Operacionalização da confiança para IA em escala com o IBM® watsonx.governance enterprise governance accelerator

Gerenciar a governança de IA por meio de ferramentas desconectadas cria pontos cegos e retarda a adoção. Para migrar da experimentação para a IA em escala empresarial, as organizações precisam de um framework unificado que gere confiança, garanta a conformidade e acelere a inovação.

No watsonx.governance enterprise governance accelerator, você encontrará três recursos principais:

Catálogo de ativos de IA governados e integração automatizada: crie um inventário governado de ativos de IA (dados, modelos, agentes, aplicações e processos) com fluxos de trabalho de aprovação automatizados. Isso reforça os controles de política e garante a conformidade desde o início de cada iniciativa de IA. Solicitações de uso governadas e avaliações integradas: padronize as aprovações de reutilização de ativos e execute avaliações integradas para tecnologia responsável e prontidão de conformidade, garantindo auditabilidade em todas as etapas. Dashboard de insights unificado: os executivos obtêm insights sobre os níveis de risco, adesão às políticas e desempenho do modelo, permitindo decisões de governança baseadas em dados.

Esses recursos se traduzem diretamente em impacto comercial no mundo real. De que forma as organizações já estão aplicando o enterprise governance accelerator nos seus programas de IA?