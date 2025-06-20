StreamSets SDK for Python 6.6: Mais poder, mais controle e mais colaboração

O StreamSets SDK for Python 6.6 vem com novas funcionalidades poderosas que tornam mais fácil do que nunca para os usuários compilar, proteger e gerenciar programaticamente seus pipelines de integração de dados em escala.

Com essa versão, estamos trazendo três importantes recursos para o SDK: pesquisa de valores aceitáveis, compatibilidade com projetos e regras de acesso à rede. Quer você esteja criando pipelines a partir do zero, dimensionando StreamSets entre equipes ou protegendo o acesso por IP, o 6.6 oferece as ferramentas de que você precisa, toda em código.