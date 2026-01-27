Inteligência artificial Automação de TI

Proteja e automatize cargas de trabalho de TI híbridas com o novo appliance DataPower Gateway X4 da IBM

Com base na linhagem comprovada dos gateways de segurança da IBM, o appliance DataPower X4 oferece recursos com melhorias significativas no desempenho, na segurança e na usabilidade.

Publicado 27/01/2026
A IBM lançou a última geração de appliance físico, o DataPower Gateway X4, um gateway de segurança empresarial de alto desempenho projetado para proteger, integrar e automatizar cargas de trabalho modernas e híbridas, com criptografia segura contra ataques quânticos integrada para proteger dados de longa duração contra ameaças futuras.

O appliance X4 fornece um gateway único e poderoso para proteger, controlar, otimizar e conectar aplicações em ambientes locais, na nuvem e híbridos.

Por que a segurança das aplicações é importante para a agilidade dos negócios

Os ambientes de TI corporativos continuam crescendo em complexidade, abrangendo várias nuvens, data centers e estilos arquitetônicos. Ao mesmo tempo, as ameaças cibernéticas estão se expandindo em escala e sofisticação, incluindo os riscos emergentes aos métodos de criptografia atuais decorrentes dos futuros avanços da computação quântica.

Para inovar de forma rápida e segura, as organizações devem expor com segurança os serviços de missão crítica, mantendo visibilidade, governança e controle. A integração segura e escalável é essencial não apenas para oferecer novas experiências digitais, mas também para permitir a automação que melhora a eficiência operacional.

Sem uma abordagem moderna para a segurança das aplicações, as organizações correm o risco de desacelerar a inovação, aumentar os custos operacionais e expor ativos críticos a um cenário de ameaças cada vez maior.

Segurança de nível empresarial com proteção segura contra ataques quânticos

Proteger os ativos dos clientes é um foco central na IBM. Os appliances DataPower Gateway X4 oferecem serviços robustos de integração e segurança de aplicações com facilidade de uso e um baixo custo total de propriedade que são as características dos appliances físicos DataPower.

O gateway é compatível com um framework de segurança unificada para ambientes locais, na nuvem e híbridos. Implementado na edge da rede e na DMZ, ajuda a bloquear o acesso não autorizado, mitigar ataques de denial-of-service e otimizar o roteamento de tráfego. Quando combinados com o DataPower Virtual Edition, as organizações podem estender o mesmo nível de proteção às implementações na nuvem, garantindo a segurança consistente das aplicações em todos os ambientes. O gateway protege serviços web tradicionais para cargas de trabalho modernas, incluindo aplicações baseadas em API, serviços orientados a eventos e streaming usando serviços Kafka™, gRPC e GraphQL™.

A IBM é reconhecida como líder em computação quântica e segurança de TI. Os pesquisadores da IBM desenvolveram esquemas criptográficos que foram adotados pelo NIST como padrões para fortalecer a criptografia de chave pública. O appliance DataPower Gateway X4 inclui recursos de criptografia pós-quântica (PQC) que podem ser configurados para conexões de entrada e saída usando perfis de servidor e cliente TLS. Também são fornecidos algoritmos criptográficos híbridos, que combinam segurança contra ataques quânticos e métodos clássicos para equilibrar a força da segurança com o desempenho. Com o IBM DataPower, as organizações podem proteger, governar e otimizar com confiança a entrega de serviços, reduzindo o esforço de desenvolvimento e mitigando o risco dos negócios.

Principais recursos do DataPower Gateway X4 Appliance

O DataPower Gateway X4 é um appliance físico plug-and-play de rápida implementação, projetado para arquitetos corporativos, equipes de segurança e engenheiros de plataformas, oferecendo:

  • Desempenho e escalabilidade aprimorados: aumento da capacidade de processamento, memória e largura de banda de rede em comparação com as gerações anteriores (gateways DataPower X2 e X3).
  • Armazenamento seguro para chaves criptográficas: o módulo de segurança de hardware (HSM) garante que as chaves criptográficas nunca saiam do hardware seguro. Acelera as funções criptográficas e simplifica o gerenciamento ao centralizar a segurança das chaves em uma única unidade reforçada.
  • Design seguro de nível empresarial: design robusto e resistente a adulterações, com suporte a operações criptográficas avançadas e proteção segura contra ataques quânticos.
  • Integração confiável, perfeita e de alta velocidade em qualquer rede: opções de rede no painel frontal com módulos Ethernet integrados que suportam 1 Gb, 10 Gb, 40 Gb e 100 Gb.
  • Armazenamento de alto desempenho: equipado com unidades de disco NVMe de 1,6 TB para maior velocidade e eficiência.
  • Usabilidade aprimorada: interface de gerenciamento da web otimizada projetada para aumentar a produtividade do desenvolvedor.

Disponibilidade e próximas etapas

O DataPower Gateway X4 estará disponível ao público em geral a partir de 26 de março de 2026. O DataPower v11.0 também estará disponível nessa data para implementação sob a licença do DataPower Virtual Edition.

