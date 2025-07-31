Acesso seguro e sem atrito para identidades humanas e não humanas com o IBM Verify for Government

31 de julho de 2025

Bob Slocum

O IBM Verify for Government obteve oficialmente a autorização do FedRAMP — um marco importante que reforça nosso compromisso de fornecer soluções de identidade seguras, escaláveis e fáceis de usar para agências federais.

Por que o FedRAMP é importante

O Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) estabelece um padrão elevado para a segurança na nuvem. Com essa autorização, o IBM Verify for Government atende a controles de segurança rigorosos e padronizados, proporcionando às agências confiança na segurança e confiabilidade de seus sistemas de gerenciamento de acesso e identidade (IAM).

Quatro benefícios do IBM Verify for Government

  1. Controles de segurança padronizados: a autorização do FedRAMP exige um conjunto rigoroso de controles de segurança, garantindo um nível mais elevado de segurança para os serviços de nuvem usados pelos órgãos federais.
  2. Acesso seguro e sem atrito: proporcione acesso sem senha a cidadãos, funcionários e prestadores de serviços por meio de uma autenticação baseada em chave de acesso, resistente a phishing e que protege a privacidade. Diga adeus às senhas e dê boas-vindas ao aumento de inscrições e logins.
  3. Arquitetura IAM escalável: não importa se você está modernizando sistemas legados ou expandindo serviços digitais, o IBM Verify oferece uma estrutura flexível que cresce com as necessidades de sua agência.
  4. Especialização confiável: com mais de 30 anos de experiência em IAM, a IBM é uma parceira comprovada na proteção de identidades humanas e não humanas para algumas das maiores organizações e infraestruturas mais críticas do mundo.

Três principais casos de uso

  1. Modernize a identidade física com credenciais digitais: transforme IDs físicas em credenciais digitais seguras. O IBM Verify permite que os órgãos verifiquem documentos emitidos pelo governo, como passaportes, sem exigir que os usuários recriem contas ou se lembrem de senhas.
  2. Crie uma experiência confiável com privacidade e consentimento: conquiste a confiança dos cidadãos, dando-lhes controle sobre seus dados e como eles são usados. As ferramentas da IBM ajudam as agências a cumprir as leis de privacidade, automatizar regras de consentimento e oferecer opções de autoatendimento para gerenciar preferências de compartilhamento de dados.
  3. Resolva desafios de acesso híbrido com uma malha de identidade: quebre silos de identidade e unifique o acesso entre sistemas. O IBM Verify se integra às ferramentas de IAM existentes para criar uma malha de identidade coesa que aprimora a segurança e as experiências do usuário.

Fornecimento de acesso seguro sem atritos

A IBM conta com mais de 30 anos de experiência em fornecer acesso seguro sem atrito, fornecendo gerenciamento completo de acesso à identidade para algumas das maiores organizações e infraestruturas mais críticas do mundo. A IBM estabeleceu-se como líder em segurança de identidades humanas e não humanas, oferecendo ferramentas independentes de fornecedor para resolver os maiores desafios de identidade de hoje.

