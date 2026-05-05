Contexto em tempo real para IA em ambientes híbridos

Disponibilizado por meio de novos recursos de Contexto, OpenRAG e OpenSearch no watsonx.data e do Mecanismo de Contexto em Tempo Real da Confluent, combinando tecnologias abertas e inteligência de dados agêntica para trazer significado, governança e consciência em tempo real à IA empresarial.
A IA empresarial avançou rapidamente, mas a maioria das organizações ainda tem dificuldades para usá-la na produção. À medida que as empresas migram da fase de experimentação da IA para a implementação em escala, surge um conjunto diferente de desafios.
A questão não é mais se os sistemas conseguem gerar respostas, mas sim se essas respostas são confiáveis e podem ser usadas dentro da empresa. A mesma pergunta pode retornar resultados diferentes dependendo de quais dados são acessados, de como os termos variam entre as equipes ou de como o estado subjacente da empresa mudou. Essas condições existem na maioria dos ambientes empresariais atualmente e são a razão pela qual muitas iniciativas de IA estagnam antes de alcançarem o uso operacional real.
À medida que os sistemas de IA se aproximam da execução nos principais processos de negócios, as expectativas depositadas neles mudam. As decisões precisam refletir dados atuais, precisos e governados, sem depender de validação manual.
Para resolver isso, a IBM oferece de forma única um contexto em tempo real para a IA: uma compreensão compartilhada e governada dos dados corporativos atualizados, incluindo seu significado, com políticas de acesso aplicadas dinamicamente no momento em que os sistemas de IA raciocinam ou agem. Esse recurso agora está disponível por meio do Context no watsonx.data, em conjunto com o mecanismo de contexto em tempo real da Confluent, abrangendo ambientes híbridos e apoiados por tecnologias abertas e interoperáveis e inteligência de dados governados.
Com a adição de streaming em tempo real da Confluent e recursos agênticos dentro watsonx.data intelligence, o watsonx.data evolui de um lakehouse híbrido e aberto para uma plataforma de fornecimento de contexto em ambientes de dados distribuídos. Isso proporciona aos sistemas de IA uma maneira consistente de trabalhar com os dados corporativos, tal como existem em toda a empresa, conectando dados, significado, governança e sinais em tempo real, para que os sistemas possam operar com uma compreensão mais clara do que está acontecendo.
O watsonx.data e o Confluent trabalham juntos para fornecer continuamente um novo contexto para a IA por meio de quatro recursos que estão frequentemente desconectados em toda a empresa.
O Contexto no watsonx.data permite que os sistemas de IA acessem e atuem sobre informações relevantes, sejam elas estruturadas ou não estruturadas, em movimento ou estáticas, em ambientes distribuídos, sem a necessidade de consolidação. Os recursos de catálogos e metadados apoiam ainda mais a descoberta e a seleção nesses ambientes, garantindo que os agentes de IA tenham sempre os dados certos ao seu alcance.
O OpenRAG no watsonx.data é uma solução completa para transformar dados empresariais não estruturados em conhecimento que os sistemas de IA podem usar. Ao integrar o Docling para processamento de documentos, o OpenSearch para recuperação híbrida e o Langflow para orquestração de agentes, ele transforma documentos brutos no contexto confiável de que os agentes precisam, reunindo as informações certas para cada tarefa, aplicando raciocínio entre fontes e fundamentando respostas em como a empresa realmente opera. Os resultados são respostas mais precisas, um time to value mais rápido e uma IA baseada no ativo mais valioso da empresa: seus dados
A plataforma de fluxo de dados e o mecanismo de contexto em tempo real da Confluent transformam continuamente os fluxos de dados corporativos em contexto estruturado e preparado para IA, que é exposto a agentes ou aplicações por meio do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Isso substitui a infraestrutura personalizada que as equipes normalmente criam para conectar os fluxos de dados e IA, por um serviço totalmente gerenciado que inclui autenticação integrada, controle de acesso baseado em funções, registro de auditoria e governança. Os sistemas de IA passam a ser orientados por eventos, raciocinando sobre dados que refletem o estado atual da empresa, e não sobre instantâneos que podem já estar desatualizados.
Isso reduz o tempo e o esforço necessários para preparar os dados para a IA e ajuda a garantir que as decisões reflitam o estado mais recente da empresa.
Para que a IA funcione corretamente, ela precisa interpretar os dados com base em como a empresa os define e os gerencia, e não apenas recuperá-los. O contexto em tempo real para IA aplica definições compartilhadas, sinais de qualidade de dados, linhagem e governança no momento em que os sistemas raciocinam ou agem. Isso mantém as produções alinhadas com definições consistentes, aplica políticas e reflete como a empresa realmente opera. Quando todos os quatro recursos trabalham juntos no tempo de execução, os sistemas de IA têm uma visão mais completa e atual dos dados corporativos.
Considere um sistema de IA responsável por lidar com exceções na cadeia de suprimentos. Para agir corretamente, o sistema deve entender como os níveis de inventário são definidos em todos os sistemas, aplicar regras de negócios para priorização, respeitar as políticas de governança e responder às interrupções à medida que elas ocorrerem.
Com contexto em tempo real, o sistema analisa dados federados usando definições compartilhadas, aplica políticas em tempo de execução e incorpora sinais ao vivo, como atrasos de remessa ou mudanças na demanda. As decisões refletem as condições atuais e a intenção dos negócios, reduzindo a validação manual e permitindo uma resposta mais rápida e mais confiável quando as condições mudam.
Os dados empresariais abrangem nuvens, sistemas locais, aplicações SaaS e bancos de dados operacionais, moldados por anos de investimento e regulamentação. As abordagens que dependem da centralização de dados geralmente introduzem custos, complexidade e atrasos, e não resolvem o desafio de interpretar os dados de forma consistente em diferentes sistemas.
O contexto no watsonx.data integra acesso a dados, streaming em tempo real, compreensão semântica e governança em um único sistema. Isso permite que o contexto de negócios seja aplicado de forma consistente em todos os ambientes enquanto trabalha com os dados onde eles residem.
Como resultado, as organizações podem se concentrar no uso eficaz dos dados, com significado consistente, aplicação de políticas e consciência do estado atual incorporada à forma como os sistemas operam.
À medida que os sistemas de IA assumem mais responsabilidade dentro dos processos de negócios principais, as expectativas mudam. Os sistemas não se limitam mais a gerar respostas; espera-se que selecionem os dados corretos, os interpretem adequadamente e determinem se uma ação é apropriada antes de executá-la.
Essa base também apoia uma abordagem mais agêntica para o gerenciamento de dados. No watsonx.data, a IBM agora oferece recursos agênticos em integração, inteligência e gerenciamento de dados, com agentes, habilidades e ferramentas criados para fins específicos para engenharia de dados, linhagem, qualidade e operações. Tarefas como integração, remediação, análise de linhagem e roteamento de carga de trabalho podem ser automatizadas para que os consumidores de dados não apenas interpretem os dados corretamente, mas atuem de acordo com eles. O resultado é uma mudança da interpretação para a execução, dentro do mesmo fluxo, sem a necessidade de intervenção manual em cada etapa.
O contexto em tempo real para IA é o que torna essa mudança confiável. Isso fornece aos sistemas as informações necessárias para atuarem dentro das restrições do negócio, irem além de casos de uso isolados e começarem a operar a IA de forma ampla em toda a empresa.