Protegendo o futuro da IA: IBM Consulting Cybersecurity Services e Guardium AI Security

O IBM Guardium e a IBM Consulting Cybersecurity Services estão se unindo para ajudar as empresas a proteger e escalar o uso da IA agêntica e outros sistemas de IA generativa.

Para ajudar os clientes a escalar a IA de forma responsável, a IBM Consulting Cybersecurity Services está lançando um novo conjunto de serviços, o IBM Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de segurança de dados, como o IBM Guardium AI Security, com tecnologia de IA profunda e consultoria de domínio. Os novos serviços apoiarão as organizações em sua jornada de transformação de IA: desde a descoberta de implementações de IA e possíveis vulnerabilidades até a implementação de práticas seguras desde o projeto em camadas de IA e a orientação de governança para um cenário regulatório em constante evolução.

O poder transformador da IA vem com uma nova classe de ameaças. De acordo com um relatório de 2025 da Gartner, até 2027, mais de 40% das violações de dados relacionadas à IA resultarão do uso inadequado de IA generativa — especialmente entre fronteiras nacionais, onde as leis de localização de dados podem ser violadas. Apesar disso, apenas 24% dos projetos de IA generativa atualmente incluem um componente de cibersegurança.

Para lidar com esses desafios, a IBM estendeu suas décadas de conhecimento especializado em segurança de dados para o domínio da IA com o Guardium AI Security.