Yubico, Auth0 e IBM formam nova parceria para proteger aplicações agênticas

Um modelo pioneiro no setor que governa ações de IA de alto risco.
Em todos os setores, as organizações estão entrando em uma nova era de produtividade impulsionada por agentes de IA, onde os sistemas podem analisar dados, executar fluxos de trabalho e tomar decisões com uma velocidade sem precedentes. Das operações financeiras ao desenvolvimento de software e gerenciamento do conhecimento empresarial, a IA está se tornando uma força de trabalho digital que pode operar junto com os seres humanos.
Com esse novo recurso, surge uma pergunta importante para os líderes de tecnologia, finanças e riscos: como garantir que a automação se mova na velocidade das máquinas sem comprometer a confiança, a governança ou a responsabilidade?
A resposta está em um novo modelo de autorização "human-in-the-loop", que permite que a IA atue de forma autônoma na maioria dos casos, mas exige aprovação humana verificada criptograficamente quando os riscos são altos. A Yubico, o Auth0 e a IBM formaram uma parceria poderosa para proteger aplicações agênticas e aproveitar o poder da IA, garantindo confiança e governança.
Os agentes de IA estão se tornando o que os líderes de segurança chamam de "colaboradores digitais". Eles operam com credenciais legítimas, interagem com sistemas confidenciais e têm cada vez mais autoridade para executar ações reais. Não mais limitados a responder perguntas, os agentes de IA agem em todos os sistemas empresariais:
Esses recursos prometem melhorias drásticas em velocidade, produtividade e tomada de decisão, mas também levantam uma questão fundamental de governança: como as organizações provam que o ser humano certo interveio ou autorizou decisões críticas tomadas pela IA?
O cenário de ameaças cibernéticas mostra a crescente pressão de segurança enfrentada pelas organizações que adotam fluxos de trabalho orientados por IA:
À medida que a automação acelera, essas ameaças expõem uma possibilidade perigosa de que um agente de IA operando com credenciais válidas possa executar ações de alto risco na velocidade de uma máquina, sem uma supervisão humana significativa. Existem algumas implicações importantes que isso traz:
Os sistemas de identidade tradicionais nunca foram projetados para esse modelo porque pressupõem um fluxo simples: o ser humano autentica e autoriza → o sistema concede acesso → a ação ocorre . Mas quando os agentes de IA agem de forma autônoma, a camada de identidade deve responder a uma pergunta mais complexa: quem autorizou a ação, e podemos prová-la?
“Os agentes de IA estão prontos para revolucionar a produtividade empresarial, mas os próprios benefícios dos agentes de IA também podem representar um desafio”, escreveu Ritika Gunnar, Gerente Geral de Dados e IA da IBM, em junho de 2025. “Quando esses sistemas autônomos não são governados ou protegidos adequadamente, eles podem trazer consequências graves.”
A solução não é desacelerar a IA nem exigir que seres humanos aprovem todas as ações. Em vez disso, as organizações devem identificar categorias específicas de ações em que a autorização humana é necessária. Por exemplo:
Nesses casos, a autorização humana se torna um controle estrutural, não uma preferência de fluxo de trabalho. E deve ser aplicada criptograficamente, não simplesmente registrada em logs após o fato.
É aqui que a colaboração entre a IBM, o Auth0 e a Yubico estabelece um modelo poderoso para governar sistemas de IA agêntica. Juntas, essas empresas criaram um fluxo de trabalho que combina a velocidade da IA com a responsabilidade humana. Esse recurso libera inúmeros novos casos de uso empresarial e disponibiliza uma ampla gama de personas que podem alcançar níveis mais altos de produtividade e eficiência sem prejudicar a integridade de um processo e seu resultado.
Os agentes do watsonx.ai da IBM analisam dados, raciocinam sobre tarefas e propõem ações dentro dos fluxos de trabalho empresariais. Cada ação flui por meio de um mecanismo de consentimento orientado por políticas, que avalia se é necessária uma autorização adicional. Para operações de rotina, a IA prossegue automaticamente e, para ações de alto risco, o sistema escala.
Quando ocorre o escalonamento, a camada de identity orchestration do Auth0 Initiate um fluxo de aprovação seguro usando o padrão Client-Initiated Backchannel Authentication (CIBA). Esse processo envia uma solicitação segura e fora de banda diretamente ao tomador de decisão humano autorizado. A solicitação inclui detalhes de autorização avançados, como "Aprovar a transferência de US$ 500.000 para o Fornecedor X". O tomador de decisão pode avaliar a solicitação e aprovar ou rejeitar a ação.
Para as ações de alto valor, alto risco ou alta garantia, as autorizações exigiriam um ser humano confiável e autenticado para autorizar um fluxo de trabalho usando uma raiz de confiança respaldada por hardware, o YubiKey. O usuário autorizado deve tocar fisicamente na chave, criando uma prova criptográfica de presença, garantindo que:
Na verdade, o YubiKey se torna o ponto final controlado por seres humanos que protege ações críticas da empresa. Isso cria fortes garantias de conformidade regulatória, gerenciamento de riscos, responsabilidade financeira e continuidade de negócios. E, o mais importante, fornece não repúdio — a prova clara de que um ser humano específico e verificado autorizou a ação.
A próxima onda de produtividade empresarial será impulsionada por agentes de IA capazes de agir, não apenas de aconselhar. Eles escreverão código, executarão transações, aprovarão fluxos de trabalho e orquestrarão decisões em sistemas complexos. A verdadeira pergunta enfrentada pelos líderes não será mais "Podemos automatizar isso?" mas "Como governamos a automação de forma responsável?"
Ao combinar a orquestração de IA da IBM com os fluxos de identidade do Auth0 e a chave de segurança respaldada por hardware da Yubico, as organizações podem habilitar a automação impulsionada por IA e, ao mesmo tempo, garantir que a pessoa certa permaneça no controle e autorize decisões críticas. O resultado é uma nova base para a empresa autônoma: a IA operando na velocidade de uma máquina, protegida pela confiança humana.
Se você estiver participando da RSAC, não perca nossa sessão presencial ou sob demanda na terça-feira, 24 de março de 2026, às 17h, no North Expo Briefing Center, onde a Yubico e a IBM explorarão como criar uma identidade confiável, alcançar a resiliência cibernética e garantir a continuidade de negócios com uma estratégia eficiente e segura, sem senhas, na era cibernética moderna das ameaças impulsionadas por IA.