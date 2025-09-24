Armazenamento previsível, mais tempo: extensão do One-Rate do IBM Cloud Object Storage

E agora, estamos dando mais tempo para você aproveitá-lo. A promoção One-Rate foi estendida até 31 de dezembro de 2025, para você poder garantir preços baixos e previsíveis para suas cargas de trabalho ativas.

Durante essa promoção, os clientes podem obter economias de até 70%, com preços com tudo incluído a partir de US$ 12/TB/mês. O melhor de tudo é que os clientes que se inscreverem antes do prazo terão essa taxa promocional para uso perpétuo.