O gerenciamento de dispositivos em tempo real chegou: conheça os grupos de dispositivos inteligentes MaaS360

Elimine os atrasos e as falhas de segurança inerentes ao gerenciamento estático de dispositivos móveis.
Os grupos de dispositivos inteligentes IBM MaaS360 introduzem uma abordagem dinâmica para o gerenciamento de dispositivos, classificando-os automaticamente e aplicando os aplicativos, políticas e configurações apropriados quase em tempo real.
Em vez de depender de grupos de dispositivos estáticos que exigem atualizações manuais ou ciclos de atualização programados, os grupos de dispositivos inteligentes garantem que os dispositivos recebam as políticas certas assim que seus atributos mudam, ajudando as equipes de TI a gerenciar os endpoints de forma mais eficiente e segura.
Os atributos dos dispositivos mudam constantemente: as atualizações do sistema operacional (SO) são implementadas durante a noite, os dispositivos migram entre locais, incidentes de segurança exigem quarentena imediata e trabalhadores da linha de frente trocam os equipamentos de backup durante as mudanças de turno. No entanto, a maioria das plataformas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) depende de grupos de dispositivos estáticos que são atualizados em intervalos fixos de 12 ou 24 horas, criando lacunas perigosas onde dispositivos executam políticas desatualizadas e vulnerabilidades de segurança permanecem sem solução.
As organizações que gerenciam frotas de dispositivos móveis enfrentam desafios operacionais críticos com grupos de dispositivos estáticos tradicionais:
Quando uma equipe de segurança identifica um dispositivo comprometido, a reatribuição manual do grupo e a aplicação de políticas podem levar horas, deixando a ameaça ativa e possivelmente se espalhando pela rede. Dispositivos que recebem atualizações do sistema operacional ou mudam de localização podem violar os requisitos de conformidade por horas, até a próxima atualização de grupo programada, criando riscos de auditoria e potenciais violações regulatórias.
Os grupos de dispositivos inteligentes monitoram continuamente os atributos dos dispositivos e os reclassificam automaticamente em tempo quase real, geralmente em questão de minutos após uma alteração de atributo. Aplicativos, políticas, configurações de OEM e regras de conformidade atualizadas entram em vigor imediatamente.
Isso elimina a defasagem de políticas que cria vulnerabilidades de segurança, violações de conformidade e interrupções de produtividade em ambientes tradicionais de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM).
Os administradores gastam um tempo valioso corrigindo manualmente as atribuições de grupos de dispositivos e solucionando problemas de aplicação de políticas, em vez de se concentrarem em iniciativas estratégicas que geram valor para os negócios. Os grupos de dispositivos inteligentes resolvem essa ineficiência.
Os grupos de dispositivos inteligentes aproveitam a interface de pesquisa de dispositivos MaaS360 que os administradores já conhecem. Isso permite:
Os grupos de dispositivos inteligentes coexistem com grupos estáticos tradicionais, permitindo que as organizações implementem o gerenciamento dinâmico onde oferecem o maior valor, mantendo os grupos estáticos para populações de dispositivos estáveis.
A plataforma tradicional de MDM e gerenciamento unificado de endpoints (UEM) tem um pequeno número de grupos de dispositivos estáticos e gerenciamento manual de dispositivos. O IBM MaaS360 pode combinar mais de 40 atributos entre hardware, sistema operacional, usuário e metadados personalizados. Isso permite que as organizações classifiquem os dispositivos de forma muito mais precisa e automática.
Os grupos de dispositivos inteligentes utilizam qualquer combinação de mais de 40 atributos de dispositivos em quatro categorias:
Essa ampla gama de atributos permite uma classificação precisa dos dispositivos, que reflete os requisitos operacionais e os processos de negócios exclusivos da sua organização.
Veja a seguir um exemplo dos grupos de dispositivos inteligentes em ação no portal de administração do MaaS360:
Abaixo, apresentamos três exemplos de como aprimorar o gerenciamento de endpoint , acelerar as atualizações de dispositivos e eliminar as falhas de segurança:
Cenário: sua organização mantém dispositivos de backup em armazéns com políticas básicas genéricas. Quando a equipe de suporte atribui um dispositivo de backup a um funcionário da linha de frente, as atualizações manuais das políticas atrasam a produtividade.
Solução de grupos de dispositivos inteligentes: marque os dispositivos de backup com o atributo personalizado "Status: Backup" e atribua-os a um grupo de armazenamento. Quando o suporte atribui um dispositivo e atualiza o atributo para "Status: Atribuído", os grupos de dispositivos inteligentes o migram automaticamente para o grupo operacional, aplicando instantaneamente políticas específicas de aplicativos e quiosques para cada função.
Benefício comercial: o provisionamento zero-touch elimina os chamados de suporte de TI e torna os trabalhadores produtivos imediatamente, reduzindo o tempo médio de produtividade de horas para minutos.
A imagem mostra como criar um grupo de dispositivos inteligentes para automatizar esse fluxo de trabalho de provisionamento:
Cenário: sua equipe de segurança detecta malware em um dispositivo e precisa colocá-lo em quarentena imediatamente para evitar movimentação lateral, mas a reatribuição manual de grupos causa atrasos na resposta.
Solução de grupos de dispositivos inteligentes: atualize o atributo personalizado "Status de segurança" do dispositivo para "Em quarentena". Os grupos de dispositivos inteligentes migram imediatamente o dispositivo para um grupo restrito que aplica uma política de conformidade de aplicativos que bloqueia todas as aplicações.
Benefício comercial: a contenção automatizada de ameaças reduz o tempo de resposta a incidentes de horas para minutos, minimizando possíveis danos e ajuda a conter ameaças antes que elas se espalhem.
Cenário: dispositivos que se movem entre locais de armazém exigem atualizações manuais de políticas para aplicar configurações específicas de cada local, configurações de rede e procedimentos operacionais.
Solução de grupos de dispositivos inteligentes: crie grupos de dispositivos inteligentes com base nos intervalos de números de série para cada instalação. Quando um dispositivo muda de local, adicione seu número de série ao grupo da instalação de destino; as políticas são atualizadas automaticamente.
Benefício comercial: a TI elimina o gerenciamento manual de políticas para transferências de dispositivos em centenas de locais, reduzindo a sobrecarga administrativa e garantindo a aplicação consistente das políticas.
Com os grupos de dispositivos inteligentes, as organizações podem liberar uma série de benefícios de segurança, conformidade e produtividade:
Os grupos de dispositivos inteligentes já estão disponíveis e incluídos em todas as edições do MaaS360 sem custo adicional para todos os clientes do MaaS360 em todo o mundo:
Para os clientes existentes do MaaS360, acesse os grupos de dispositivos inteligentes imediatamente por meio do console do MaaS360:
Para as organizações que avaliam o MaaS360, experimentem os grupos de dispositivos inteligentes e a plataforma completa MaaS360 com uma avaliação sem custo de 30 dias, sem necessidade de cartão de crédito.
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