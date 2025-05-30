Temos orgulho em compartilhar que a IBM foi reconhecida como Líder de Mercado no relatório Insurance Services 2025 da HFS Horizons Research. Esse reconhecimento valida nossa abordagem para ajudar as seguradoras não apenas a se adaptar às mudanças, mas também a liderar, acelerando a modernização das plataformas, liberando receita de dados inexplorados, implementando IA que proporciona ROI mensurável, possibilitando a colaboração perfeita no ecossistema e redefinindo a prestação de serviços que cria vantagem competitiva.
As seguradoras estão enfrentando uma onda de desafios complexos, desde a disrupção digital e a intensificação das pressões regulatórias até problemas de gerenciamento de dados, falta de padronização e crescentes preocupações com a prevenção e detecção de fraudes. Essas pressões estão tornando cada vez mais difícil manter a competitividade e atender às crescentes expectativas dos clientes.
Como a única consultoria global dentro de um grande líder em tecnologia, a IBM Consulting gera resultados de alto impacto utilizando IA avançada e uma abordagem baseada em ciência para enfrentar os desafios mais críticos. Combinamos nosso profundo conhecimento especializado do setor com nossa plataforma de entrega impulsionada por IA, IBM Consulting Advantage, para oferecer uma transformação fundamental e uma mudança duradoura para os clientes. De fato, de acordo com a HFS Horizons, a IBM está se diferenciando ao combinar plataformas especializadas no setor, recursos de transformação de ponta a ponta e modelos de inovação em conjunto. Estamos modernizando sistemas legados e impulsionando resultados de negócios por meio da IA generativa, distribuição incorporada, análise de dados avançada e orquestração de ecossistemas. Nossa capacidade de unir consultoria, tecnologia e operações em escala nos posiciona como um parceiro de transformação confiável nos setores de seguros de propriedades e acidentes (P&C) e de vida e anuidades (L&A).
O sucesso em seguros não é mais definido por operações isoladas, é determinado pela sua capacidade de orquestrar um ecossistema dinâmico e interconectado.
Na IBM, estamos liderando essa mudança, ajudando seguradoras a reinventar a forma como operam, colaboram em toda a cadeia de valor, transformam a distribuição e liberam crescimento lucrativo. Nosso IBM Insurance Services Hub proprietário acelera a integração de sistemas centrais com uma rede de parceiros externos e sistemas internos, permitindo fluxos de trabalho sem interrupções em administração de apólices, sinistros, centrais de contato e cobrança. Esse nível de orquestração é possível por meio de nossa compreensão de como maximizar o uso de dados, possibilitando experiências integradas, centradas no ser humano e de valor agregado para clientes, agentes e parceiros.
A integração da IA e da IA generativa é uma tendência fundamental no setor de seguros, e a IBM está na vanguarda dessa transformação.
Segundo um estudo do IBM Institute for Business Value, seguradoras que utilizam a IA generativa em grande parte nos sistemas dos clientes estão experimentando melhorias significativas na satisfação do cliente em relação às seguradoras que não utilizam a IA generativa, inclusive uma taxa de retenção 14% maior e aumento de 48% no Net Promoter Score. As soluções da IBM impulsionadas por IA, como o watsonx, Cognitive Document Processing, and the Insurance Insights Platform, já estão profundamente incorporadas em fluxos de trabalho críticos de seguros. Desde subscrição e detecção de fraudes até triagem de sinistros e serviços, nossos modelos de base de IA pré-treinados estão acelerando a tomada de decisão e entregando resultados mensuráveis para nossos clientes. A HFS Horizons observa que a IBM não está apenas embedding recursos de IA: estamos ajudando os clientes a obter ganhos reais em eficiência, crescimento e experiência do cliente.
Como a modernização de plataformas legadas continua sendo uma prioridade para muitas seguradoras, o framework de nuvem híbrida da IBM oferece um caminho pragmático e de baixa interrupção para modernizar, otimizar e migrar cargas de trabalho principais de seguros para ambientes mais ágeis, seguros e escaláveis.
Estamos ajudando os clientes a obter ganhos rápidos, seja por meio da otimização do fluxo de trabalho ou de uma tomada de decisão mais rápida, garantindo o alinhamento com os requisitos de segurança, risco e conformidade regulatória em evolução. Também estamos investindo em tecnologias prontas para o futuro, como computação quântica, para lidar com modelagem complexa, previsão de riscos e análise de dados de catástrofes. Essas inovações estão preparando as bases para a última geração de recursos atuariais e resiliência empresarial.
A IBM é mais do que um provedor de terceirização de tecnologia e processos de negócios. Somos um parceiro de inovação e criação de valor. Ajudamos seguradoras de propriedades e acidentes (P&C), vida e anuidades (L&A) e benefícios em grupo a operacionalizar o futuro do trabalho, aprimorando o potencial humano com automação inteligente e recursos digitais para cocriar modelos de serviço. Além disso, à medida que continuamos a escalar nossos recursos de BPO e expandir nossas colaborações com insurtechs, a IBM permanece focada em ser a parceira de transformação confiável para seguradoras que navegam na complexidade de hoje e nas possibilidades de amanhã.
O setor de seguros está testemunhando uma mudança significativa em direção a ecossistemas de plataformas e soluções modulares, onde seguradoras estão buscando soluções personalizáveis projetadas para atender a necessidades específicas.
Nossos clientes de seguros se beneficiam das parcerias estratégicas da IBM com a AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe e Palo Alto, bem como colaborações com plataformas específicas dos setores e as principais insurtechs. Essa abordagem de ecossistema ajuda as seguradoras a levar novas soluções ao mercado mais rapidamente, seja para seguros integrados, experiências do cliente com foco em IA ou gestão de sinistros digitais.
A HFS Horizons destaca a liderança da IBM em dados e experiências de IA, reconhecendo nosso compromisso em ajudar seguradoras a tomar decisões mais inteligentes, rápidas e compatíveis, que geram resultados de negócios mensuráveis.
O futuro dos seguros pertence às organizações que podem aproveitar a tecnologia, os dados e os ecossistemas para proporcionar experiências excepcionais, gerenciando os riscos e impulsionando o crescimento lucrativo. Vamos construir o futuro dos seguros juntos.
Leia sobre o reconhecimento da IBM
A HFS Horizons Research é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria que ajuda empresa no ranking Fortune 500 por meio da transformação de TI e negócios com insights ousados e estratégias praticáveis.
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