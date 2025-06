Turbinando sua experiência de dados: o PostgreSQL 17 agora está disponível no IBM Cloud

O PostgreSQL Versão 17 agora está disponível no IBM Cloud. A versão mais recente do IBM Cloud Databases for PostgreSQL, o banco de dados relacional de código aberto mais avançado do mundo, continua sua tradição de inovação, com base em seus fundamentos robustos.

O PostgreSQL 17 lança ovas funcionalidades para aprimorar o desempenho, a escalabilidade, a segurança e a produtividade do desenvolvedor. As melhorias no desempenho da aplicação incluem o gerenciamento otimizado de memória, execução mais rápida de consultas e operações em massa aceleradas. É um divisor de águas para liberar ganhos sérios de desempenho, dimensionamento sem esforço e maior produtividade do desenvolvedor

Com o robusto ecossistema do IBM Cloud de extensões e plug-ins, o PostgreSQL 17 permite que os clientes criem e gerenciem com eficiência aplicações complexas e de alto desempenho e, ao mesmo tempo, se beneficiem das melhorias contínuas no tratamento de dados em qualquer escala.