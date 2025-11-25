Para empresas que executam cargas de trabalho no IBM Z, o caminho para operacionalizar a IA não é sobre se podem executá-la; trata-se de quão eficiente e seguramente ela pode ser integrada em ambientes existentes.

As cargas de trabalho de IA estão se tornando maiores e consumindo mais recursos, especialmente com IA generativa e aplicações baseadas em LLM. No Z, os clientes devem equilibrar:

Cargas de trabalho sensíveis à latência que não podem sair da plataforma.

Requisitos de conformidade e residência de dados que restringem onde a inferência é executada.

Aumento dos custos de computação e energia gerados pela implementação ineficiente de modelos.

O AI Optimizer for Z 2.1 foi desenvolvido para se alinhar a essas realidades, permitindo que as empresas decidam de forma menos manual e automatizem de forma mais inteligente a colocação de inferência e a otimização.