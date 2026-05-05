Contexto em tempo real para IA em ambientes híbridos

À medida que os sistemas de IA se aproximam da execução nos principais processos de negócios, as expectativas depositadas neles mudam. As decisões precisam refletir dados atuais, precisos e governados, sem depender de validação manual.

Para resolver isso, a IBM oferece de forma única um contexto em tempo real para a IA: uma compreensão compartilhada e governada dos dados corporativos atualizados, incluindo seu significado, com políticas de acesso aplicadas dinamicamente no momento em que os sistemas de IA raciocinam ou agem. Esse recurso agora está disponível por meio do Context no watsonx.data, em conjunto com o mecanismo de contexto em tempo real da Confluent, abrangendo ambientes híbridos e apoiados por tecnologias abertas e interoperáveis e inteligência de dados governados.

Com a adição de streaming em tempo real da Confluent e recursos agênticos dentro watsonx.data intelligence, o watsonx.data evolui de um lakehouse híbrido e aberto para uma plataforma de fornecimento de contexto em ambientes de dados distribuídos. Isso proporciona aos sistemas de IA uma maneira consistente de trabalhar com os dados corporativos, tal como existem em toda a empresa, conectando dados, significado, governança e sinais em tempo real, para que os sistemas possam operar com uma compreensão mais clara do que está acontecendo.