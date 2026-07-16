A biblioteca de políticas pré-escritas, desenvolvida em conjunto pela HashiCorp e pela AWS, visa reduzir a barreira de adoção de políticas como fluxos de trabalho de infraestrutura de código.
Os conjuntos de políticas pré-escritas do Sentinel para AWS agora estão disponíveis e prontos para uso no Terraform Registry. Elaborados especificamente para ajudar as organizações a cumprir as normas do setor, reduzem as barreiras à adoção de políticas de infraestrutura.
Com esta versão, pretendemos fornecer uma solução completa para desafios complexos de governança e capacitar as organizações a migrar de forma mais rápida, sem comprometer a velocidade em detrimento da segurança. Esse esforço conjunto destaca o valor único de combinar a infraestrutura de nuvem da AWS com os recursos de automação e segurança da HashiCorp.
O Sentinel é uma framework de política como código incorporável que fornece aplicação de políticas baseada em lógica sobre configurações de infraestrutura no HashiCorp Terraform e em outras configurações de produtos HashiCorp. Essa abordagem permite que as organizações tratem as políticas como código de aplicação, o que significa que o código pode ser controlado por versão, auditado, testado e compreendido pelos stakeholders em toda a organização.
As políticas do Sentinel ajudam as organizações a controlar o que os usuários do Terraform podem fazer, garantindo que certos limites para o provisionamento de infraestrutura não sejam ultrapassados e bloqueando configurações inseguras ou não conformes.
Embora o Sentinel possa ser usado como uma ferramenta poderosa para garantir a governança da nuvem em escala, entendemos que a adoção de políticas como fluxos de trabalho de código pode ser um processo assustador e demorado. Isso é especialmente verdadeiro para organizações que não têm recursos e conhecimento para escrever políticas do zero. Começar do zero pode levar a atrasos significativos no desenvolvimento e na implementação de políticas, além de aumentar o risco de erros humanos e configurações incorretas.
Para lidar com esses desafios, a HashiCorp e a AWS desenvolveram em conjunto uma biblioteca de políticas pré-escritas que abrange uma ampla variedade de casos de uso, incluindo segurança, conformidade e eficiência operacional. Essas políticas foram elaboradas por especialistas com anos de experiência no setor e foram testadas e validadas para garantir sua confiabilidade e eficiência. As políticas também são personalizáveis, permitindo que as organizações as ajustem de forma rápida para atender a necessidades específicas.
Essas políticas são escritas especificamente para serviços AWS em conformidade com o Center for Internet Security (CIS). O CIS é uma organização sem fins lucrativos que fornece recomendações de configuração prescritivas que representam o esforço consensual da cibersegurança em todo o mundo. Nossos conjuntos de políticas pré-escritas auxiliam na conformidade com os benchmarks CIS AWS Foundations v1.2, v1.4 e v3.0 e oferecem suporte aos seguintes serviços:
Agora os usuários podem encontrar essas políticas por meio da biblioteca de políticas do Terraform Registry ou do repositório de políticas CIS no Github. Com a integração nativa do Sentinel, os usuários podem implementar com rapidez os conjuntos de políticas nas organizações HCP Terraform. Você também pode usar o módulo Terraform para integrar conjuntos de políticas CIS.
Para obter orientações sobre como executar conjuntos de políticas Sentinel pré-escritas, consulte nossa documentação sobre o assunto.
Experimente o HCP Terraform gratuitamente e veja os benefícios dos fluxos de trabalho baseados em políticas como código em ação. Para obter mais informações sobre a linguagem e as especificações do Sentinel, para ver as etapas para executar essas políticas pré-escritas ou se quiser interagir com a comunidade para discutir informações relacionadas aos casos de uso e as melhores práticas do Sentinel, consulte abaixo.
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