Nuvem DevOps

Armazenamento previsível, mais tempo: extensão do One-Rate do IBM Cloud Object Storage

Autora

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

Um preço. Tudo incluído. Essa é a promessa do plano IBM Cloud Object Storage One-Rate, que inclui armazenamento, recuperação, chamadas de APIs e até mesmo saída, tudo agrupado em uma única taxa mensal, sem taxas ocultas ou surpresas.

E agora, estamos dando mais tempo para você aproveitá-lo. A promoção One-Rate foi estendida até 31 de dezembro de 2025, para você poder garantir preços baixos e previsíveis para suas cargas de trabalho ativas.

Durante essa promoção, os clientes podem obter economias de até 70%, com preços com tudo incluído a partir de US$ 12/TB/mês. O melhor de tudo é que os clientes que se inscreverem antes do prazo terão essa taxa promocional para uso perpétuo.

Por que escolher o One-Rate

  • Sem surpresas: uma taxa de armazenamento fixa e com tudo incluído, sem cobranças por recuperação, chamadas de APIs ou saída
  • Escala com você: a taxa por GB fica ainda melhor à medida que seu armazenamento cresce
  • Desenvolvido para uso ativo: perfeito para acesso frequente e de alto desempenho, para que você possa se concentrar ems seus dados, não nas contas
  • Economia perpétua: inscreva-se antes de 31 de dezembro de 2025 e garanta seu preço promocional para uso contínuo
  • Durabilidade e segurança de categoria corporativa: impulsionado pelo IBM Cloud Object Storage, tem a confiança das principais empresas em todo o mundo

Onde o One-Rate atende

A simplicidade e a previsibilidade do One-Rate o tornam perfeito para as cargas de trabalho mais ativas de hoje:

1. Data lakehouse de IA: projetos de IA exigem acesso constante a dados de treinamento, artefatos de modelos e conjuntos de dados sintéticos. Com o One-Rate, você pode:

  • Armazenar dados estruturados e dados não estruturados em escala
  • Viabilizar o acesso rápido e econômico para treinamento e inferência de modelos
  • Evite custos ocultos durante ciclos de experimentação rápidos

2. Aplicações nativas da nuvem: aplicações criadas em microsserviços e contêineres geralmente dependem de object storage para registros, configurações e dados de usuários. O One-Rate é compatível com:

  • Padrões de acesso de alto rendimento
  • Integração tranquila com o Kubernetes e OpenShift
  • Custos previsíveis para cargas de trabalho dinâmicas

3. Content store: de plataformas de streaming a arquivos digitais, os sistemas com muito conteúdo precisam de armazenamento confiável e escalável. O One-Rate garante:

  • Acesso rápido a ativos de mídia
  • Sem penalidades para leituras frequentes
  • Custos controlados para entrega de alto volume

Garanta economias 
 

Garanta sua economia antes de 31 de dezembro de 2025.

Explore o plano One-Rate
Inscreva-se hoje mesmo 

Saiba mais Explore o plano One-Rate Inscreva-se hoje mesmo