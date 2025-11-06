Do protótipo à produção: o Langflow e o IBM watsonx Orchestrate simplificam os fluxos de trabalho agênticos

Esse anúncio é um passo importante no ciclo de vida dos agentes de IA: integração entre o Langflow e o watsonx Orchestrate, trazendo desenvolvedores, equipes de TI e de negócios para um pipeline seguro de área de testes para escalar.

O Langflow facilita para os desenvolvedores a criação visual de RAGs e agentes, a realização de experimentos localmente e a migração rápida. Os desenvolvedores já estão familiarizados com seu ecossistema, tornando-o uma extensão natural de sua cadeia de ferramentas, enquanto a integração libera mais recursos de ajuste fino e depuração.

Tudo o que você constrói no Langflow se torna uma ferramenta dentro do watsonx Orchestrate, que está instantaneamente disponível para utilização ou combinação com outras habilidades corporativas. Isso cria uma camada poderosa de interoperabilidade de ferramentas, permitindo que os componentes desenvolvidos no Langflow se conectem sem dificuldades a fluxos de trabalho mais amplos e automações entre domínios.

Na hora de escalar, o Orchestrate fornece o tempo de execução de nível empresarial para executar agentes criados pelo Langflow com segurança, completos com SSO, RBAC, trilhas de auditoria e orquestração. Os usuários corporativos obtêm uma interface no-code que se conecta diretamente a sistemas como Workday, Salesforce e Slack, enquanto a TI mantém o controle centralizado sobre governança e conformidade.

Juntos, o Langflow e o watsonx Orchestrate oferecem não só eficiência técnica, mas agilidade nos negócios, reduzindo o time to value, diminuindo o esforço duplicado e garantindo que a inovação da IA chegue à produção, de forma segura e em escala.

Comece a usar o Langflow e o IBM watsonx Orchestrate