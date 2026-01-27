Proteja e automatize cargas de trabalho de TI híbridas com o novo appliance DataPower Gateway X4 da IBM

Com base na linhagem comprovada dos gateways de segurança da IBM, o appliance DataPower X4 oferece recursos com melhorias significativas no desempenho, na segurança e na usabilidade.
A IBM lançou a última geração de appliance físico, o DataPower Gateway X4, um gateway de segurança empresarial de alto desempenho projetado para proteger, integrar e automatizar cargas de trabalho modernas e híbridas, com criptografia segura contra ataques quânticos integrada para proteger dados de longa duração contra ameaças futuras.
O appliance X4 fornece um gateway único e poderoso para proteger, controlar, otimizar e conectar aplicações em ambientes locais, na nuvem e híbridos.
Os ambientes de TI corporativos continuam crescendo em complexidade, abrangendo várias nuvens, data centers e estilos arquitetônicos. Ao mesmo tempo, as ameaças cibernéticas estão se expandindo em escala e sofisticação, incluindo os riscos emergentes aos métodos de criptografia atuais decorrentes dos futuros avanços da computação quântica.
Para inovar de forma rápida e segura, as organizações devem expor com segurança os serviços de missão crítica, mantendo visibilidade, governança e controle. A integração segura e escalável é essencial não apenas para oferecer novas experiências digitais, mas também para permitir a automação que melhora a eficiência operacional.
Sem uma abordagem moderna para a segurança das aplicações, as organizações correm o risco de desacelerar a inovação, aumentar os custos operacionais e expor ativos críticos a um cenário de ameaças cada vez maior.
Proteger os ativos dos clientes é um foco central na IBM. Os appliances DataPower Gateway X4 oferecem serviços robustos de integração e segurança de aplicações com facilidade de uso e um baixo custo total de propriedade que são as características dos appliances físicos DataPower.
O gateway é compatível com um framework de segurança unificada para ambientes locais, na nuvem e híbridos. Implementado na edge da rede e na DMZ, ajuda a bloquear o acesso não autorizado, mitigar ataques de denial-of-service e otimizar o roteamento de tráfego. Quando combinados com o DataPower Virtual Edition, as organizações podem estender o mesmo nível de proteção às implementações na nuvem, garantindo a segurança consistente das aplicações em todos os ambientes. O gateway protege serviços web tradicionais para cargas de trabalho modernas, incluindo aplicações baseadas em API, serviços orientados a eventos e streaming usando serviços Kafka™, gRPC e GraphQL™.
A IBM é reconhecida como líder em computação quântica e segurança de TI. Os pesquisadores da IBM desenvolveram esquemas criptográficos que foram adotados pelo NIST como padrões para fortalecer a criptografia de chave pública. O appliance DataPower Gateway X4 inclui recursos de criptografia pós-quântica (PQC) que podem ser configurados para conexões de entrada e saída usando perfis de servidor e cliente TLS. Também são fornecidos algoritmos criptográficos híbridos, que combinam segurança contra ataques quânticos e métodos clássicos para equilibrar a força da segurança com o desempenho. Com o IBM DataPower, as organizações podem proteger, governar e otimizar com confiança a entrega de serviços, reduzindo o esforço de desenvolvimento e mitigando o risco dos negócios.
O DataPower Gateway X4 é um appliance físico plug-and-play de rápida implementação, projetado para arquitetos corporativos, equipes de segurança e engenheiros de plataformas, oferecendo:
O DataPower Gateway X4 estará disponível ao público em geral a partir de 26 de março de 2026. O DataPower v11.0 também estará disponível nessa data para implementação sob a licença do DataPower Virtual Edition.
As declarações referentes ao direcionamento e às intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.