Elevando o nível da modernização Java empresarial, o ScarfBench introduz a avaliação transparente e reproduzível de ferramentas de migração de frameworks orientadas por IA.
Hoje, estamos apresentando o ScarfBench (Self-Contention Application Refactoring Benchmark), um pacote de benchmarks aberto e tabela de classificação pública projetado para avaliar migrações Java corporativas automatizadas e agênticas entre o framework Jakarta EE, Quarkus e Spring.
À medida que as organizações modernizam os sistemas de missão crítica, a migração de frameworks tornou-se uma prioridade estratégica. Ao mesmo tempo, as ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA estão sendo cada vez mais usadas para acelerar essas transições.
O ScarfBench fornece uma maneira padronizada e reproduzível de avaliar se uma migração orientada por IA produz um sistema funcional e confiável, não apenas código compilável. Ele permite uma avaliação consistente usando cargas de trabalho validadas em estilo empresarial e uma pontuação transparente.
É fundamental garantir que as aplicações corporativas após a migração mantenham a funcionalidade, a qualidade e o desempenho consistentes com seus aplicativos originais.
Código que compila não garante que uma aplicação seja iniciada corretamente, mantenha a paridade comportamental ou opere de forma confiável em ambientes semelhantes aos de produção. O ScarfBench estabelece uma base de avaliação comum para a migração em escala empresarial a fim de garantir que essas categorizações sejam atendidas.
O Scarfbench oferece um pacote de aplicações Java em diferentes frameworks e permite a avaliação sistemática da capacidade dos agentes de IA de migrar aplicações Java corporativas e, ao mesmo tempo, preservar a funcionalidade, os padrões idiomáticos e a integridade arquitetônica.
Especificamente, fornece os sete componentes a seguir:
Cada carga de trabalho foi implementada e validada manualmente por desenvolvedores experientes para garantir a equivalência funcional e o uso do framework idiomático em todas as variantes.
As aplicações corporativas de grande porte são organizadas em níveis (ou camadas) lógicos que separam as preocupações. Tratar cada uma dessas camadas como distinta pode permitir que a modernização seja feita em camadas. Nosso benchmark isola as principais tecnologias em cada camada para gerar fluxos de trabalho consistentes e verificáveis, que podem ser migrados e testados.
Em conjunto, essas cargas de trabalho específicas e cenários de aplicações completas permitem tanto a experimentação direcionada quanto a avaliação em nível de sistema das abordagens de migração, e o benchmark foi projetado para se expandir ao longo do tempo com frameworks adicionais, cargas de trabalho mais complexas e cenários com contribuição da comunidade.
O ScarfBench é compatível com fluxos de trabalho de avaliação consistentes e repetíveis. A tabela de classificação pública agrega métricas de desempenho, como sucesso da compilação, validação de startups e resultados de testes de validação, permitindo uma comparação objetiva e um progresso mensurável.
O ScarfBench apoia um amplo conjunto de comunidades técnicas com interesse no desenvolvimento e transformação de aplicações orientadas por IA:
O ScarfBench é mais do que um benchmark. Com a combinação de benchmarks públicos, ferramentas reproduzíveis, métricas transparentes e uma tabela de classificação pública, o ScarfBench fornece a base técnica necessária para medir e comparar quaisquer soluções agênticas com confiança.
Veja uma visão geral do benchmark