Fluxos de trabalho de engenharia de sistemas prontos para a tomada de decisão com o IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

O IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 ajuda as equipes de engenharia empresarial a transformar os modelos SysML v2 de artefatos de design em fluxos de trabalho praticáveis em todo o ciclo de vida de desenvolvimento.
Equipes de engenharia modernas estão construindo sistemas mais conectados, definidos por software e configuráveis em várias disciplinas distribuídas. No entanto, o trabalho das equipes de sistemas, software, hardware, mecânica, elétrica, segurança e conformidade muitas vezes não é orquestrado por meio de um fluxo de trabalho unificado, baseando-se em etapas fragmentadas, desconectadas ou manuais. Essa falta de colaboração e coordenação cria um risco real.
Fluxos de trabalho de engenharia conectados ajudam a garantir que a arquitetura dos sistemas e a intenção do projeto sejam mantidas ao longo de todo o processo, desde a engenharia de sistemas até os domínios posteriores do desenvolvimento. Ao trabalhar com uma base compartilhada baseada em modelos que unificam o processo de modelagem, os requisitos, a arquitetura, o comportamento, a variabilidade e a colaboração ao longo do ciclo de vida da engenharia, as equipes podem projetar programas grandes e complexos, mantendo as decisões e as evidências de conformidade rastreáveis, reutilizáveis e mais fáceis de validar à medida que os programas evoluem.
Disponível para o público em geral a partir de 9 de julho de 2026, o IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 traz avanços que ajudam as equipes a adotar a engenharia de sistemas SysML v2 em um ambiente crítico nativo da nuvem e baseado na web, com foco nessas prioridades críticas que determinam se a MBSE de missão crítica pode ser escalada com sucesso: incluindo como as equipes analisam modelos, conectam cadeias de ferramentas, coletam e governam evidências e operam em grandes programas e ambientes.
Para as equipes técnicas, a geração de relatórios não é simplesmente uma atividade de fim de projeto. Os relatórios dão suporte a avaliações de projeto, evidências de conformidade, decisões de arquitetura, comunicação interdisciplinar e governança de programas. No entanto, os engenheiros muitas vezes perdem tempo convertendo o conhecimento do modelo em documentação pronta para avaliação. O Rhapsody SE 1.8 introduz recursos avançados de geração de relatórios por meio da integração com o IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing, ajudando as equipes a gerar relatórios governados a partir de dados de modelos conectados e ciclo de vida. Ao conectar os fluxos de trabalho de relatórios mais diretamente às informações do modelo do sistema, o Rhapsody SE 1.8 ajuda as equipes a reduzir o esforço manual e melhorar a consistência dos dados de engenharia compartilhados com revisores e stakeholders.
O trabalho de engenharia de sistemas raramente acontece em uma única ferramenta. O Rhapsody SE 1.8 fortalece os fluxos de trabalho de engenharia entre ferramentas, permitindo que ferramentas de terceiros ou outras na cadeia de ferramentas dos clientes se integrem ao Rhapsody Systems Engineering por meio de arrastar e soltar entre aplicações. Isso ajuda as equipes a reduzir a troca de contexto, preservar a intenção de engenharia de forma mais contínua e migrar informações de engenharia entre aplicações com menos coordenação manual.
O impacto das mudanças e a consistência entre os modelos são difíceis de avaliar de forma manual, especialmente à medida que os programas crescem. Para permitir a análise simultânea de um único modelo ou de vários modelos, esta versão oferece suporte a uma AI MCP API que conecta dados de forma segura e dinâmica, permitindo análises com reconhecimento de modelo em toda a arquitetura, comportamento, níveis de conformidade e impacto de mudanças, além de ajudar as equipes de engenharia a comparar modelos e identificar possíveis implicações no início do ciclo de vida.
As melhorias no HarmonyIQ transformam a orientação de processos em uma experiência contínua, ao vivo e com reconhecimento de modelos que está totalmente integrada ao seu desenvolvimento. Com as visualizações de análise de dependência das atividades do processo, as equipes conseguem entender como as tarefas de engenharia, os artefatos e as decisões de modelagem se relacionam, melhorando a visibilidade das interdependências antes que elas se tornem riscos subsequentes.
Programas grandes e regulamentados exigem uma implementação que possa atender às restrições operacionais. Para tornar o Rhapsody SE mais fácil de adotar e operar em escala, esta versão permite o uso em ambientes isolados e oferece desempenho aprimorado e pronto para empresas, ajustado para grandes modelos e grandes equipes de usuários simultâneos.
O Rhapsody SE v1.8 fornece acesso antecipado a recursos de integração que introduzem a Product Line Engineering (PLE) com PTC Pure Variants no processo de engenharia de sistemas. Isso permite que as equipes que trabalham com o SysML v2 incorporem a modelagem de variabilidade diretamente em seus fluxos de trabalho. Como isso representa a primeira integração da PLE na modelagem SysML v2, a IBM e o PTC usarão o feedback antecipado dos clientes para refinar e otimizar ainda mais os fluxos de trabalho de engenharia de linha de produtos nesse contexto.
Juntos, esses recursos ajudam a estender o valor do modelo do sistema para além da criação de modelos. Eles ajudam os modelos SysML v2 a se tornarem parte de um fluxo de trabalho integrado, e as equipes de engenharia transformam os dados do modelo em informações prontas para decisões e que podem ser dimensionadas em programas de qualquer tamanho.
A MBSE agrega valor quando o modelo se torna mais do que um mero artefato de projeto. Para os engenheiros de sistemas, o verdadeiro objetivo não é criar modelos, mas tornar esses modelos úteis ao longo de todo o ciclo de vida da engenharia. As equipes precisam que a arquitetura do sistema, os requisitos, os comportamentos e as variantes permaneçam conectados à medida que os projetos evoluem, as avaliações progridem e as equipes subsequentes tomam decisões de implementação.
O IBM Rhapsody Systems Engineering foi projetado para essa finalidade, especificamente para equipes de engenharia que desenvolvem sistemas complexos em vários setores, como o automotivo, aeroespacial e de defesa ou dispositivos médicos. Seu ambiente moderno, nativo da nuvem e baseado na web, é compatível tanto com os profissionais de engenharia de sistemas quanto com os stakeholders mais amplos que precisam realizar avaliações, analisar, comentar e consumir informações de modelos em contexto.
Com a versão v1.8, o Rhapsody SE ajuda equipes regulamentadas a migrar de práticas centradas em documentos para uma engenharia de sistemas consistente e colaborativa. Ele foi desenvolvido para organizações multidisciplinares, com os modelos SysML v2 se tornando parte do fluxo de trabalho diário para análise, comunicação, reutilização e tomada de decisões em programas complexos.
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