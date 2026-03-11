Hoje, estamos apresentando o ScarfBench (Self-Contention Application Refactoring Benchmark), um pacote de benchmarks aberto e tabela de classificação pública projetado para avaliar migrações Java corporativas automatizadas e agênticas entre o framework Jakarta EE, Quarkus e Spring.

À medida que as organizações modernizam os sistemas de missão crítica, a migração de frameworks tornou-se uma prioridade estratégica. Ao mesmo tempo, as ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA estão sendo cada vez mais usadas para acelerar essas transições.

O ScarfBench fornece uma maneira padronizada e reproduzível de avaliar se uma migração orientada por IA produz um sistema funcional e confiável, não apenas código compilável. Ele permite uma avaliação consistente usando cargas de trabalho validadas em estilo empresarial e uma pontuação transparente.