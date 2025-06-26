26 de junho de 2025
Para enfrentar desafios de longa data que as soluções existentes não conseguiam resolver, como a proliferação de ferramentas, a integração de dados não estruturados, retrabalho constante de pipelines e uma crescente lacuna de habilidades, a IBM lançou o watsonx.data integration. Ele fornece um plano de controle unificado que agrega valor alinhado aos pilares centrais, cada um fortalecido por novos anúncios que ampliam os benefícios para os clientes.
O watsonx.data integration capacita os usuários a criar pipelines reutilizáveis em todos os estilos de integração — lote, streaming em tempo real, replicação— e todos os tipos de dados, incluindo dados não estruturados como PDFs, sustentados com observabilidade de dados integrada. No final das contas, ajuda as equipes a alinhar o estilo de integração às necessidades dos casos de uso e reduz a dependência de ferramentas especializadas. No final das contas, ajuda as equipes a alinhar o estilo de integração às necessidades dos casos de uso e a simplificar a gestão.
O que há de novo? O watsonx.data integration agora está disponível no IBM Cloud, dando aos usuários acesso a todo o espectro de recursos de integração — combinados com a escalabilidade e a flexibilidade da implementação nativa da nuvem.
Compatível com experiências no-code, de pouco código e pro-code, os usuários podem criar pipelines usando as ferramentas e interfaces que correspondem às suas experiências, ajudando a lidar com a crescente lacuna de habilidades.
O que há de novo? Um novo assistente de pipelines impulsionado por IA permite que os usuários criem pipelines usando linguagem natural, acelerando o desenvolvimento e expandindo o acesso de autoatendimento à integração para usuários menos experientes.
Crie pipelines com implementação híbrida que se adaptam às mudanças nos ambientes de armazenamento e execução, reduzindo a necessidade de reescritas constantes e aumentando a reutilização e a manutenção no longo prazo.
O que há de novo? Os recursos de ETL/ELT na AWS com execução sem servidor ou de mecanismo remoto permitem que os clientes projetem uma vez e implementem em qualquer lugar onde seus dados residam.
O lançamento do watsonx.data integration e os novos aprimoramentos enfatizam o investimento contínuo da IBM para fornecer recursos de integração de classe mundial e líderes de mercado que ajudam a atender às necessidades em evolução das empresas modernas.
Vamos nos aprofundar em como esses novos anúncios aumentam o poder da nova oferta.
Hoje, a equipe está empolgada em capacitar os usuários a acessar um espectro completo de recursos de integração com a disponibilidade geral do watsonx.data integration como serviço no IBM Cloud, liberando todos os benefícios da nova oferta e da implementação nativa da nuvem. Com esse lançamento, os usuários obtêm acesso nativo da nuvem à solução de integração de dados mais completa da IBM, unificando o DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication e integração de dados não estruturados em um único plano de controle.
Oitenta e sete por cento das organizações dependem de três ou mais ferramentas de integração, criando complexidade e ineficiência. O watsonx.data integration simplifica isso, sendo compatível com todos os estilos de integração e tipos de dados, inclusive dados não estruturados, em uma única plataforma. As equipes agora podem automatizar a ingestão, transformação e processamento de dados estruturados e não estruturados com qualquer estilo de integração, oferecendo a flexibilidade para combinar estilos para se adequar ao caso de uso, em vez de unir manualmente soluções pontuais.
Com o GA do assistente de integração de dados da IBM (agora disponível no DataStage), usuários de todos os níveis de habilidades podem aproveitar um assistente impulsionado por IA generativa para construir pipelines de forma mais rápida e fácil do que nunca, tudo por meio de linguagem natural. Com a tecnologia do watsonx Assistant e do Granite 3.1, basta descrever sua intenção, e o assistente gerará pipelines, recomendará funções executáveis e apresentará documentação relevante. Os usuários podem começar hoje mesmo a aproveitar o assistente para criar pipelines de ETL/ELT para casos de uso de integração em lote no DataStage e, à medida que suas necessidades aumentam, a watsonx.data integration evoluirá com eles — expandindo a compatibilidade com estilos de integração adicionais com o tempo.
Com o aumento do volume e da complexidade dos dados, as equipes de dados de hoje estão sob pressão para entregar mais rápido com menos recursos.Mais de 51% das organizações já relatam impactos negativos da escassez de competências de TI, e muitas não têm o conhecimento técnico necessário para gerenciar ferramentas tradicionais. O assistente de integração de dados preenche essa lacuna, capacitando os usuários em todos os níveis de habilidades, incluindo equipes de linha de negócios e tecnologia de negócios, a se autoatender e a contribuir com valor imediatamente. É um passo importante para democratizar a integração de dados e eliminar a necessidade de várias ferramentas especializadas.
O dia de hoje marca a disponibilidade do DataStage como serviço (aaS) na AWS, estabelecendo a base para o watsonx.data integration. Com esse lançamento, os usuários podem começar a construir pipelines em lote, ETL e ELT em um ambiente DataStage totalmente gerenciado dentro da AWS, aproveitando as modernas ferramentas de integração e maximizando os investimentos existentes em nuvem. Conforme os recursos adicionais do watsonx.data integration são implementados na AWS, as equipes podem expandir sem dificuldades.
À medida que o armazenamento de dados evoluiu (de data warehouses locais para data lakehousesnativos da nuvem), as equipes de engenharia foram forçadas a se adaptar constantemente. Hoje, a maioria dos engenheiros de dados gasta mais de 50% do seu tempo apenas mantendo os pipelines existentes. A IBM lida com isso com opções flexíveis de implementação que priorizam a nuvem e execução híbrida. Com compatibilidade com execução de mecanismo remoto, os usuários podem projetar pipelines na AWS, mas executá-los onde quer que os dados estejam — no local, em quaisquer regiões geográficas ou em qualquer data center.
Esse modelo híbrido reduz a movimentação de dados, reduz a latência e os custos e aumenta a segurança, tudo isso ao mesmo tempo em que elimina a dependência de uma única arquitetura de armazenamento. É o melhor dos dois mundos: desenvolvimento de pipelines nativos da nuvem com execução adaptada a seu ambiente, reiterando o compromisso da IBM de atender aos clientes onde quer que eles operem.
Esses lançamentos são marcos para os clientes que implementam tecnologias modernas de integração de dados e uma oportunidade fundamental para iniciar suas jornadas. Juntos, a disponibilidade do SaaS watsonx.data integration no IBM Cloud e um novo assistente de pipelines de IA para integração de dados e o lançamento do DataStage aaS na AWS refletem o investimento contínuo da IBM no avanço da integração de dados e em atender às necessidades em constante evolução das empresas de hoje .