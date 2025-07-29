Redefinindo a business intelligence com o IBM watsonx BI

29 de julho de 2025
Agora disponível para todos, o watsonx BI é um agente de insights de negócios que ajuda a liberar o valor de seus dados e o transforma em insights claros e praticáveis para impulsionar decisões inteligentes e rápidas. Ele se integra às ferramentas que você já usa para apresentar respostas inteligentes adaptadas às necessidades de sua empresa.
O watsonx BI é mais do que uma ferramenta de business intelligence. É um agente de insights conversacionais que entende sua empresa e apresenta insights instantâneos e praticáveis. Basta fazer uma pergunta, e ele analisa todos os seus dados para revelar o que está acontecendo, por que é importante, tendências emergentes e possibilidades futuras. Cada resposta é transparente, mostrando fontes de dados, filtros, colunas e a lógica de consulta subjacente, tornando os insights explicáveis e confiáveis.
Apesar da vasta quantidade de dados disponíveis para as organizações, muitas equipes de negócios ainda enfrentam dificuldades para obter insights praticáveis com rapidez. Os usuários continuam a ter atritos nos fluxos de trabalho: muitos dashboards, muito difíceis de gerenciar e muito lentos para entregar valor real. O que acontece com muita frequência é que os dashboards ficam sobrecarregados com métricas, dificultando o consumo para o usuário corporativo. Como resultado, são despendidos esforços brigando com os dados em vez de agir com base nos insights.
O watsonx BI integra o poder da IA generativa a um modelo semântico governado para fornecer insights consistentes de nível empresarial. Ao capturar a lógica de negócios em uma camada semântica centralizada, ele permite que as organizações definam métricas que se alinham a seus padrões e definições exclusivos. Isso garante que cada insight seja baseado nas definições da sua empresa, não em suposições genéricas de IA, promovendo confiança, precisão e alinhamento entre as equipes.
O watsonx BI aumenta a produtividade das equipes de dados e análises de dados ao simplificar todo o processo de geração de insights.
Com conectores integrados para diversas fontes de dados, ele interpreta os metadados de forma inteligente para descobrir relacionamentos, classificar tipos de dados e enriquecer conjuntos de dados com o contexto de negócios. A automação orientada por IA acelera todas as etapas, do enriquecimento à criação de métricas, reduzindo o esforço manual e permitindo insights mais rápidos e confiáveis.
Os administradores de dados desempenham um papel fundamental na definição da lógica e das métricas de negócios por meio de um processo de modelagem governada. Eles podem criar métricas manualmente ou refinar métricas sugeridas por IA com base em padrões de dados, garantindo precisão e controle.
O watsonx BI é compatível com uma seleção de grandes modelos de linguagem, incluindo os da própria IBM e de outros provedores líderes. Isso dá às organizações a flexibilidade de alinhar as escolhas de IA com as necessidades de conformidade e governança.
O watsonx BI integra-se facilmente à sua infraestrutura existente, conectando-se ao seu data lakehouse, fluxos de trabalho de automação e ferramentas de geração de relatórios. Ele entrega insights contextuais diretamente nas plataformas que suas equipes já usam, reduzindo as barreiras à adoção e ajudando a aumentar o ROI de seus investimentos em dados e tecnologia.
Projetado para interoperabilidade, o watsonx BI é compatível com modelos de integração abertos, sem interface com o usuário e incorporados. Ele pode consumir métricas de camadas semânticas de terceiros e publicar suas próprias métricas para reutilização em aplicação de dados externos. Com APIs robustas, o watsonx BI também pode ser incorporado a aplicativos de terceiros, possibilitando uma integração perfeita, implementação mais rápida e acesso consistente a insights confiáveis em todo o seu ecossistema.
O IBM watsonx BI marca uma nova era na tomada de decisão baseada em dados. Ele oferece aos usuários corporativos uma maneira simples e intuitiva de obter respostas, sem o ruído de análise de dados ou dashboards. Com insights orientados por IA generativa baseados na lógica de negócios e em métricas governadas, o watsonx BI permite a tomada de decisão rápida e inteligente em todas as unidades de negócios.
Capacite suas equipes a parar de procurar dados e começar a agir com base neles. Explore como o IBM watsonx BI pode transformar seus dados em insights praticáveis. Descubra suas funcionalidades e recursos poderosos e comece a usá-lo hoje mesmo para tomar decisões inteligentes e impactantes.