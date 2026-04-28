Mudança da programação assistida por IA para a entrega assistida por IA com o IBM® Bob

No mês passado, lançamos o IBM Bob. Desde então, as organizações têm aplicado o Bob em seus ambientes de desenvolvimento, não só para escrever código mais rápido, mas para repensar como o software é desenvolvido em escala empresarial.
A IA acelerou a forma como o código é gerado, mas os gargalos nunca foram apenas a escrita do código. Elas resultam da compreensão de sistemas complexos, da coordenação de mudanças entre equipes e do gerenciamento de riscos ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
À medida que os sistemas crescem, o desenvolvimento tem menos a ver com tarefas individuais e mais com a coordenação de mudanças em sistemas interconectados. Essa mudança requer um novo modelo em que o trabalho abranja todo o ciclo de vida, em vez de acontecer em etapas isoladas.
Para lidar com essa mudança, a IBM criou o Bob em resposta ao que as equipes empresariais sempre nos disseram que precisavam.
As organizações não estão apenas pedindo ganhos de produtividade bruta. Elas precisam de sistemas que reflitam como os resultados são entregues em ambientes complexos. As ferramentas existentes resolvem partes desse problema, mas ainda exigem que as equipes montem seus próprios sistemas entre modelos e ferramentas.
O Bob foi projetado de forma diferente: como um parceiro de SDLC agêntico que integra orquestração, execução e governança diretamente no processo de desenvolvimento, ajudando as equipes a migrar de ferramentas isoladas para a entrega coordenada. O Bob foi criado para otimizar a qualidade, custo e desempenho, ao mesmo tempo em que oferece experiências confiáveis para os desenvolvedores.
Essa abordagem já está sendo comprovada na prática. Dentro da IBM, o Bob foi adotado por mais de 80.000 usuários, com equipes registrando ganhos médios de produtividade de 45% em fluxos de trabalho multietapas complexos.1
O Bob foi projetado para se adaptar à forma como as equipes realmente trabalham. Os modos integrado e personalizado permitem que os desenvolvedores se movam sem dificuldades entre o planejamento, a programação e as avaliações, enquanto a integração do MCP conecta o Bob às ferramentas e sistemas dos quais as equipes já dependem.
Conforme o desenvolvimento se torna mais distribuído, manter o contexto entre sistemas continua sendo um dos maiores desafios. Ao possibilitar fluxos de trabalho reutilizáveis, regras compartilhadas e uma consciência mais profunda do sistema, o Bob ajuda as equipes a coordenar a mudança de forma mais eficaz sem sacrificar a flexibilidade.
O Bob automatiza o rotineiro e aumenta o complicado. Na prática, o Bob pode atuar como um desenvolvedor júnior para um arquiteto sênior para acelerar a execução ou como um guia de arquiteto sênior para um desenvolvedor júnior fornecer estrutura, confiança e direção clara.
À medida que a adoção da IA amadurece, as organizações estão navegando por um conjunto crescente de compensações entre custo, desempenho e confiança. O desafio não é apenas qual modelo usar, mas como obter consistentemente o melhor resultado em um cenário em rápida evolução.
Em vez de exigir que as equipes confiem em tentativa e erro para encontrar a combinação certa de modelos e configurações, o Bob aproveita uma combinação de LLMs de ponta, modelos de código aberto, pequenos modelos de linguagem (SLMs) e a família Granite SLM da IBM para automatizar e ampliar todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a descoberta e o planejamento até o projeto, programação e testes.
O Bob é baseado na crença de que além dos recursos do modelo, a arquitetura de implementação e a experiência do usuário são críticas para impulsionar a adoção sustentada e de alta qualidade. Com preços de repasse e visibilidade do uso e orçamentos, as organizações podem alinhar os gastos com resultados reais.
A IA introduz novas categorias de risco que os controles tradicionais não foram projetados para detectar, desde injeção de prompts até exposição não intencional de dados.
Para lidar com isso, o Bob incorpora a segurança diretamente nos fluxos de trabalho de desenvolvimento. A normalização de prompts ajuda a evitar instruções inseguras, enquanto a verificação de dados confidenciais e a detecção inteligente de segredos apresentam riscos conforme o código é escrito. A imposição de políticas é aplicada continuamente, garantindo que a governança seja mantida desde o desenvolvimento até a entrega.
Modernizar os sistemas empresariais tradicionalmente exigia reunir as alterações nos repositórios, reescrever o código de forma incremental e validar o impacto por meio de tentativa e erro. Mesmo pequenas atualizações podem se propagar por serviços de maneiras imprevisíveis.
O Bob muda essa experiência. O Bob ajuda as equipes a compreender antecipadamente as dependências do sistema e, em seguida, executa alterações coordenadas no código, testes e pipelines como parte de um processo estruturado. Isso permite que as equipes migrem de atualizações reativas para uma modernização deliberada de todo o sistema, mesmo em ambientes legados, como Java, COBOL, PL/I e RPG.
Um exemplo de eficiência aprimorada é nossa plataforma de entrada no mercado de tecnologia de receita interna ("RevTech"), um sistema crítico que apoia nossas vendas globais e engajamento de clientes em mercados altamente regulamentados. Com arquiteturas complexas e requisitos de desempenho rigorosos, os testes e a validação eram de alto risco e com limitação de recursos.
O Bob foi lançado para ajudar as equipes a melhorar o desempenho e os testes de segurança e, ao mesmo tempo, identificar mais defeitos e vulnerabilidades. Isso levou a ganhos mensuráveis em velocidade, escala e eficiência, demonstrando como a IA pode melhorar a qualidade e a confiabilidade dos sistemas críticos para empresas:
Esses ganhos não se limitam às nossas equipes internas. A Blue Pearl usou o Bob para acelerar a entrega em sua plataforma BlueApp de alto volume. O que normalmente exigia semanas de esforço de engenharia foi concluído em apenas três dias, quando Bob otimizou a análise, a refatoração e a validação dentro dos fluxos de trabalho existentes. Isso permitiu que as equipes se movessem mais rapidamente mantendo a qualidade, o que demonstra como a IA pode melhorar a entrega diária sem sobrecarga adicional. Isso se traduziu em ganhos mensuráveis em velocidade de entrega e eficiência de engenharia:
Em outros ambientes, o impacto assume uma forma diferente. A APIS IT usou Bob para modernizar sistemas governamentais de missão crítica que abrangem décadas de dívida técnica, incluindo ambientes de mainframe e .NET. Com documentação limitada e dependências complexas, o Bob permitiu a compreensão rápida do sistema, a documentação automatizada e a refatoração coordenada. Os resultados mostram uma mudança radical na eficiência da modernização:
O Bob pode aproveitar a força do portfólio da IBM para oferecer melhores resultados e maior sofisticação. Já estamos vendo maneiras impactantes pelas quais a IBM e as equipes do cliente estão usando o Bob para maximizar o valor das soluções da IBM, desde a otimização de agentes no watsonx Orchestrate até a modernização de aplicações nas plataformas IBM Z e IBM i. Ainda este ano,lançaremos os Pacotes Premium para ampliar o Bob com recursos específicos da plataforma, incluindo fluxos de trabalho pré-construídos, conhecimento especializado do domínio e integrações sem dificuldades em todas as plataformas da IBM.
A próxima fase da entrega de software será definida por sistemas orquestrados por IA, não por aceleração isolada. O Bob foi criado para apoiar essa mudança, trabalhando ao lado das equipes para conectar planejamento, execução e validação em todo o ciclo de vida do desenvolvimento.
Saiba como suas equipes podem incorporar a IA em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software.
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