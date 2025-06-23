Protegendo o futuro da IA: IBM Consulting Cybersecurity Services e Guardium AI Security

23 de junho de 2025
O IBM Guardium e a IBM Consulting Cybersecurity Services estão se unindo para ajudar as empresas a proteger e escalar o uso da IA agêntica e outros sistemas de IA generativa.
Para ajudar os clientes a escalar a IA de forma responsável, a IBM Consulting Cybersecurity Services está lançando um novo conjunto de serviços, o IBM Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de segurança de dados, como o IBM Guardium AI Security, com tecnologia de IA profunda e consultoria de domínio. Os novos serviços apoiarão as organizações em sua jornada de transformação de IA: desde a descoberta de implementações de IA e possíveis vulnerabilidades até a implementação de práticas seguras desde o projeto em camadas de IA e a orientação de governança para um cenário regulatório em constante evolução.
O poder transformador da IA vem com uma nova classe de ameaças. De acordo com um relatório de 2025 da Gartner, até 2027, mais de 40% das violações de dados relacionadas à IA resultarão do uso inadequado de IA generativa — especialmente entre fronteiras nacionais, onde as leis de localização de dados podem ser violadas. Apesar disso, apenas 24% dos projetos de IA generativa atualmente incluem um componente de cibersegurança.
Para lidar com esses desafios, a IBM estendeu suas décadas de conhecimento especializado em segurança de dados para o domínio da IA com o Guardium AI Security.
Essa plataforma inovadora nova/aprimorada capacita as organizações a:
O Guardium AI Security é compatível com a conformidade regulatória com frameworks como a Lei de IA da UE, NIST, ISO 42001 e muito mais, ajudando as organizações a se manter à frente das normas globais em evolução.
A tecnologia por si só não é capaz de preencher essa lacuna de segurança. Um parceiro confiável é essencial para projetar, implementar e gerenciar efetivamente uma estratégia abrangente de segurança de IA. A IBM Consulting Cybersecurity Services oferece serviços de segurança de IA de ponta a ponta, incluindo:
De acordo com uma pesquisa da KPMG de 2023, 77% dos executivos acreditam que a IA generativa terá o maior impacto na sociedade nos próximos três a cinco anos, mais do que qualquer outra tecnologia emergente. No entanto, à medida que a adoção se acelera, os riscos também aumentam.
A IBM Consulting Cybersecurity Services e o Guardium AI Security juntos oferecem uma solução abrangente e completa para ajudar a proteger as implementações da IA. A IBM Consulting traz profundo conhecimento especializado em cibersegurança, orientando as organizações durante todo o ciclo de vida da IA — desde o gerenciamento de estratégia e postura até a integração e testes seguros.
O Guardium AI Security complementa isso, fornecendo ferramentas robustas para visibilidade de IA, detecção de riscos e controle, incluindo a identificação da IA invisível.
Essa oferta conjunta ajuda as organizações a adotar a IA de forma segura, apoia a conformidade com normas globais e mitiga as ameaças emergentes em seu cenário de IA.
A IBM é líder mundial no fornecimento de nuvem híbrida e IA, além de ter conhecimento especializado em consultoria, com liderança amplamente reconhecida em serviços de cibersegurança. Com essa oferta conjunta, a IBM está redefinindo o que significa adotar a IA de forma segura, responsável e em escala.
Abrace a transformação da IA com confiança. Faça parceria com a IBM Consulting Cybersecurity Services e o Guardium AI Security para proteger o futuro da sua IA — hoje. Inscreva-se para o webinar ao vivo, Liberar a IA confiável com governança e segurança integradas em 25 de junho de 2025 ao meio-dia, horário de Brasília.