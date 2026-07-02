Otimize a integração de casos de uso de IA com o IBM watsonx.governance

A IBM está lançando a otimização de integração de casos de uso no watsonx.governance, um novo recurso projetado para ajudar as organizações a simplificar o recebimento de casos de uso de IA e acelerar a adoção de IA responsável. Ao combinar interação em linguagem natural, análise de similaridade semântica e fluxos de trabalho de governança automatizados, o recurso ajuda as organizações a reduzir os atritos na integração, melhorar a qualidade das submissões, identificar riscos mais cedo e escalar a governança de IA com mais eficiência.

À medida que as organizações implementam mais sistemas de IA generativa, aprendizado de máquina e IA agêntica, as equipes de governança enfrentam volumes cada vez maiores de casos de uso de IA, revisões e requisitos de documentação. Muitas submissões não têm alinhamento claro com objetivos estratégicos, resultados de negócio definidos, benefícios esperados ou informações de apoio completas, o que gera atrasos na revisão de governança e aumenta a sobrecarga operacional.

Embora as empresas reconheçam o potencial da IA, apenas 16% das iniciativas de IA foram implementadas em toda a empresa. Ao mesmo tempo, uma pesquisa* do IBM Institute for Business Value estima que uma empresa de US$ 20 bilhões perde cerca de US$ 140 milhões por ano com irregularidades de IA, e metade dessas perdas está diretamente ligada a lacunas de governança. As organizações também esperam gerenciar quase quatro vezes mais ativos de IA até 2030 do que gerenciam hoje.

Para escalar a IA de forma responsável, as organizações precisam de uma maneira mais eficiente de capturar iniciativas de IA, aplicar o contexto de governança mais cedo e identificar riscos antes que o desenvolvimento avance demais.