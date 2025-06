Otimize seus ambientes VMware e OpenShift com o IBM Turbonomic.

O Turbonomic, a principal solução para gerenciamento de recursos de aplicações (ARM), tem o prazer de anunciar sua mais recente integração com o Red Hat OpenShift Virtualization.

O Turbonomic é a principal solução para gerenciamento de recursos de aplicações (ARM), uma abordagem hierárquica, orientada por aplicações, que analisa continuamente as necessidades de recursos das aplicações e gera ações totalmente automatizáveis para garantir que as aplicações sempre tenham aquilo de que precisam para funcionar. O OpenShift é uma plataforma confiável, abrangente e consistente, projetada para escalar com as necessidades das cargas de trabalho de virtualização de hoje. A virtualização do OpenShift permite que os clientes executem e gerenciem suas máquinas virtuais no paradigma nativo da nuvem por meio da base do Kubernetes do OpenShift.

A observabilidade do Turbonomic ajuda as organizações a obter insights praticáveis sobre a utilização de recursos, o desempenho e o custo para cargas de trabalho de máquinas virtuais para a plataforma OpenShift Virtualization, ao mesmo tempo que permite que os usuários adotem ações sugeridas para maximizar a utilização de recursos de infraestrutura e melhorar o desempenho das aplicações.