Simplificando o gerenciamento e as operações de integração híbrida com o IBM Cloud Pak for Integration 16.2

O Cloud Pak for Integration 16.2 ajuda as organizações a simplificar as operações de integração híbrida, trazendo maior visibilidade, controle e inteligência para ambientes cada vez mais distribuídos.
O IBM Cloud Pak for Integration é um conjunto abrangente de ferramentas de integração de software fornecido como parte de uma única plataforma que oferece uma experiência completa e unificada. Com esse conjunto de ferramentas, você pode conectar suas aplicações, dados, sistemas e serviços em ambientes na nuvem ou locais, como parte de uma implementação resiliente, escalável e segura executada no Red Hat OpenShift.
O Cloud Pak for Integration 16.2 é uma versão de suporte de longo prazo que oferece recursos aprimorados para simplificar o gerenciamento e as operações de integração híbrida. Ele proporciona aos clientes maior visibilidade das integrações implementadas, assistência impulsionado por IA e novas funcionalidades de integração, além de oferecer até seis anos de suporte.
Os clientes que implementam o IBM App Connect em VMs agora podem visualizar e gerenciar todas as suas instâncias implementadas em VMs e clusters do OpenShift a partir de uma única janela da Platform UI.
Para organizações com uma combinação de ambientes, isso oferece valor imediato: visibilidade centralizada, gerenciamento diário simplificado e solução de problemas mais rápida sem exigir alterações nas integrações existentes baseadas em VM. Os clientes também podem implementar apenas a Platform UI no OpenShift para obter esse recurso enquanto continuam sua jornada de modernização, mesmo que suas integrações permaneçam em VMs por enquanto.
Com base na prévia técnica anterior, os recursos de IA agêntica agora estão disponíveis na versão 16.2.
Os usuários da Platform UI podem fazer perguntas em linguagem natural para entender o status do ambiente do Cloud Pak for Integration, identificar problemas e receber sugestões sobre como resolvê-los de forma rápida e simples. A implementação dos agentes é opcional. Caso sejam implementados, exigem autorização CP4I e conexão com o IBM watsonx.ai SaaS. Para fins de licenciamento, cinco instâncias da Platform UI com recursos de agentes implementadas em um cluster consomem uma licença VPC do Cloud Pak for Integration. Os usuários permanecem no controle total e são responsáveis pelas ações tomadas em relação à produção desses recursos de IA.
Agora estão incluídos novos recursos de monitoramento e rastreamento de ponta a ponta (anteriormente disponíveis apenas na oferta SaaS IBM webMethods Hybrid Integration Control Plane). Essa funcionalidade permite o rastreamento de transações individuais à medida que elas fluem por várias instâncias de integração (IBM MQ, App Connect e API Connect), facilitando a depuração e a resolução de problemas complexos do sistema.
O IBM API Connect 12.1, agora incluído no Cloud Pak for Integration, oferece suporte ao API Management federado, permitindo que vários gateways de API diferentes, incluindo o novo IBM DataPower Nano Gateway e gateways de API de terceiros, sejam implementados em diferentes ambientes como parte de uma única solução de API Connect. Isso proporciona maior flexibilidade para soluções de API Management que abrangem sistemas na nuvem e locais.
O Cloud Pak for Integration 16.2 segue um ciclo de suporte modificado (Ciclo 2), oferecendo 2,5 anos de suporte básico, 1 ano de suporte estendido com novas correções e 2,5 anos de suporte estendido sem novas correções, totalizando seis anos de suporte. Essa versão substituirá a atual versão 16.1 de Long Term Support, que permanece com suporte básico até o final de 2026. Os clientes podem escolher essa versão de Long-Term Support ou aproveitar os aprimoramentos funcionais mais frequentes disponibilizados por meio de versões de modificação entre as versões de Long-Term Support.
Juntos, esses aprimoramentos ajudam as organizações a reduzir a complexidade operacional, melhorar a resiliência e modernizar os ambientes de integração com maior confiança e flexibilidade.
Seja gerenciando integrações entre contêineres e máquinas virtuais, solucionando problemas de fluxos de transações complexos ou governando APIs em vários gateways, o IBM Cloud Pak for Integration 16.2 permite que as equipes operem de forma mais eficiente, se modernizem em seu próprio ritmo e mantenham a resiliência em escala empresarial.
Para explorar o gerenciamento unificado, os novos recursos de IA agêntica e as outras melhorias no Cloud Pak for Integration 16.2, agende uma demonstração em tempo real com nossos SMEs ou assista a uma demonstração interativa.
Estamos ansiosos para ajudar você a simplificar e escalar suas operações de integração com esta nova e poderosa versão.
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