Recentemente, lançamos uma nova era de produtividade empresarial com o conjunto mais abrangente de recursos de IA agêntica no IBM watsonx Orchestrate,, projetado para automatizar o trabalho real em seus sistemas, fluxos de trabalho e equipes. Hoje, temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral desses recursos.

Como parte deste lançamento, a IBM está adicionando agentes criados previamente, prontos para produção, para vendas e aquisição ao watsonx Orchestrate Agent Catalog. Os watsonx Sales Agents e os watsonx Procurement Agents vêm com todas as assinaturas do watsonx Orchestrate Standard e Premium, e são fornecidos com conhecimento especializado em domínios específicos, integrações incorporadas e ferramentas prontas para uso, capacitando as equipes a acelerar a automação e entregar resultados de negócios mais rápido.

E estamos tornando mais fácil do que nunca criar e escalar seus próprios agentes com a disponibilidade geral do Agent Builder e do Flow Builder no watsonx Orchestrate — ambientes no-code para usuários corporativos criarem e implementarem fluxos de trabalho personalizados em apenas alguns minutos. Se você quiser começar com um agente criado previamente ou personalizar um para suas necessidades específicas, agora você tem as ferramentas para automatizar com velocidade e precisão. O Orchestrate é compatível com todo o ciclo de vida do agente, desde a criação até o gerenciamento e o controle de agentes. Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral do Agent Analytics para permitir que os desenvolvedores monitorem o desempenho dos agentes e depurem a execução dos agentes diretamente na experiência de criação dos agentes.

Além disso, oferecemos um espectro completo de opções de modelos usando o AI Gateway, permitindo que você traga seu próprio modelo ou use os modelos Granite da IBM ao criar agentes de IA no watsonx Orchestrate. Agora com disponibilidade geral, o IA Gateway possibilita que você use o LLM mais adequado para a tarefa, seja um modelo de LLM personalizado criado para um domínio de negócios específico ou qualquer outro LLM externo.