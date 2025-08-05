Os agentes de IA não são mais apenas assistentes virtuais que respondem a prompts. Eles estão se tornando colaboradores autônomos que executam fluxos de trabalho complexos em sistemas, ferramentas e processos. Mas, enquanto muitas organizações exploram pilotos, poucas tiveram sucesso em escalar agentes em toda a empresa. Os obstáculos são familiares: infraestrutura fragmentada, lacunas de governança, preocupações com a segurança e longos ciclos de aquisição.

É por isso que o anúncio no AWS Summit New York é tão importante: o watsonx Orchestrate da IBM agora está disponível na nova categoria "AI Agents & Tools" do AWS Marketplace. Esse movimento estratégico não simplifica apenas a implementação — ele claramente abre caminho para as empresas migrarem para escalar a automação de IA em todas as linhas de negócios com a confiança e a infraestrutura que esperam.

Veja abaixo os cinco principais motivos pelos quais isso é importante e por que as empresas devem agir agora.