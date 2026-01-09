Inteligência artificial Automação de TI

Simplificação e escalabilidade das operações de integração com o IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Os aprimoramentos de Gerenciamento Unificado permitem atualizações de integração direta em qualquer cluster OpenShift, enquanto os agentes melhoram a integridade operacional e a solução de problemas, além de ampliar o suporte federal.

Publicado 09/01/2026
Ilustração digital de uma bola azul em dois quadrados interconectados com fundo cinza
By Leif Davidsen

O IBM Cloud Pak for Integration é um conjunto abrangente de ferramentas de integração de software em uma experiência única e unificada.

Com esse conjunto de ferramentas, você pode conectar suas aplicações, dados, sistemas e serviços em ambientes de nuvem ou locais, como parte de implementações gerenciadas, escaláveis e seguras no Red Hat OpenShift. Você pode instalar o Cloud Pak for Integration junto com outros IBM Cloud Paks para ajudar a construir e modernizar rapidamente as aplicações em qualquer nuvem ou infraestrutura de TI.

Quatro melhorias principais no Cloud Pak for Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 é uma atualização de nível de modificação que adiciona os quatro recursos principais a seguir:

1. Crie, atualize e exclua suporte para clusters de gerenciamento unificado

Criar, atualizar e excluir o suporte para agrupamentos de Gerenciamento Unificado no hub permite o gerenciamento de ponta a ponta em todo o ciclo de vida. O Gerenciamento Unificado foi adicionado como uma funcionalidade no Cloud Pak for Integration 16.1.2 e permite visibilidade e gerenciamento das instâncias de integração implementadas em vários agrupamentos do OpenShift a partir de uma única janela de IU de plataforma.

A versão inicial permitiu que os clientes clicassem em instâncias de integração remota para habilitar atualizações e o gerenciamento dessas instâncias. Com o Cloud Pak for Integration 16.1.3, instâncias locais e remotas na IU da plataforma podem ser gerenciadas diretamente a partir de uma única janela de IU. Novas instâncias podem ser criadas, atualizadas e excluídas sem dificuldades, economizando tempo e reduzindo a complexidade das operações.

Disponível para uso com gerenciamento unificado e para IUs de plataformas individuais, é fornecido um banner de resumo de status para oferecer uma visão geral simples do número de instâncias de integração implementadas e seu status.

2. Conformidade da IU do Cloud Pak for Integration Platform com normas federais

Isso inclui suporte aos padrões federais de processamento de informações (FIPS) e à Lei Federal de Modernização da Segurança da Informação de 2014 (FISMA), conformidade com auditorias e acessibilidade, além de IPv6. A conformidade com essas normas pode ser essencial para alguns órgãos federais e do Governo dos Estados Unidos. 

Além disso, muitas dessas funcionalidades serão atualizações benéficas para qualquer organização. Está em conformidade com o framework de desenvolvimento de software seguro do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA.

3. Compatibilidade com Red Hat OpenShift 4.19 e 4.20

O Cloud Pak for Integration planeja oferecer suporte a novas versões do OpenShift em até 30 dias após seu lançamento.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 inclui suporte para Red Hat OpenShift 4.19 e 4.20. O Red Hat OpenShift 4.20 inclui o Kubernetes 1.33, que oferece compatibilidade com "escalonamento vertical de pod no local". Esta funcionalidade pode proporcionar benefícios para clientes que usam o Cloud Pak for Integration para implementações, especialmente com o IBM App Connect Enterprise.

4. Prévia de tecnologia do Cloud Pak for Integration AI Agents

Atualmente disponível como uma prévia da Tecnologia da IBM, o Cloud Pak for Integration 16.1.3 tem agentes de IA disponíveis para serem implementados. Esses agentes de IA foram projetados para ajudar os clientes a usar linguagem natural para descobrir o que está acontecendo no ambiente e como fazer correções. A prévia da tecnologia estará disponível até 31 de março de 2026.

Participe do programa de acesso antecipado do Agent para experimentar o uso prático em seu ambiente ou no sandbox da IBM.

Três principais valores de negócios entregues com o 16.1.3

Esses aprimoramentos ajudam as organizações a simplificar as operações de integração, melhorar a tomada de decisões com insights impulsionados por IA e operar com confiança em ambientes híbridos e regulamentados.

  1. Com o Gerenciamento Unificado, as organizações obtêm visibilidade de ponta a ponta em todas as integrações e locais de implementação, simplificando as operações e reduzindo a necessidade de navegar por vários sistemas.
  2. Com os agentes, a equipe obtém acesso a recursos de IA agêntica pré-treinados com a profunda experiência da IBM em CP4I e OpenShift, fornecendo insights operacionais sem configuração ou retreinamento. O uso do agente também é transparente e responsável: mostra claramente o que está sendo analisado e por quê, permitindo confiança, auditabilidade e tomada de decisão confiante.
  3. Com conformidade federal incorporada, o CP4I ajuda as organizações a conectar dados e sistemas com segurança, atendendo a requisitos regulatórios rigorosos. Ele melhora a acessibilidade, fortalece o rastreamento de auditoria e é compatível com arquiteturas modernas, como IPv6, proporcionando às equipes a confiança para operar com eficácia em setores regulamentados.

Explore o Gerenciamento Unificado e os agentes de IA hoje mesmo

Experimente o IBM Cloud Pak for Integration com nossas PMEs para explorar como o Gerenciamento Unificado e os Agentes ajudam as empresas a superar a complexidade e acelerar iniciativas de automação e IA. Você pode ver também como o Gerenciamento Unificado gerencia todas as integrações a partir de um painel unificado.

Agende uma demonstração em tempo real

Assista à demonstração interativa

Leif Davidsen

Program Director, PM, Cloud Pak for Integration