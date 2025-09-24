Armazenamento previsível, mais tempo: extensão do One-Rate do IBM Cloud Object Storage

Um preço. Tudo incluído. Essa é a promessa do plano IBM Cloud Object Storage One-Rate, que inclui armazenamento, recuperação, chamadas de APIs e até mesmo saída, tudo agrupado em uma única taxa mensal, sem taxas ocultas ou surpresas.
E agora, estamos dando mais tempo para você aproveitá-lo. A promoção One-Rate foi estendida até 31 de dezembro de 2025, para você poder garantir preços baixos e previsíveis para suas cargas de trabalho ativas.
Durante essa promoção, os clientes podem obter economias de até 70%, com preços com tudo incluído a partir de US$ 12/TB/mês. O melhor de tudo é que os clientes que se inscreverem antes do prazo terão essa taxa promocional para uso perpétuo.
A simplicidade e a previsibilidade do One-Rate o tornam perfeito para as cargas de trabalho mais ativas de hoje:
1. Data lakehouse de IA: projetos de IA exigem acesso constante a dados de treinamento, artefatos de modelos e conjuntos de dados sintéticos. Com o One-Rate, você pode:
2. Aplicações nativas da nuvem: aplicações criadas em microsserviços e contêineres geralmente dependem de object storage para registros, configurações e dados de usuários. O One-Rate é compatível com:
3. Content store: de plataformas de streaming a arquivos digitais, os sistemas com muito conteúdo precisam de armazenamento confiável e escalável. O One-Rate garante:
Garanta sua economia antes de 31 de dezembro de 2025.