Simplificando o gerenciamento e as operações de integração híbrida com o IBM Cloud Pak for Integration 16.2

O IBM Cloud Pak for Integration é um conjunto abrangente de ferramentas de integração de software fornecido como parte de uma única plataforma que oferece uma experiência completa e unificada. Com esse conjunto de ferramentas, você pode conectar suas aplicações, dados, sistemas e serviços em ambientes na nuvem ou locais, como parte de uma implementação resiliente, escalável e segura executada no Red Hat OpenShift.

O Cloud Pak for Integration 16.2 é uma versão de suporte de longo prazo que oferece recursos aprimorados para simplificar o gerenciamento e as operações de integração híbrida. Ele proporciona aos clientes maior visibilidade das integrações implementadas, assistência impulsionado por IA e novas funcionalidades de integração, além de oferecer até seis anos de suporte.