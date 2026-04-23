OpenSearch agora disponível no watsonx.data para enterprise search e recuperação de IA

A IBM está anunciando o OpenSearch no watsonx.data, trazendo o OpenSearch (um mecanismo de pesquisa e analytics engine de código aberto com mais de 700 milhões de downloads) diretamente para a plataforma de dados híbridos da IBM para IA.
O OpenSearch é um mecanismo de pesquisa e análise de dados distribuído de código aberto, licenciado pelo Apache 2.0, construído no Apache Lucene. Hospedado pela Linux Foundation e desenvolvido por uma ampla comunidade de código aberto, o projeto continua a evoluir por meio de contribuições de muitas organizações, incluindo um trabalho contínuo significativo da IBM.
Com o OpenSearch integrado ao watsonx.data, as organizações podem impulsionar experiências de enterprise search, fluxos de trabalho de análise de dados e aplicações de IA usando um mecanismo de recuperação unificado e escalável.
Esse lançamento também serve como um componente-chave no OpenRAG, o framework de recuperação aberto e agêntico anunciado recentemente pela IBM, projetado para transformar o conhecimento corporativo em contexto confiável para IA, com segurança e em escala. O OpenRAG reúne as três melhores tecnologias de código aberto em uma base combinável, ajudando as organizações a se conectar às fontes de conhecimento corporativo, processar documentos complexos e orquestrar fluxos de trabalho de IA agêntica. O OpenSearch fornece a camada de recuperação de alto desempenho que torna esses sistemas possíveis.
À medida que as organizações escalam o uso de dados e IA, um recurso está se tornando cada vez mais essencial: a pesquisa.
A pesquisa sempre foi essencial para acessar os dados corporativos, mas sua importância está crescendo à medida que os volumes de dados se expandem e a adoção da IA acelera.
Os funcionários esperam experiências de pesquisa rápidas e intuitivas nos sistemas corporativos, semelhantes ao que utilizam na web. Ao mesmo tempo, os sistemas de IA modernos dependem de recuperação de alta qualidade para acessar as informações necessárias para produzir respostas e insights úteis.
Conforme os dados corporativos se tornam mais complexos, abrangendo bancos de dados, sistemas de arquivos, aplicações de SaaS e plataformas de dados em formatos estruturados, semiestruturados e não estruturados, o desafio é reunir esses diversos tipos de dados em um sistema que possa ser indexado, pesquisado e analisado em escala.
Isso significa combinar a correspondência precisa de palavras-chave com a compreensão semântica, algo que as abordagens de pesquisa tradicionais costumam ter dificuldade em oferecer. É aí que o OpenSearch se encaixa.
Com o OpenSearch agora integrado ao watsonx.data, as equipes podem habilitar recursos de pesquisa avançada diretamente em sua plataforma de dados.
O OpenSearch é compatível com várias técnicas de recuperação complementares:
Juntos, esses recursos melhoram a qualidade da pesquisa para uma ampla gama de cargas de trabalho, desde a descoberta de conhecimento empresarial até aplicações orientadas por IA.
O OpenSearch no watsonx.data foi projetado para ser compatível com cargas de trabalho de alto rendimento e escala de produção em muitos casos de uso diferentes.
As organizações podem usar o OpenSearch para impulsionar:
Como o OpenSearch é executado no watsonx.data, ele pode indexar e consultar dados em fontes estruturadas e não estruturadas e, ao mesmo tempo, beneficiar-se dos recursos de governança, segurança e integração da plataforma.
O OpenSearch tornou-se rapidamente um dos mecanismos de pesquisa de código aberto mais adotados, com uma comunidade em rápido crescimento e centenas de milhões de downloads em todo o mundo.
Ao trazer o OpenSearch para o watsonx.data, a IBM combina a flexibilidade do código aberto com os recursos operacionais necessários para implementações empresariais. As organizações podem se beneficiar de um mecanismo de pesquisa aberto e extensível e, ao mesmo tempo, obter os recursos de governança, segurança e integração necessários para executar cargas de trabalho de missão crítica.
Com o OpenSearch no watsonx.data, a IBM está ajudando as organizações a liberar o valor de seus dados — impulsionando aplicações de busca, análise de dados e IA a partir de uma única plataforma de dados abertos.