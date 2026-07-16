O Sentinel é uma framework de política como código incorporável que fornece aplicação de políticas baseada em lógica sobre configurações de infraestrutura no HashiCorp Terraform e em outras configurações de produtos HashiCorp. Essa abordagem permite que as organizações tratem as políticas como código de aplicação, o que significa que o código pode ser controlado por versão, auditado, testado e compreendido pelos stakeholders em toda a organização.

As políticas do Sentinel ajudam as organizações a controlar o que os usuários do Terraform podem fazer, garantindo que certos limites para o provisionamento de infraestrutura não sejam ultrapassados e bloqueando configurações inseguras ou não conformes.

Embora o Sentinel possa ser usado como uma ferramenta poderosa para garantir a governança da nuvem em escala, entendemos que a adoção de políticas como fluxos de trabalho de código pode ser um processo assustador e demorado. Isso é especialmente verdadeiro para organizações que não têm recursos e conhecimento para escrever políticas do zero. Começar do zero pode levar a atrasos significativos no desenvolvimento e na implementação de políticas, além de aumentar o risco de erros humanos e configurações incorretas.