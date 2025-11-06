Inteligência artificial Automação de TI

Do protótipo à produção: o Langflow e o IBM watsonx Orchestrate simplificam os fluxos de trabalho agênticos

Apresentando a via rápida para agentes de IA prontos para empresas com a integração do Langflow no watsonx Orchestrate. Construa com rapidez, implemente com segurança e escale com confiança.

Três colegas de trabalho de costas, olhando para as telas da área de trabalho de um colega

As ferramentas de IA de código aberto possibilitaram que os desenvolvedores criem protótipos mais rápido do que nunca, mas a maioria dos agentes nunca chega à produção. As equipes criam demonstrações impressionantes, apenas para encontrarem um obstáculo ao escalar de forma segura, integrar fluxos de trabalho e atender aos requisitos empresariais.

Capacitando os desenvolvedores a prototipar mais rapidamente

Os desenvolvedores perguntam: "Onde posso executar isso de forma segura em produção?" e "Como posso me aprofundar nos fluxos de trabalho agênticos e LLMs?" O problema não é inovação, é implementação.

Atualmente, não há um caminho contínuo da prototipagem de código aberto para sistemas de nível empresarial que sejam confiáveis, compatíveis e escaláveis. Com a crescente adoção do código aberto, as equipes de IA ficam bloqueadas na etapa mais crítica: transformar ideias em soluções prontas para a produção.

Fechamos essa lacuna, oferecendo aos desenvolvedores a infraestrutura e os fluxos de trabalho para levarem seus projetos do protótipo à implementação na empresa sem comprometimentos.

Elimine a lacuna de desenvolvimento com o Langflow e o Watsonx Orchestrate

Esta versão pode eliminar a lacuna entre a prototipagem de código aberto e a implementação empresarial:

  • Ciclos de inovação mais rápidos: os desenvolvedores criam rapidamente no Langflow e, em seguida, executam esses fluxos sem dificuldades no watsonx Orchestrate.
  • Segurança e governança de nível empresarial: a TI tem controle total com acesso baseado em funções, trilhas de auditoria e aprovações.
  • Impacto nos negócios em escala: as equipes de negócios podem acessar e estender os fluxos com segurança por meio de chat ou APIs, acelerando a automação em RH, finanças, jurídico e muito mais.
  • Um pipeline unificado: da experimentação à produção, as equipes permanecem alinhadas, em conformidade e rápidas.

Um grande passo no ciclo de vida dos agentes de IA

Esse anúncio é um passo importante no ciclo de vida dos agentes de IA: integração entre o Langflow e o watsonx Orchestrate, trazendo desenvolvedores, equipes de TI e de negócios para um pipeline seguro de área de testes para escalar.

O Langflow facilita para os desenvolvedores a criação visual de RAGs e agentes, a realização de experimentos localmente e a migração rápida. Os desenvolvedores já estão familiarizados com seu ecossistema, tornando-o uma extensão natural de sua cadeia de ferramentas, enquanto a integração libera mais recursos de ajuste fino e depuração.

Tudo o que você constrói no Langflow se torna uma ferramenta dentro do watsonx Orchestrate, que está instantaneamente disponível para utilização ou combinação com outras habilidades corporativas. Isso cria uma camada poderosa de interoperabilidade de ferramentas, permitindo que os componentes desenvolvidos no Langflow se conectem sem dificuldades a fluxos de trabalho mais amplos e automações entre domínios.

Na hora de escalar, o Orchestrate fornece o tempo de execução de nível empresarial para executar agentes criados pelo Langflow com segurança, completos com SSO, RBAC, trilhas de auditoria e orquestração. Os usuários corporativos obtêm uma interface no-code que se conecta diretamente a sistemas como Workday, Salesforce e Slack, enquanto a TI mantém o controle centralizado sobre governança e conformidade.

Juntos, o Langflow e o watsonx Orchestrate oferecem não só eficiência técnica, mas agilidade nos negócios, reduzindo o time to value, diminuindo o esforço duplicado e garantindo que a inovação da IA chegue à produção, de forma segura e em escala.

Comece a usar o Langflow e o IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Saiba mais Explore o Langflow e o IBM watsonx Orchestrate