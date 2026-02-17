Fortalecimento do software empresarial comprovado da IBM para a era da IA

A inteligência artificial está remodelando a forma como as empresas liberam valor dos sistemas e dados que alimentam suas operações mais críticas. Em todos os setores, as organizações estão buscando ir além da experimentação, usando IA para detectar padrões, revelar insights e transformar ativos de dados consolidados em recursos preditivos de apoio à decisão que podem melhorar significativamente os resultados de negócios.

Para muitos clientes da IBM, essas ambições precisam ser concretizadas em ambientes complexos e altamente regulamentados. Dados confidenciais, requisitos rigorosos de conformidade e cargas de trabalho de missão crítica exigem uma abordagem para a IA que priorize a segurança, a governança e a confiança, sem desacelerar a inovação.

É por isso que a IBM está introduzindo um amplo conjunto de recursos de IA no primeiro trimestre de 2026 em muitos dos produtos de software mais usados da IBM. Essas melhorias incorporam a IA agêntica diretamente nas plataformas IBM que os clientes já utilizam, permitindo que eles adotem a IA com confiança em suas bases operacionais existentes.