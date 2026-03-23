Yubico, Auth0 e IBM formam nova parceria para proteger aplicações agênticas

Em todos os setores, as organizações estão entrando em uma nova era de produtividade impulsionada por agentes de IA, onde os sistemas podem analisar dados, executar fluxos de trabalho e tomar decisões com uma velocidade sem precedentes. Das operações financeiras ao desenvolvimento de software e gerenciamento do conhecimento empresarial, a IA está se tornando uma força de trabalho digital que pode operar junto com os seres humanos.

Com esse novo recurso, surge uma pergunta importante para os líderes de tecnologia, finanças e riscos: como garantir que a automação se mova na velocidade das máquinas sem comprometer a confiança, a governança ou a responsabilidade?

A resposta está em um novo modelo de autorização "human-in-the-loop", que permite que a IA atue de forma autônoma na maioria dos casos, mas exige aprovação humana verificada criptograficamente quando os riscos são altos. A Yubico, o Auth0 e a IBM formaram uma parceria poderosa para proteger aplicações agênticas e aproveitar o poder da IA, garantindo confiança e governança.