mudando os relatórios de fluxos de trabalho manuais e orientados por humanos para uma execução inteligente e autônoma.
Juntos, esses recursos reduzem a sobrecarga operacional, encurtam o tempo de obtenção de insight e tornam a análise de dados confiável mais acessível em toda a organização.
O IBM MQ apresenta um pacote de recursos de IA projetado para melhorar a eficiência operacional, acelerar a resolução de problemas e fortalecer a confiabilidade em ambientes de mensagens.
Juntos, esses recursos orientados por IA ajudam as empresas a manter sistemas MQ resilientes e de alto desempenho, ao mesmo tempo em que reduzem o esforço operacional e o risco.
O Cloud Pak for Integration oferece um conjunto ampliado de recursos operacionais impulsionados por IA que ajudam a tornar mais fácil para os clientes gerenciar e otimizar as cargas de trabalho de integração no Kubernetes.
Juntos, esses recursos trazem automação inteligente, insights mais profundos e maior confiança operacional para ambientes CP4I, ajudando as empresas a manter plataformas de integração robustas, seguras e bem otimizadas.
O Engineering AI Hub do IBM® Engineering Lifecycle Management está expandindo sua inovação impulsionada por IA com recursos projetados para elevar a qualidade do planejamento e acelerar os fluxos de trabalho de engenharia em escala.
A adição mais recente (o agente de composição de itens de trabalho) permite que as equipes gerem rapidamente funcionalidades, histórias de usuários e tarefas mais claras e completas, diretamente na interface do Engineering Workflow Management. Ao automatizar a elaboração inicial dos itens de trabalho e fornecer pontos de partida estruturados e de alta qualidade, o agente ajuda as organizações a melhorar a precisão do planejamento, reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e manter uma maior consistência entre equipes e projetos. Este recurso se junta ao crescente portfólio de agentes dentro do Engineering AI Hub, cada um criado especificamente para simplificar as principais tarefas de engenharia e liberar as equipes de especialistas para se concentrarem no desenvolvimento de produtos criativos e de alto valor.
Juntos, esses avanços reforçam o compromisso da IBM de ajudar as organizações de engenharia a obter uma maior eficiência, consistência e inovação em todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto.
O IBM Sterling B2B Integration SaaS oferece recursos aprimorados por IA que ajudam os clientes a manter as operações com parceiros estáveis e confiáveis.
O complemento do IBM Sterling B2B Integration SaaS InFlight Agent orquestra de forma inteligente vários agentes especializados, incluindo o agente de consulta de documentos, o agente de detecção de anomalias e o agente de consulta e eventos, para ajudar a oferecer visibilidade instantânea e resolução mais rápida de problemas. Por meio da pesquisa em linguagem natural, os clientes podem obter rapidamente detalhes dos documentos, identificar falhas em eventos e detectar anomalias nos documentos.
Os agentes ajudam a acelerar a análise da causa raiz, reduzir o risco operacional e fortalecer a resiliência das operações B2B de alto volume.
O App Connect Enterprise apresenta um conjunto poderoso de recursos orientados por IA projetados para simplificar as operações, acelerar a modernização e fortalecer a governança em ambientes de integração.
Juntos, esses recursos de IA permitem que as empresas executem o App Connect com maior inteligência, eficiência e resiliência. Além disso, o App Connect Enterprise permite que as aplicações e agentes de IA interajam com sistemas corporativos por meio de ferramentas de protocolo de contexto de modelo (MCP), expondo ações de conectores governadas por meio da lógica de integração existente.
Esses novos recursos ampliam os investimentos contínuos em IA da IBM entregues em 2025 compartilhados abaixo. Juntos, eles refletem um roteiro consistente focado em tornar a IA prática, confiável e impactante para uso empresarial.
O Cloud Pak for Business Automation introduziu recursos de modelagem de decisão assistida por IA que simplificam significativamente a criação e a governança de regras de negócios. Um agente assistente de decisão acelera as decisões e a lógica de suporte ao gerar automaticamente as estruturas de decisão iniciais a partir dos documentos de políticas.
Ao transformar as políticas de linguagem natural em modelos de decisão praticáveis, o agente reduz o esforço manual, melhora a consistência e reduz o tempo necessário para operacionalizar regras de negócios complexas. Esse recurso permite que as equipes de negócios e técnicas colaborem de forma mais eficaz e se concentrem em atividades de análise e conformidade de maior valor, fortalecendo a agilidade e a precisão dos processos de decisão automatizados. Além disso, o Business Automation Workflow foi aprimorado para permitir que os clientes transformem as automações de processos existentes em experiências conversacionais e as levem diretamente para onde os usuários trabalham, sem precisar reformular a plataforma ou perder os investimentos anteriores. A integração profunda com o watsonx Orchestrate permite que os agentes de IA entendam o contexto do processo e os dados de negócios, acelerando a conclusão de tarefas, reduzindo o esforço manual e possibilitando fluxos de trabalho mais autônomos.
O assistente de ambiente de trabalho impulsionado por agente de IA permite que profissionais do conhecimento compreendam os casos instantaneamente, priorizem as tarefas e concluam o trabalho usando linguagem natural, aumentando a produtividade e reduzindo a curva de aprendizado.
O FileNet Content Manager continuou evoluindo com a entrega de recursos impulsionados por IA por meio do assistente de conteúdo, projetado para aprimorar a compreensão de documentos e viabilizar um acesso mais eficiente a informações críticas para os negócios em processos de negócios de alto valor.
O agente de comparação de documentos permite comparações precisas e eficientes de documentos como contratos, registros médicos, propostas e materiais legais, ajudando as organizações a melhorar a precisão e a consistência ao mesmo tempo que reduzem o esforço das avaliações manuais. O agente de comparação de versões oferece suporte à validação de conteúdo simplificada, caracterizando claramente as alterações entre as versões preliminares do documento, permitindo ciclos de avaliação e aprovação mais rápidos e confiáveis. Além disso, o acesso conversacional ao conteúdo corporativo é habilitado por meio do agente de documentos e do agente de repositório, que fornecem respostas relevantes e sensíveis ao contexto derivadas diretamente de documentos do FileNet. Além disso, o agente de resumos personalizados gera resumos concisos e específicos do contexto que auxiliam em uma compreensão mais rápida e na tomada de decisões mais embasadas.
Juntos, esses agentes de IA ampliam o papel do FileNet Content Manager como uma plataforma de conteúdo empresarial confiável que melhora a produtividade, reduz os riscos e ajuda as organizações a extrair um maior valor de suas informações empresariais sem comprometer a conformidade e a segurança.
Em 2025, o IBM Engineering Lifecycle Management lançou o IBM Engineering AI Hub, um recurso impulsionado por IA que melhorou a qualidade dos requisitos, acelerou a compreensão e fortaleceu a coordenação entre as equipes de engenharia, incluindo o agente de análise de qualidade de requisitos que ajuda os engenheiros a melhorar a clareza, acelerar as avaliações da equipe e dar aos gerentes visibilidade sobre as tendências e riscos iniciais.
O assistente de engenharia agiliza a localização e compreensão dos requisitos em projetos globais, o agente de resumo de itens de trabalho, que gera resumos de tarefas, defeitos e recursos para melhorar a comunicação, e o agente de descoberta de casos de uso MBSE, que identifica os casos de uso a partir de requisitos de linguagem natural e cria elementos de modelo correspondentes no IBM Rhapsody, acelerando a engenharia de sistemas baseada em modelo.
O Sterling B2B Integration SaaS forneceu recursos habilitados por IA que fortaleceram a visibilidade operacional, simplificaram a integração de parceiros e melhoraram a detecção precoce de interrupções em redes globais de negócios, incluindo o agente de visibilidade, que fornece insights em tempo real sobre transações em andamento para ajudar a identificar gargalos de processos, melhorar a eficiência, e prevenir problemas de forma proativa, e o agente de detecção de anomalia que adiciona uma camada de inteligência ao identificar automaticamente padrões incomuns em transações ou tráfego de rede, permitindo que os clientes investiguem e resolvam os problemas antes que eles se agravem.
A IBM continua comprometida em ajudar os clientes a utilizar a IA de maneiras seguras, confiáveis e estrategicamente alinhadas aos seus objetivos de negócios. Os recursos apresentados neste trimestre fazem parte da nossa jornada de inovação contínua, projetada para capacitar as organizações a se modernizarem com confiança, liberarem uma nova inteligência operacional e alcançarem resultados inovadores. Estamos ansiosos para trabalhar lado a lado com nossos clientes à medida que eles adotam esses avanços e moldam o futuro da transformação orientado por IA por IA em seus setores.
À medida que esses recursos de IA forem disponibilizados, a IBM incentiva os clientes a iniciarem, ou acelerarem, seus esforços de preparação para a IA. Modernizar as aplicações e a infraestrutura hoje pode ajudar as organizações a aproveitar ao máximo a automação e os insights orientados por agentes, assim que estiverem disponíveis nas plataformas de software da IBM.
A IBM fornece as ferramentas, tecnologias e conhecimentos necessários para ajudar os clientes a migrar com confiança, alinhando a adoção da IA com os objetivos de negócios, requisitos de conformidade e estratégias de arquitetura de longo prazo.