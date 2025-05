Dimensione corretamente os níveis de inventário de MRO com o IBM Maximo Inventory Optimization Essentials

O Maximo Inventory Optimization Essentials permite que os clientes recalculem os níveis de novos pedidos de forma contínua (geralmente mensalmente), permitindo uma tomada de decisão mais proativa. Com base em mais de 20 anos de experiência no setor, todas as alterações identificadas são apresentadas usando filtros. O que isso significa? Os usuários não precisam mais pesquisar milhares de recomendações para encontrar a próxima etapa correta que agregará mais valor à sua organização. A solução fornecerá filtros para priorização de alterações de alto impacto, juntamente com as alterações recomendadas a serem feitas.

A versão Essentials foi desenvolvida para uma configuração rápida e mínima, ajudando a reduzir o esforço e os custos iniciais, para que os clientes possam começar a organizar seus depósitos mais rapidamente. As empresas só precisam fazer upload de seus dados, e o Maximo Inventory Optimization Essentials ajuda a otimizar os níveis de novos pedidos. O Maximo Inventory Optimization Essentials oferece insight sobre recomendações, permite a modelagem do efeito das próximas mudanças com antecedência e, em seguida, apresenta os resultados para implementação proativa. Ele oferece as mesmas recomendações orientadas por IA que a edição Standard do Maximo Inventory Optimization, que tem a confiança de algumas das maiores empresas de mineração, petróleo e gás, serviços públicos e transporte do mundo.

Ao implementar a solução, as organizações ganham uma vantagem na mitigação de faltas de estoque, excesso de estoque, interrupções imprevistas e manutenção da conformidade em vastos inventários. Essa tecnologia não apenas aumenta a vida útil dos ativos por meio de manutenção proativa, mas também otimiza a dinâmica da cadeia de suprimentos, prevendo a demanda com mais precisão e simplificando os processos de compras. O resultado é uma operação mais responsiva e ágil, fortalecida contra o downtime inesperado e impulsionada para o crescimento sustentável.

Explore como esse pacote oferece uma solução de otimização de inventário de MRO que entrega valor rapidamente, fornece visibilidade para insights de recomendação e minimiza a complexidade.

