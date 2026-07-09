Fluxos de trabalho de engenharia de sistemas prontos para a tomada de decisão com o IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

Equipes de engenharia modernas estão construindo sistemas mais conectados, definidos por software e configuráveis em várias disciplinas distribuídas. No entanto, o trabalho das equipes de sistemas, software, hardware, mecânica, elétrica, segurança e conformidade muitas vezes não é orquestrado por meio de um fluxo de trabalho unificado, baseando-se em etapas fragmentadas, desconectadas ou manuais. Essa falta de colaboração e coordenação cria um risco real.

Fluxos de trabalho de engenharia conectados ajudam a garantir que a arquitetura dos sistemas e a intenção do projeto sejam mantidas ao longo de todo o processo, desde a engenharia de sistemas até os domínios posteriores do desenvolvimento. Ao trabalhar com uma base compartilhada baseada em modelos que unificam o processo de modelagem, os requisitos, a arquitetura, o comportamento, a variabilidade e a colaboração ao longo do ciclo de vida da engenharia, as equipes podem projetar programas grandes e complexos, mantendo as decisões e as evidências de conformidade rastreáveis, reutilizáveis e mais fáceis de validar à medida que os programas evoluem.

Disponível para o público em geral a partir de 9 de julho de 2026, o IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 traz avanços que ajudam as equipes a adotar a engenharia de sistemas SysML v2 em um ambiente crítico nativo da nuvem e baseado na web, com foco nessas prioridades críticas que determinam se a MBSE de missão crítica pode ser escalada com sucesso: incluindo como as equipes analisam modelos, conectam cadeias de ferramentas, coletam e governam evidências e operam em grandes programas e ambientes.