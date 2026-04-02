Os ataques modernos de ransomware raramente dependem de criptografia rápida e evidente. Em vez disso, os invasores se movem silenciosamente. Com uma única credencial comprometida, podem obter acesso de gravação no object storage e corromper dados de forma incremental ao longo do tempo. Essas mudanças lentas e de baixo volume muitas vezes evitam a detecção baseada em anomalias e se misturam à atividade normal.

Quando os alertas são acionados, o ransomware já está incorporado nos dados. Enquanto isso, as atividades de ransomware e extorsão continuam aceleradas, e as violações envolvendo credenciais roubadas estão demorando mais para serem detectadas e contidas.

O resultado é uma lacuna comum, mas perigosa: frequentemente, as organizações não conseguem confirmar quais dados estão limpos até que um incidente tenha sido escalado.