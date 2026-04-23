OpenSearch agora disponível no watsonx.data para enterprise search e recuperação de IA

O OpenSearch é um mecanismo de pesquisa e análise de dados distribuído de código aberto, licenciado pelo Apache 2.0, construído no Apache Lucene. Hospedado pela Linux Foundation e desenvolvido por uma ampla comunidade de código aberto, o projeto continua a evoluir por meio de contribuições de muitas organizações, incluindo um trabalho contínuo significativo da IBM.

Com o OpenSearch integrado ao watsonx.data, as organizações podem impulsionar experiências de enterprise search, fluxos de trabalho de análise de dados e aplicações de IA usando um mecanismo de recuperação unificado e escalável.

Esse lançamento também serve como um componente-chave no OpenRAG, o framework de recuperação aberto e agêntico anunciado recentemente pela IBM, projetado para transformar o conhecimento corporativo em contexto confiável para IA, com segurança e em escala. O OpenRAG reúne as três melhores tecnologias de código aberto em uma base combinável, ajudando as organizações a se conectar às fontes de conhecimento corporativo, processar documentos complexos e orquestrar fluxos de trabalho de IA agêntica. O OpenSearch fornece a camada de recuperação de alto desempenho que torna esses sistemas possíveis.

À medida que as organizações escalam o uso de dados e IA, um recurso está se tornando cada vez mais essencial: a pesquisa.