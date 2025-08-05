5 de agosto de 2025
Os agentes de IA não são mais apenas assistentes virtuais que respondem a prompts. Eles estão se tornando colaboradores autônomos que executam fluxos de trabalho complexos em sistemas, ferramentas e processos. Mas, enquanto muitas organizações exploram pilotos, poucas tiveram sucesso em escalar agentes em toda a empresa. Os obstáculos são familiares: infraestrutura fragmentada, lacunas de governança, preocupações com a segurança e longos ciclos de aquisição.
É por isso que o anúncio no AWS Summit New York é tão importante: o watsonx Orchestrate da IBM agora está disponível na nova categoria "AI Agents & Tools" do AWS Marketplace. Esse movimento estratégico não simplifica apenas a implementação — ele claramente abre caminho para as empresas migrarem para escalar a automação de IA em todas as linhas de negócios com a confiança e a infraestrutura que esperam.
Veja abaixo os cinco principais motivos pelos quais isso é importante e por que as empresas devem agir agora.
Implementar software empresarial tem sido historicamente um processo longo e fragmentado, exigindo extensas aprovações internas, integration testing e negociações de aquisição. Com o watsonx Orchestrate agora acessível pelo AWS Marketplace, grande parte dessa complexidade é eliminada.
As empresas podem implementar o watsonx Orchestrate diretamente no ambiente AWS existente, usando contratos pré-aprovados, gastos comprometidos e infraestrutura que suas equipes já entendem. Não há necessidade de uma longa análise de segurança ou de um novo processo de integração de fornecedores. Em vez disso, as organizações podem migrar do interesse para a implementação em questão de dias.
Isso acelera drasticamente o time to value. No ambiente competitivo de hoje, a capacidade de migrar rapidamente, sem comprometer a qualidade, é uma vantagem distinta. Quando uma unidade de negócios identifica um fluxo de trabalho repetitivo propício para a automação, não precisa mais esperar meses para que a TI acompanhe. Com o watsonx Orchestrate na AWS, eles podem começar imediatamente.
Escalar os agentes de IA não se trata apenas de fazê-los funcionar, mas de torná-los seguros, compatíveis e confiáveis. Por isso, a segurança e a governança são fundamentais para o design do watsonx Orchestrate.
Quando implementado via AWS, o watsonx Orchestrate herda todas as práticas de segurança em nuvem das quais as empresas dependem. Isso inclui gerenciamento de acesso e identidade, criptografia de dados, controles de rede e registro de auditoria. Mas a IBM vai um passo adiante com o watsonx.governance — uma camada integrada que supervisiona como os agentes são treinados, implementados e monitorados.
Essa camada de governança oferece transparência no comportamento do modelo, garante a explicabilidade e ajuda a gerenciar os riscos regulatórios. Para setores como serviços financeiros, saúde e governo, isso não é apenas um bônus, é uma exigência. A IA responsável não é mais um debate filosófico. É uma exigência operacional.
Ao combinar o melhor da infraestrutura da AWS com as ferramentas de governança da IBM, as empresas podem avançar com confiança, sabendo que seus agentes de IA não são apenas eficazes, mas responsáveis.
Empresas modernas não operam em sistemas fechados. Eles usam plataformas SaaS, ferramentas proprietárias, tecnologias de código aberto e serviços nativos da nuvem, geralmente tudo ao mesmo tempo. É por isso que o watsonx Orchestrate é construído com integração híbrida em mente.
Na AWS, o watsonx Orchestrate se conecta a uma ampla gama de serviços e aplicações, incluindo Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack e muito mais. Também funciona com ferramentas nativas da AWS, como SageMaker, Bedrock e RDS. Quer uma empresa esteja orquestrando um fluxo de trabalho de recrutamento que extrai dados do Workday ou automatizando um processo financeiro que interage com os sistemas ERP internos, o watsonx Orchestrate atua como um hub central que unifica essas experiências.
Ele também permite o uso de vários modelos, seja para usar os modelos Granite da IBM ou se integrar com modelos de base externos. Essa flexibilidade possibilita que as organizações implementem agentes profundamente integrados ao fluxo de trabalho, em ambientes estruturados e não estruturados.
Os agentes não são úteis se não conseguirem se integrar à forma como as equipes trabalham. O watsonx Orchestrate atende as empresas onde elas estiverem.
Muitas organizações têm sucesso com pequenos pilotos de IA, mas enfrentam dificuldades na hora de escalar. Gerenciar dezenas (ou centenas) de agentes ente departamentos exige mais do que poder de computação. Exige padronização, observabilidade e disciplina operacional.
O watsonx Orchestrate oferece os três. Ele fornece um catálogo de agentes reutilizável, um construtor de pouco código para prototipagem rápida, monitoring and analytics integrados e compatibilidade com controle de versão. Isso permite que as organizações projetem uma vez, testem e, em seguida, repliquem em diferentes regiões geográficas ou funções de negócios.
Quando executada na AWS, a plataforma tem o benefício de escalabilidade elástica, alcance global e profunda integração com serviços nativos da nuvem. As organizações podem expandir sem reescrever código, rearquitetar pipelines ou adicionar sobrecarga operacional significativa.
Essa escalabilidade transforma a automação de um centro de custos em uma alavanca de crescimento. Não importa se você está implementando 10 agentes na aquisição ou mil no atendimento ao cliente, o watsonx Orchestrate na AWS pode lidar com a complexidade sem atrito.
A tecnologia por si só não garante o sucesso. O que realmente move a agulha é a execução — e é aí que a parceria estratégica entre a IBM e a AWS desempenha um papel crucial.
Os clientes que implementam o watsonx Orchestrate por meio do AWS Marketplace se beneficiam do suporte conjunto de entrada no mercado. Isso inclui acesso às equipes de vendas, recursos técnicos compartilhados, aceleradores de soluções específicos do setor e visibilidade dos roteiros conjuntos. Esse nível de alinhamento se traduz em resultados de negócios reais: lançamentos mais rápidos, integrações mais tranquilas e maior adesão dos executivos.
Também libera o acesso aos extensos ecossistemas de parceiros da IBM e da AWS. Quer você precise de suporte para implementação, serviços de consultoria ou personalização para setores, o ecossistema é construído para acelerar (não paralisar) sua jornada de IA.
Para as empresas, isso significa que você não está recebendo apenas uma plataforma. Você está firmando uma parceria estratégica com dois dos nomes mais confiáveis em tecnologia empresarial, focados no seu sucesso.
Os agentes de IA estão evoluindo rapidamente, desde ferramentas que auxiliam em tarefas até sistemas autônomos que executam fluxos de trabalho completos. O watsonx Orchestrate representa a próxima fase dessa evolução. Ele capacita as equipes a se livrar de trabalhos repetitivos, acelerar processos e melhorar a precisão sem a necessidade de reformular a forma de trabalhar.
Lançado no AWS Marketplace, o watsonx Orchestrate agora está mais acessível, seguro e escalável do que nunca. As empresas podem implementá-lo nativamente nos ambientes de nuvem em que já confiam, com a governança, a flexibilidade e a velocidade de que precisam para vencer na economia impulsionada por IA de hoje.
Isso marca uma mudança estratégica, de interfaces de bate-papo a mecanismos de execução, da experimentação para escalar. Os agentes de IA não estão mais apenas auxiliando. Eles estão agindo.
Categoria AI Agents & Tools do AWS Marketplace