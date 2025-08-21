Gerenciar sistemas multiagentes e manter a visibilidade do sistema agora é mais fácil com as novas funcionalidades de governança de agentes do Orchestrate.

As ferramentas de monitoramento tradicionais geralmente não são suficientes quando se trata de rastrear agentes de IA. Esses agentes não só exigem monitoramento, mas também precisam de um ciclo de feedback para aprender e melhorar continuamente. A natureza distribuída dos sistemas de IA modernos complica ainda mais as coisas, tornando o rastreamento distribuído essencial. É aqui que entram os recursos de observabilidade do watsonx Orchestrate, que utilizam padrões como OpenTelemetry e Traceloop para fornecer insights abrangentes e em tempo real sobre as interações dos agentes e a integridade dos agentes de IA.

Além disso, para garantir a qualidade e a eficácia dos agentes de IA, os recursos de governança do Orchestrate oferecem métricas de avaliação, como taxas de conclusão da jornada, precisão de chamadas de ferramentas, exatidão das respostas e cumprimento das instruções. Essas métricas ajudam a criar um catálogo governado de agentes de IA, garantindo que apenas agentes de alta qualidade prontos para empresas sejam implementados.