Acesso seguro e sem atrito para identidades humanas e não humanas com o IBM Verify for Government

31 de julho de 2025
O IBM Verify for Government obteve oficialmente a autorização do FedRAMP — um marco importante que reforça nosso compromisso de fornecer soluções de identidade seguras, escaláveis e fáceis de usar para agências federais.
O Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) estabelece um padrão elevado para a segurança na nuvem. Com essa autorização, o IBM Verify for Government atende a controles de segurança rigorosos e padronizados, proporcionando às agências confiança na segurança e confiabilidade de seus sistemas de gerenciamento de acesso e identidade (IAM).
A IBM conta com mais de 30 anos de experiência em fornecer acesso seguro sem atrito, fornecendo gerenciamento completo de acesso à identidade para algumas das maiores organizações e infraestruturas mais críticas do mundo. A IBM estabeleceu-se como líder em segurança de identidades humanas e não humanas, oferecendo ferramentas independentes de fornecedor para resolver os maiores desafios de identidade de hoje.