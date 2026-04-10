O gerenciamento de dispositivos em tempo real chegou: conheça os grupos de dispositivos inteligentes MaaS360

Quando uma equipe de segurança identifica um dispositivo comprometido, a reatribuição manual do grupo e a aplicação de políticas podem levar horas, deixando a ameaça ativa e possivelmente se espalhando pela rede. Dispositivos que recebem atualizações do sistema operacional ou mudam de localização podem violar os requisitos de conformidade por horas, até a próxima atualização de grupo programada, criando riscos de auditoria e potenciais violações regulatórias.

Os grupos de dispositivos inteligentes monitoram continuamente os atributos dos dispositivos e os reclassificam automaticamente em tempo quase real, geralmente em questão de minutos após uma alteração de atributo. Aplicativos, políticas, configurações de OEM e regras de conformidade atualizadas entram em vigor imediatamente.

Isso elimina a defasagem de políticas que cria vulnerabilidades de segurança, violações de conformidade e interrupções de produtividade em ambientes tradicionais de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM).