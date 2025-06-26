Com o GA do assistente de integração de dados da IBM (agora disponível no DataStage), usuários de todos os níveis de habilidades podem aproveitar um assistente impulsionado por IA generativa para construir pipelines de forma mais rápida e fácil do que nunca, tudo por meio de linguagem natural. Com a tecnologia do watsonx Assistant e do Granite 3.1, basta descrever sua intenção, e o assistente gerará pipelines, recomendará funções executáveis e apresentará documentação relevante. Os usuários podem começar hoje mesmo a aproveitar o assistente para criar pipelines de ETL/ELT para casos de uso de integração em lote no DataStage e, à medida que suas necessidades aumentam, a watsonx.data integration evoluirá com eles — expandindo a compatibilidade com estilos de integração adicionais com o tempo.

Com o aumento do volume e da complexidade dos dados, as equipes de dados de hoje estão sob pressão para entregar mais rápido com menos recursos.Mais de 51% das organizações já relatam impactos negativos da escassez de competências de TI, e muitas não têm o conhecimento técnico necessário para gerenciar ferramentas tradicionais. O assistente de integração de dados preenche essa lacuna, capacitando os usuários em todos os níveis de habilidades, incluindo equipes de linha de negócios e tecnologia de negócios, a se autoatender e a contribuir com valor imediatamente. É um passo importante para democratizar a integração de dados e eliminar a necessidade de várias ferramentas especializadas.