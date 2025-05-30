Temos orgulho em compartilhar que a IBM foi reconhecida como Líder de Mercado no relatório Insurance Services 2025 da HFS Horizons Research. Esse reconhecimento valida nossa abordagem para ajudar as seguradoras não apenas a se adaptar às mudanças, mas também a liderar, acelerando a modernização das plataformas, liberando receita de dados inexplorados, implementando IA que proporciona ROI mensurável, possibilitando a colaboração perfeita no ecossistema e redefinindo a prestação de serviços que cria vantagem competitiva.

As seguradoras estão enfrentando uma onda de desafios complexos, desde a disrupção digital e a intensificação das pressões regulatórias até problemas de gerenciamento de dados, falta de padronização e crescentes preocupações com a prevenção e detecção de fraudes. Essas pressões estão tornando cada vez mais difícil manter a competitividade e atender às crescentes expectativas dos clientes.

Como a única consultoria global dentro de um grande líder em tecnologia, a IBM Consulting gera resultados de alto impacto utilizando IA avançada e uma abordagem baseada em ciência para enfrentar os desafios mais críticos. Combinamos nosso profundo conhecimento especializado do setor com nossa plataforma de entrega impulsionada por IA, IBM Consulting Advantage, para oferecer uma transformação fundamental e uma mudança duradoura para os clientes. De fato, de acordo com a HFS Horizons, a IBM está se diferenciando ao combinar plataformas especializadas no setor, recursos de transformação de ponta a ponta e modelos de inovação em conjunto. Estamos modernizando sistemas legados e impulsionando resultados de negócios por meio da IA generativa, distribuição incorporada, análise de dados avançada e orquestração de ecossistemas. Nossa capacidade de unir consultoria, tecnologia e operações em escala nos posiciona como um parceiro de transformação confiável nos setores de seguros de propriedades e acidentes (P&C) e de vida e anuidades (L&A).