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Inteligência artificial Automação de TI

ScarfBench: um benchmark público para migração do framework Java.

Elevando o nível da modernização Java empresarial, o ScarfBench introduz a avaliação transparente e reproduzível de ferramentas de migração de frameworks orientadas por IA.

Publicado 11/03/2026

Hoje, estamos apresentando o ScarfBench (Self-Contention Application Refactoring Benchmark), um pacote de benchmarks aberto e tabela de classificação pública projetado para avaliar migrações Java corporativas automatizadas e agênticas entre o framework Jakarta EE, Quarkus e Spring.

À medida que as organizações modernizam os sistemas de missão crítica, a migração de frameworks tornou-se uma prioridade estratégica. Ao mesmo tempo, as ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA estão sendo cada vez mais usadas para acelerar essas transições.

O ScarfBench fornece uma maneira padronizada e reproduzível de avaliar se uma migração orientada por IA produz um sistema funcional e confiável, não apenas código compilável. Ele permite uma avaliação consistente usando cargas de trabalho validadas em estilo empresarial e uma pontuação transparente.

Por que a migração empresarial exige uma avaliação rigorosa

É fundamental garantir que as aplicações corporativas após a migração mantenham a funcionalidade, a qualidade e o desempenho consistentes com seus aplicativos originais.

  • A migração empresarial deve preservar:
  • Lógica de negócios e comportamento do domínio
  • Boundaries de transações e garantias de consistência
  • Ciclos de vida de injeção de dependências e estrutura arquitetônica
  • Mapeamentos de persistência e integridade relacional
  • Configurações de segurança e contratos de integração

Código que compila não garante que uma aplicação seja iniciada corretamente, mantenha a paridade comportamental ou opere de forma confiável em ambientes semelhantes aos de produção. O ScarfBench estabelece uma base de avaliação comum para a migração em escala empresarial a fim de garantir que essas categorizações sejam atendidas.

O que o ScarfBench fornece

O Scarfbench oferece um pacote de aplicações Java em diferentes frameworks e permite a avaliação sistemática da capacidade dos agentes de IA de migrar aplicações Java corporativas e, ao mesmo tempo, preservar a funcionalidade, os padrões idiomáticos e a integridade arquitetônica.

Especificamente, fornece os sete componentes a seguir:

  1. Aplicações empresariais verificadas pelo desenvolvedor implementadas no framework Jakarta EE, Quarkus e Spring
  2. Exemplos focados que isolam preocupações específicas de tecnologia empresarial
  3. Aplicações inteiras que combinam várias camadas arquitetônicas em sistemas completos
  4. Fluxos de trabalho automatizados de validação de construção e inicialização
  5. Testes de validação que verificam o comportamento em tempo de execução e a equivalência funcional
  6. Uma tabela de classificação pública para comparação lado a lado de ferramentas e agentes
  7. Documentação abrangente, complementar de CLI de tempo de execução e um guia de início rápido

Cada carga de trabalho foi implementada e validada manualmente por desenvolvedores experientes para garantir a equivalência funcional e o uso do framework idiomático em todas as variantes.

Dois casos de uso

As aplicações corporativas de grande porte são organizadas em níveis (ou camadas) lógicos que separam as preocupações. Tratar cada uma dessas camadas como distinta pode permitir que a modernização seja feita em camadas. Nosso benchmark isola as principais tecnologias em cada camada para gerar fluxos de trabalho consistentes e verificáveis, que podem ser migrados e testados. 

  • Cargas de trabalho focadas: as cargas de trabalho focadas isolam preocupações corporativas, como comportamento de persistência, padrões de injeção de dependências, mecanismos de integração, interfaces da web e configurações de segurança. Esses exemplos permitem que as equipes avaliem o quão bem uma ferramenta de migração lida com construções de frameworks específicas em cenários controlados.
  • Aplicações inteiras: aplicações inteiras integram várias camadas arquitetônicas em sistemas realistas. Essas cargas de trabalho avaliam se uma abordagem de migração mantém a integridade da compilação, a estabilidade do tempo de execução e o comportamento correto em todas as camadas de interação.

Em conjunto, essas cargas de trabalho específicas e cenários de aplicações completas permitem tanto a experimentação direcionada quanto a avaliação em nível de sistema das abordagens de migração, e o benchmark foi projetado para se expandir ao longo do tempo com frameworks adicionais, cargas de trabalho mais complexas e cenários com contribuição da comunidade.

Avaliação reproduzível e resultados transparentes

O ScarfBench é compatível com fluxos de trabalho de avaliação consistentes e repetíveis. A tabela de classificação pública agrega métricas de desempenho, como sucesso da compilação, validação de startups e resultados de testes de validação, permitindo uma comparação objetiva e um progresso mensurável.

Quem é compatível com o ScarfBench

O ScarfBench apoia um amplo conjunto de comunidades técnicas com interesse no desenvolvimento e transformação de aplicações orientadas por IA:

  1. Equipes de pesquisa que estudam a transformação do programa assistida por IA para avaliar sua abordagem
  2. Construtores de ferramentas desenvolvendo sistemas de modernização automatizados para avaliar a eficácia da ferramenta
  3. Arquitetos empresariais avaliando estratégias de migração
  4. Colaboradores de código aberto interessados em benchmarking reproduzível

Mais do que um benchmark

O ScarfBench é mais do que um benchmark. Com a combinação de benchmarks públicos, ferramentas reproduzíveis, métricas transparentes e uma tabela de classificação pública, o ScarfBench fornece a base técnica necessária para medir e comparar quaisquer soluções agênticas com confiança.

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