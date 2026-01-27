Proteja e automatize cargas de trabalho de TI híbridas com o novo appliance DataPower Gateway X4 da IBM

Proteger os ativos dos clientes é um foco central na IBM. Os appliances DataPower Gateway X4 oferecem serviços robustos de integração e segurança de aplicações com facilidade de uso e um baixo custo total de propriedade que são as características dos appliances físicos DataPower.

O gateway é compatível com um framework de segurança unificada para ambientes locais, na nuvem e híbridos. Implementado na edge da rede e na DMZ, ajuda a bloquear o acesso não autorizado, mitigar ataques de denial-of-service e otimizar o roteamento de tráfego. Quando combinados com o DataPower Virtual Edition, as organizações podem estender o mesmo nível de proteção às implementações na nuvem, garantindo a segurança consistente das aplicações em todos os ambientes. O gateway protege serviços web tradicionais para cargas de trabalho modernas, incluindo aplicações baseadas em API, serviços orientados a eventos e streaming usando serviços Kafka™, gRPC e GraphQL™.

A IBM é reconhecida como líder em computação quântica e segurança de TI. Os pesquisadores da IBM desenvolveram esquemas criptográficos que foram adotados pelo NIST como padrões para fortalecer a criptografia de chave pública. O appliance DataPower Gateway X4 inclui recursos de criptografia pós-quântica (PQC) que podem ser configurados para conexões de entrada e saída usando perfis de servidor e cliente TLS. Também são fornecidos algoritmos criptográficos híbridos, que combinam segurança contra ataques quânticos e métodos clássicos para equilibrar a força da segurança com o desempenho. Com o IBM DataPower, as organizações podem proteger, governar e otimizar com confiança a entrega de serviços, reduzindo o esforço de desenvolvimento e mitigando o risco dos negócios.