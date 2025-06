Com o Rhapsody v10.0.2, os usuários podem definir e gerenciar dependências de dados de engenharia usando o Digital Thread Continuity, garantindo rastreabilidade e consistência de dados em todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Esse aprimoramento garante a consistência do modelo e mantém uma fonte única da verdade em todas as disciplinas de engenharia A vinculação entre domínios pode ajudar a melhorar a colaboração e a rastreabilidade em dois casos de uso:

Rhapsody e ferramentas de terceiros: os vínculos da criação do Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) entre elementos de arquitetura oferecem aos usuários opções para estabelecer alocações, rastreamentos, realizar links e adicionar links do OSLC diretamente da caixa de diálogo Funcionalidade. Os elementos vinculados são visíveis em uma tabela ou visualização da web. Entre servidores Rhapsody: a vinculação permite maior rastreabilidade upstream e melhor consistência de ponta a ponta em várias equipes e disciplinas.

Os recursos de vinculação são simplificados, com o objetivo de reduzir a carga de trabalho manual e melhorar a usabilidade, permitindo que os usuários arrastem e soltem elementos de uma aplicação de Engineering Lifecycle Management (ELM) baseada na web diretamente na árvore do navegador Rhapsody. Essa funcionalidade é estendida ao navegador da web incorporado no Rhapsody para melhorar a navegação e vincular intuitivamente. Os usuários podem também estabelecer vínculos inteligentes com consciência de configuração global sem passar manualmente por artefatos remotos, economizando tempo criando links instantaneamente entre requisitos, itens de trabalho, casos de teste e listas de materiais (BOMs) usando a compatibilidade com o OSLC.

O gerenciamento de projetos e o controle de usuários no Rhapsody ou ReqXChanger também são aprimorados por meio de:

Melhor integridade de dados: uma nova opção para salvar automaticamente o projeto do Rhapsody no final da migração/sincronização, garantindo que nenhuma alteração seja perdida. Controle de registro flexível: oferecendo opções para escolher se deseja fazer login no console do Rhapsody, reduzindo a confusão e melhorando a eficiência do fluxo de trabalho.

Como parte das melhorias que visam fornecer conectividade, interoperabilidade e integração suaves, uma nova compatibilidade com APIs foi lançada: compatibilidade com a integração do Product Line Engineering (PLE). Para melhorar a consciência do usuário, uma sobreposição de ícones na aplicação raiz notifica os usuários quando um projeto do PLE está conectado à BOM (lista de materiais) associada.