Simplificação e escalabilidade das operações de integração com o IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Criar, atualizar e excluir o suporte para agrupamentos de Gerenciamento Unificado no hub permite o gerenciamento de ponta a ponta em todo o ciclo de vida. O Gerenciamento Unificado foi adicionado como uma funcionalidade no Cloud Pak for Integration 16.1.2 e permite visibilidade e gerenciamento das instâncias de integração implementadas em vários agrupamentos do OpenShift a partir de uma única janela de IU de plataforma.

A versão inicial permitiu que os clientes clicassem em instâncias de integração remota para habilitar atualizações e o gerenciamento dessas instâncias. Com o Cloud Pak for Integration 16.1.3, instâncias locais e remotas na IU da plataforma podem ser gerenciadas diretamente a partir de uma única janela de IU. Novas instâncias podem ser criadas, atualizadas e excluídas sem dificuldades, economizando tempo e reduzindo a complexidade das operações.

Disponível para uso com gerenciamento unificado e para IUs de plataformas individuais, é fornecido um banner de resumo de status para oferecer uma visão geral simples do número de instâncias de integração implementadas e seu status.