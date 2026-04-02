O Elastio está introduzindo compatibilidade com inspeção profunda de objetos para o IBM Cloud Object Storage. A solução traz a detecção determinística necessária de ransomware e a recuperação comprovável diretamente para a camada de dados.
O object storage tornou-se fundamental para a empresa moderna. O IBM Cloud Object Storage é compatível com cargas de trabalho, dados de treinamento de IA, arquivos regulatórios e backups para sistemas de missão crítica. É durável, acessível globalmente e cada vez mais visado por avanços no ransomware.
Os ataques modernos de ransomware raramente dependem de criptografia rápida e evidente. Em vez disso, os invasores se movem silenciosamente. Com uma única credencial comprometida, podem obter acesso de gravação no object storage e corromper dados de forma incremental ao longo do tempo. Essas mudanças lentas e de baixo volume muitas vezes evitam a detecção baseada em anomalias e se misturam à atividade normal.
Quando os alertas são acionados, o ransomware já está incorporado nos dados. Enquanto isso, as atividades de ransomware e extorsão continuam aceleradas, e as violações envolvendo credenciais roubadas estão demorando mais para serem detectadas e contidas.
O resultado é uma lacuna comum, mas perigosa: frequentemente, as organizações não conseguem confirmar quais dados estão limpos até que um incidente tenha sido escalado.
O IBM Cloud Object Storage oferece durabilidade, escalabilidade, imutabilidade e controle de acesso de nível empresarial. Esses recursos são essenciais, mas não inspecionam o conteúdo dos objetos.
Durante um evento de ransomware moderno, essa distinção é crítica. As equipes de segurança e recuperação precisam de uma resposta definitiva sobre quais dados estão limpos, e onde a recuperação começa?
A inspeção profunda de objetos preenche a lacuna de integridade ao inspecionar objetos diretamente no IBM Cloud Object Storage. Disponível no Elastio como uma opção integrada do IBM Cloud Catalog, o serviço verifica os dados em vigor — sem alterações na arquitetura de armazenamento ou nas cargas de trabalho.
Impulsionado pelo Elastio, o mecanismo de inspeção analisa o conteúdo, a estrutura e o comportamento de criptografia dos arquivos. Ele é treinado em mais de 2.300 famílias de ransomware e 10.000 variantes com base na inteligência de ameaças atual no momento da publicação, com atualizações contínuas para detectar padrões e ameaças de ransomware emergentes e inéditos. Cada objeto recebe um veredito claro e determinístico para famílias de ransomware conhecidas (limpo ou comprometido), fornecendo até 99,995% de precisão sem inferência ou suposições.
A inspeção profunda de objetos moderniza a resposta a incidentes ao fornecer clareza imediata e recuperação confiável. Cada objeto é escaneado, classificado e recebe um carimbo de data/hora para verificar dados limpos e identificar com precisão ativos comprometidos, com descobertas compartilhadas diretamente com ferramentas de SIEM e SOC.
Ao identificar o último estado limpo conhecido a partir de versões históricas, a recuperação começa a partir de um ponto auditável no tempo, em vez de baseada em suposições. Quando uma ameaça é detectada, as equipes sabem instantaneamente o que foi impactado, quando o ataque começou e onde a recuperação segura pode ocorrer, enquanto os fluxos de trabalho de isolamento e sala limpa mantêm os dados comprometidos contidos enquanto a restauração e a perícia prosseguem.
O Elastio foi projetado para se integrar perfeitamente a soluções IBM Cloud Object Storage novas ou existentes. A verificação é autogerenciada e ocorre dentro dos objetos. Isso significa:
A cobertura abrange dados de produção, dados replicados e cargas de trabalho de backup e arquivamento, estendendo a proteção contra ransomware diretamente para a camada de dados.
O relatório do custo das violações de dados da IBM comprova que o custo para uma organização decorrente de um ataque ou violação continua a escalar. As violações de armazenamento na nuvem pública podem acarretar alguns dos maiores custos médios de incidentes, enquanto o tempo de espera do ransomware continua aumentando. As empresas não podem mais se dar ao luxo de validar a integridade dos dados somente depois que os sistemas falham. Os ataques de ransomware não dependem mais de criptografia ruidosa e de alta velocidade. Os invasores de hoje se infiltram silenciosamente.
O IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 constatou que grupos ativos de ransomware e extorsão aumentaram 49% ano a ano, com invasores usando cada vez mais automação e IA para escalar as operações. Ao mesmo tempo, as violações envolvendo credenciais roubadas estão levando mais tempo do que nunca para serem detectadas e contidas.
Com uma única credencial comprometida, um invasor pode obter acesso de gravação nos buckets do object storage e criptografar dados lentamente durante dias ou semanas. Essas pequenas mudanças incrementais evitam a detecção baseada em anomalias e se misturam à atividade normal. Quando os alertas são acionados, o ransomware já está incorporado nos dados.
Com o IBM Cloud Object Storage e o Elastio, as organizações ganham um recurso que antes não estava disponível de forma nativa no IBM Cloud Object Storage.
Uma resposta comprovável para a pergunta que define todo incidente de ransomware: quais dados estão limpos e onde a recuperação começa.
O Elastio for IBM Cloud Object Storage está disponível hoje, permitindo que as equipes avaliem a inspeção determinística e a recuperação comprovável em seus próprios ambientes.
Para receber um briefing técnico e uma prova de conceito, entre em contato com os especialistas técnicos e de vendas da IBM–Elastio hoje mesmo.
O Elastio oferece proteção de armazenamento cibernético para ambientes de nuvem. Sua plataforma inspeciona dados em tempo real, dados replicados e dados de backup em busca de ransomware de dia zero, ameaças internas e malware, e oferece recuperação comprovável em ambientes de nuvem e híbridos. O Elastio atende a clientes corporativos e de setores regulamentados, que exigem controles de segurança que se estendem até a camada de dados.