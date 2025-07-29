Redefinindo a business intelligence com o IBM watsonx BI

O watsonx BI é mais do que uma ferramenta de business intelligence. É um agente de insights conversacionais que entende sua empresa e apresenta insights instantâneos e praticáveis. Basta fazer uma pergunta, e ele analisa todos os seus dados para revelar o que está acontecendo, por que é importante, tendências emergentes e possibilidades futuras. Cada resposta é transparente, mostrando fontes de dados, filtros, colunas e a lógica de consulta subjacente, tornando os insights explicáveis e confiáveis.

Apesar da vasta quantidade de dados disponíveis para as organizações, muitas equipes de negócios ainda enfrentam dificuldades para obter insights praticáveis com rapidez. Os usuários continuam a ter atritos nos fluxos de trabalho: muitos dashboards, muito difíceis de gerenciar e muito lentos para entregar valor real. O que acontece com muita frequência é que os dashboards ficam sobrecarregados com métricas, dificultando o consumo para o usuário corporativo. Como resultado, são despendidos esforços brigando com os dados em vez de agir com base nos insights.

O watsonx BI integra o poder da IA generativa a um modelo semântico governado para fornecer insights consistentes de nível empresarial. Ao capturar a lógica de negócios em uma camada semântica centralizada, ele permite que as organizações definam métricas que se alinham a seus padrões e definições exclusivos. Isso garante que cada insight seja baseado nas definições da sua empresa, não em suposições genéricas de IA, promovendo confiança, precisão e alinhamento entre as equipes.