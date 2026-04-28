Mudança da programação assistida por IA para a entrega assistida por IA com o IBM® Bob

Para lidar com essa mudança, a IBM criou o Bob em resposta ao que as equipes empresariais sempre nos disseram que precisavam.

As organizações não estão apenas pedindo ganhos de produtividade bruta. Elas precisam de sistemas que reflitam como os resultados são entregues em ambientes complexos. As ferramentas existentes resolvem partes desse problema, mas ainda exigem que as equipes montem seus próprios sistemas entre modelos e ferramentas.

O Bob foi projetado de forma diferente: como um parceiro de SDLC agêntico que integra orquestração, execução e governança diretamente no processo de desenvolvimento, ajudando as equipes a migrar de ferramentas isoladas para a entrega coordenada. O Bob foi criado para otimizar a qualidade, custo e desempenho, ao mesmo tempo em que oferece experiências confiáveis para os desenvolvedores.

Essa abordagem já está sendo comprovada na prática. Dentro da IBM, o Bob foi adotado por mais de 80.000 usuários, com equipes registrando ganhos médios de produtividade de 45% em fluxos de trabalho multietapas complexos.1