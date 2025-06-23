Protegendo o futuro da IA: IBM Consulting Cybersecurity Services e Guardium AI Security

23 de junho de 2025

Autores

Dinesh Nagarajan

Vishal Kamat

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

O IBM Guardium e a IBM Consulting Cybersecurity Services estão se unindo para ajudar as empresas a proteger e escalar o uso da IA agêntica e outros sistemas de IA generativa.

Para ajudar os clientes a escalar a IA de forma responsável, a IBM Consulting Cybersecurity Services está lançando um novo conjunto de serviços, o IBM Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de segurança de dados, como o IBM Guardium AI Security, com tecnologia de IA profunda e consultoria de domínio. Os novos serviços apoiarão as organizações em sua jornada de transformação de IA: desde a descoberta de implementações de IA e possíveis vulnerabilidades até a implementação de práticas seguras desde o projeto em camadas de IA e a orientação de governança para um cenário regulatório em constante evolução.

O poder transformador da IA vem com uma nova classe de ameaças. De acordo com um relatório de 2025 da Gartner, até 2027, mais de 40% das violações de dados relacionadas à IA resultarão do uso inadequado de IA generativa — especialmente entre fronteiras nacionais, onde as leis de localização de dados podem ser violadas. Apesar disso, apenas 24% dos projetos de IA generativa atualmente incluem um componente de cibersegurança.

Para lidar com esses desafios, a IBM estendeu suas décadas de conhecimento especializado em segurança de dados para o domínio da IA com o Guardium AI Security.

Principais benefícios para liberar uma IA confiável 

Essa plataforma inovadora nova/aprimorada capacita as organizações a:

  1. Aumentar a visibilidade dos casos de uso de IA: descubra ativos e agentes de IA conhecidos e desconhecidos, mantenha um inventário de IA centralizado e atenda aos requisitos de conformidade.
  2. Ganhar confiança na postura de segurança: identifique vulnerabilidades nas interações entre modelos, dados e aplicações, fortaleça as implementações de IA para mitigar riscos e realize testes de penetração de IA para melhorar a segurança dos modelos.
  3. Proteja  seus prompts (entrada e saída): detecte prompts de entrada maliciosos, bloqueie o envio de dados confidenciais para seus modelos, monitore e limite a exposição não intencional de dados por meio de respostas de saída do modelo e aplique políticas personalizadas.
  4. Apoie a conformidade regulatória com o watsonx.governance integration: ajude a atender aos requisitos regulatórios e limite as multas, alinhe-se às estruturas de avaliação e aos padrões de segurança e priorize a remediação com base em pontuação automática de risco.

O Guardium AI Security é compatível com a conformidade regulatória com frameworks como a Lei de IA da UE, NIST, ISO 42001 e muito mais, ajudando as organizações a se manter à frente das normas globais em evolução.

IBM Consulting Cybersecurity Services: um parceiro de segurança de IA confiável

A tecnologia por si só não é capaz de preencher essa lacuna de segurança. Um parceiro confiável é essencial para projetar, implementar e gerenciar efetivamente uma estratégia abrangente de segurança de IA. A IBM Consulting Cybersecurity Services oferece serviços de segurança de IA de ponta a ponta, incluindo:

  1. Estratégia de segurança e governança: avalie as aplicações de IA existentes e recomende estratégias de mitigação de riscos com base em frameworks de segurança de IA estabelecidos, como NIST e OWASP.
  2. Gerenciamento de postura de segurança: descubra, avalie e gerencie os riscos da IA invisível em ambientes de nuvem pública. Estabeleça recursos para controlar os riscos de segurança das aplicações de IA agêntica, agentes de IA e integrações de IA em toda a empresa.
  3. Integração e execução seguras de serviços: serviços para o design de segurança, criação e implementação de aplicações de negócios de IA agêntica e de agentes de IA aproveitando o framework de ML SecOps da IBM. Estabeleça uma metodologia de segurança desde o design da empresa para reforçar a segurança em todo o ciclo de vida do design e da construção de aplicações de IA.
  4. Serviços de teste de segurança: aplicações e infraestrutura de IA Pentest, testes baseados em cenários para aplicações de IA agêntica usando o framework de segurança de IA e IA agêntica da IBM

Uma abordagem unificada para a segurança de IA

De acordo com uma pesquisa da KPMG de 2023, 77% dos executivos acreditam que a IA generativa terá o maior impacto na sociedade nos próximos três a cinco anos, mais do que qualquer outra tecnologia emergente. No entanto, à medida que a adoção se acelera, os riscos também aumentam.

A IBM Consulting Cybersecurity Services  e o Guardium AI Security juntos oferecem uma solução abrangente e completa para ajudar a proteger as implementações da IA. A IBM Consulting traz profundo conhecimento especializado em cibersegurança, orientando as organizações durante todo o ciclo de vida da IA — desde o gerenciamento de estratégia e postura até a integração e testes seguros.

O Guardium AI Security complementa isso, fornecendo ferramentas robustas para visibilidade de IA, detecção de riscos e controle, incluindo a identificação da IA invisível.

Essa oferta conjunta ajuda as organizações a adotar a IA de forma segura, apoia a conformidade com normas globais e mitiga as ameaças emergentes em seu cenário de IA.

Redefinição do que significa adotar a IA

A IBM é líder mundial no fornecimento de nuvem híbrida e IA, além de ter conhecimento especializado em consultoria, com liderança amplamente reconhecida em serviços de cibersegurança. Com essa oferta conjunta, a IBM está redefinindo o que significa adotar a IA de forma segura, responsável e em escala.

Abrace a transformação da IA com confiança. Faça parceria com a IBM Consulting Cybersecurity Services e o Guardium AI Security para proteger o futuro da sua IA — hoje. Inscreva-se para o webinar ao vivo, Liberar a IA confiável com governança e segurança integradas em 25 de junho de 2025 ao meio-dia, horário de Brasília.

