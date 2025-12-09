Inteligência artificial Automação de TI

Operacionalização da confiança para IA em escala com o IBM® watsonx.governance enterprise governance accelerator

O watsonx.governance enterprise governance accelerator é um novo conjunto de recursos que se concentra em operacionalizar a governança e melhorar as avaliações de tecnologia responsável em todo o ciclo de vida da IA, com forte ênfase na transparência, responsabilidade e confiança.

Publicado 09/12/2025
Gerenciar a governança de IA por meio de ferramentas desconectadas cria pontos cegos e retarda a adoção. Para migrar da experimentação para a IA em escala empresarial, as organizações precisam de um framework unificado que gere confiança, garanta a conformidade e acelere a inovação.

No watsonx.governance enterprise governance accelerator, você encontrará três recursos principais:

  1. Catálogo de ativos de IA governados e integração automatizada: crie um inventário governado de ativos de IA (dados, modelos, agentes, aplicações e processos) com fluxos de trabalho de aprovação automatizados. Isso reforça os controles de política e garante a conformidade desde o início de cada iniciativa de IA.

  2. Solicitações de uso governadas e avaliações integradas: padronize as aprovações de reutilização de ativos e execute avaliações integradas para tecnologia responsável e prontidão de conformidade, garantindo auditabilidade em todas as etapas.

  3. Dashboard de insights unificado: os executivos obtêm insights sobre os níveis de risco, adesão às políticas e desempenho do modelo, permitindo decisões de governança baseadas em dados.

Esses recursos se traduzem diretamente em impacto comercial no mundo real. De que forma as organizações já estão aplicando o enterprise governance accelerator nos seus programas de IA?

Proporcionar resultados de negócios mensuráveis

O accelerator ajuda as organizações a escalar a IA de forma confiável rumo a um impacto mensurável:

  • Reduza os ciclos de aprovação de casos de uso por meio da integração simplificada e da automação do ciclo de vida.
  • Capacite as equipes para escalar de forma responsável sem comprometer a velocidade de desenvolvimento.
  • Aumente a transparência para clientes, reguladores e acionistas por meio de registros de governança auditáveis.

Um ecossistema de governança unificado

A IBM é líder global em IA confiável e responsável, com décadas de experiência ajudando as empresas a governar dados, gerenciar riscos e criar sistemas de IA transparentes. Gerida pela Equipe de Risco, Conformidade e Integridade, a abordagem de governança integrada da IBM garante que a IA ética, segura e em conformidade seja alcançável em todos os níveis.

Descubra como o enterprise governance accelerator pode ajudar a tornar a confiança seu próximo diferencial.

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM