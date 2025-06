IBM estende e amplia os programas e incentivos para novos clientes no VMware Cloud Foundation no IBM Cloud

À medida que as empresas buscam adotar a nuvem híbrida e a IA para proporcionar agilidade e impulsionar mudanças com segurança, as mudanças recentes no pacote e nos preços do VMware Cloud Foundation (VCF) as estão fazendo reavaliar como podem usar o VMware de forma mais eficiente no futuro de uma forma menos complexa e mais econômica.

Com muitas cargas de trabalho de missão crítica espalhadas no local e na nuvem, isso pode apresentar obstáculos relacionados a onde os dados se encontram, como eles são acessados e a segurança e governança necessárias para garantir a confiança, especialmente ao usar a IA generativa. Para organizações que buscam desenvolver suas estratégias de alocação de cargas de trabalho críticas, especialmente para suas cargas de trabalho críticas de middle e back-office virtualizados, é importante encontrar opções de gerenciamento adequadas ao propósito, independentemente de onde estejam em suas jornadas, para aproveitar oportunidades futuras e gerar resultados.