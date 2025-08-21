21 de agosto de 2025
O que há de novo: o IBM watsonx Orchestrate lançou novos recursos de governança e observabilidade de agentes projetados para simplificar o gerenciamento de agentes de IA e melhorar o desempenho.
Gerenciar sistemas multiagentes e manter a visibilidade do sistema agora é mais fácil com as novas funcionalidades de governança de agentes do Orchestrate.
As ferramentas de monitoramento tradicionais geralmente não são suficientes quando se trata de rastrear agentes de IA. Esses agentes não só exigem monitoramento, mas também precisam de um ciclo de feedback para aprender e melhorar continuamente. A natureza distribuída dos sistemas de IA modernos complica ainda mais as coisas, tornando o rastreamento distribuído essencial. É aqui que entram os recursos de observabilidade do watsonx Orchestrate, que utilizam padrões como OpenTelemetry e Traceloop para fornecer insights abrangentes e em tempo real sobre as interações dos agentes e a integridade dos agentes de IA.
Além disso, para garantir a qualidade e a eficácia dos agentes de IA, os recursos de governança do Orchestrate oferecem métricas de avaliação, como taxas de conclusão da jornada, precisão de chamadas de ferramentas, exatidão das respostas e cumprimento das instruções. Essas métricas ajudam a criar um catálogo governado de agentes de IA, garantindo que apenas agentes de alta qualidade prontos para empresas sejam implementados.
O IBM watsonx Orchestrate oferece benefícios de governança em todo o ciclo de vida do agente, desde a criação até a produção.
A observabilidade dos agentes funciona capturando e visualizando dados de telemetria dos agentes, fornecendo insights em tempo real. Ela se integra sem dificuldades com as ferramentas existentes e segue as normas do setor, garantindo compatibilidade e facilidade de uso.
A governança, por outro lado, opera por meio de um processo multietapas. Durante a pré-implementação, os agentes passam por avaliação por meio do ADK ou Agent Builder, com perguntas explícitas definidas pelo usuário ou uploads de arquivos. O sistema, então, calcula e exibe uma ampla gama de métricas, incluindo conclusão da jornada, precisão da chamada de ferramentas e relevância das respostas.
Uma vez satisfeito com o desempenho do agente, ele pode ser migrado para o estágio de produção, onde o monitoramento contínuo e a aplicação automatizada de políticas mantêm o desempenho ideal.
Os novos recursos de observabilidade e governança de agentes do IBM watsonx Orchestrate representam um avanço enorme no gerenciamento de sistemas complexos multiagentes. Ao aumentar a visibilidade, melhorar a qualidade dos agentes e garantir um controle robusto, o watsonx Orchestrate pode ajudar a revolucionar a forma como as empresas aproveitam os agentes de IA, gerando maior eficiência e valor em escala.