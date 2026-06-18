OpenRAG no watsonx.data: Fundamente a IA no conhecimento empresarial governado

Agora com disponibilidade geral, o OpenRAG no watsonx.data oferece às equipes uma solução de RAG agêntica pronta para uso para transformar dados não estruturados em conhecimento empresarial pesquisável, com as principais organizações já aplicando-o em casos de uso de aquisição, impostos e conhecimento interno.
Os agentes de IA e aplicações são tão úteis quanto o conhecimento que eles podem acessar, interpretar e aplicar. Esse é um desafio constante, quer você seja um funcionário em busca de conhecimento interno, uma equipe de suporte resolvendo um problema do cliente ou uma equipe tributária revisando documentos complexos. E o conhecimento necessário para esses fluxos de trabalho está quase sempre disperso em diferentes documentos, formatos e sistemas.
O OpenRAG no watsonx.data se conecta a fontes onde o conteúdo já está armazenado, como Google Drive, Microsoft OneDrive e AWS S3, e funciona com tipos de arquivos comuns, incluindo PDFs, imagens, arquivos do PowerPoint e arquivos do Excel. A partir daí, o OpenRAG prepara esse conteúdo, torna-o pesquisável e fornece as informações certas no momento certo.
Na prática, isso significa ajudar as equipes a superar as barreiras que muitas vezes impedem o conteúdo bruto de dar suporte a aplicações úteis de IA:
"Os departamentos fiscais trabalham com um grande volume de documentos, muitas vezes abrangendo mais de um milhão de arquivos em formatos como Excel, Word e PDF," diz Chris Aiken, Diretor de Serviços de Tecnologia Fiscal da EY. "Hoje, boa parte do trabalho depende dos departamentos fiscais que pesquisam manualmente esses arquivos para encontrar as informações certas. Estamos animados com o OpenRAG porque ele pode ajudar a tornar esse enorme corpus pesquisável e praticável para os agentes de IA. Ao incorporar o OpenRAG na nossa camada de inteligência GTP da EY.ai por meio do MCP, vemos uma oportunidade de fornecer aos agentes o contexto de que precisam para localizar, ingerir e raciocinar sobre informações relevantes de forma muito mais eficaz em apoio a solicitações complexas relacionadas a impostos."
O OpenRAG no watsonx.data foi projetado para alimentar uma variedade de aplicações de IA para fluxos de trabalho corporativos:
"Estamos entusiasmados com o potencial do OpenRAG em apoiar a busca interna de conhecimento para uma agência espacial, onde as equipes precisam encontrar informações confiáveis em grandes volumes de documentos", diz Andrea Di Donato, CEO da DiGi ONE. "A primeira oportunidade é ajudar os usuários a obter acesso mais rápido ao conhecimento de que precisam e, com o tempo, vemos o potencial de expansão para casos de uso mais técnicos, incluindo documentos relacionados a lançamentos."
As equipes da IBM também estão aplicando o OpenRAG internamente para ajudar a tornar o conhecimento empresarial mais fácil de pesquisar e usar. Na aquisição, por exemplo, as equipes muitas vezes precisam fazer avaliações de contratos, lidar com informações de fornecedores e documentos financeiros espalhados por vários sistemas antes de iniciar as negociações.
"O OpenRAG nos ajuda a acelerar o trabalho necessário para uma experiência de conversação nos principais casos de uso", diz Matt Lyteson, CIO de Plataformas de Tecnologia Empresarial da IBM. "As equipes de aquisição da IBM muitas vezes dependiam de avaliações manuais de contratos anteriores, trabalhando em centenas de páginas em vários sistemas, o que dificultava a preparação rápida para as negociações. Com o OpenRAG, estamos avançando em direção a uma experiência unificada e conversacional que reúne termos de contrato, contexto de fornecedores e documentos financeiros em um só lugar. Essa mudança ajudará a trazer insights críticos em minutos, em vez de horas, reduzir significativamente o esforço manual e dar aos profissionais de aquisição mais tempo para se concentrarem em negociações de alto nível."
O objetivo principal da RAG é dar aos modelos de IA acesso a informações fora de seus dados de treinamento. Em vez de confiar apenas no que um modelo já sabe, o RAG ajuda as aplicações de IA a recuperar informações relevantes antes de gerar uma resposta.
Em um fluxo de RAG típico, os dados são ingeridos, divididos em partes menores, indexados e tornados pesquisáveis. Quando um usuário faz uma pergunta, o sistema pesquisa esse índice, recupera um conjunto limitado de fragmentos relevantes e os passa para um modelo para gerar uma resposta imediatamente.
Essa abordagem costuma ser eficaz para perguntas simples, quando as informações relevantes são fáceis de encontrar e estão contidas em um pequeno número de fontes. Mas isso também coloca muita pressão em uma única etapa de recuperação. Se a pesquisa deixar de considerar um contexto importante ou recuperar apenas parte da resposta, o modelo ainda gerará uma resposta baseada em informações incompletas. O sistema de IA também precisa de contexto suficiente para entender o que essa informação significa, como ela se relaciona com a tarefa e se há necessidade de evidências adicionais.
Os fluxos de trabalho empresariais geralmente exigem mais de uma consulta única. Os usuários frequentemente farão perguntas que precisam ser interpretadas, divididas em etapas, pesquisadas em várias fontes e verificadas com relação a diferentes evidências. Nesses casos, a recuperação não deve ser uma etapa estática que acontece antes do início do raciocínio. Ela deve fazer parte do próprio processo de raciocínio.
Com o OpenRAG, o agente de IA pode decidir como abordar a tarefa, pesquisar e recuperar conforme necessário, refinar sua consulta, chamar ferramentas e validar se há informações suficientes antes de responder. Em vez de depender de um padrão fixo de recuperação e geração, o OpenRAG adapta a recuperação à complexidade da pergunta.
Para equipes que desenvolvem agentes de IA e outras aplicações baseadas em conhecimento, isso significa respostas de IA mais confiáveis.
"Em nossos testes", diz David Tan, CTO da CrushBank, "o OpenRAG no watsonx.data está fazendo um trabalho muito melhor com um dos problemas mais difíceis do RAG tradicional: a recuperação que permanece completa à medida que o corpus cresce. As abordagens convencionais funcionam bem para nós com alguns milhares de documentos, mas a precisão cai drasticamente para dezenas ou centenas de milhares, e com documentos como contratos, ordens de serviço e ordens de compra, a falta de um arquivo relevante pode mudar drasticamente a resposta. O OpenRAG apresentou um conjunto mais completo de resultados nessa escala, dando-nos uma base muito mais sólida para experiências de IA prontas para uso."
O OpenRAG no watsonx.data oferece às equipes uma maneira pronta para uso de criar fluxos de trabalho de RAG agêntico sem precisar montar e operar a infraestrutura por conta própria. Com base no framework OpenRAG de código aberto da IBM, ele combina três tecnologias de código aberto poderosas em um único stack:
Com o OpenRAG no watsonx.data, os usuários podem:
A partir daí, o OpenRAG ajuda as equipes a preparar, indexar e orquestrar a recuperação em todo o conteúdo corporativo ao:
Essa abordagem oferece às equipes um caminho mais rápido do conteúdo bruto para o RAG agêntico, para que possam se concentrar menos no gerenciamento do stack e mais tempo na criação de aplicações de IA que utilizam o conhecimento empresarial de forma eficaz.
"Nossa base de conhecimento interna inclui documentos altamente técnicos com fórmulas químicas, e contém documentos em vários idiomas, não apenas inglês", diz Tomoki Nagai, Gerente Geral de Iniciativa de MI da JSR Corporation. O valor inicial do OpenRAG reside em observar como ele lida com esse conhecimento especializado para ajudar nossa equipe a encontrar e analisar informações de forma mais eficaz."
O RAG de produção requer uma base governada, segura e operacionalmente pronta. O watsonx.data é a plataforma de dados híbrida e aberta da IBM para fornecimento de contexto em tempo real para IA, ajudando as organizações a disponibilizar dados estruturados e dados não estruturados com o significado de negócios, a governança e a confiança que os sistemas de IA exigem.
Com o OpenRAG no watsonx.data, as equipes podem fundamentar a IA no conhecimento empresarial governado, ao mesmo tempo que contam com os controles necessários para gerenciar o acesso, proteger os dados e operar os fluxos de trabalho de IA com maior visibilidade, à medida que o uso cresce. Isso também reduz a carga operacional da execução do RAG agêntico, ao empacotar a infraestrutura de ingestão, indexação, recuperação e orquestração em uma experiência pronta para uso.
O OpenRAG no watsonx.data já está disponível ao público em geral na IBM Cloud e estará disponível para implementação no local em 24 de junho.
Participe do nosso próximo webinar para saber mais sobre como criar fluxos de trabalho de RAG agêntico que transformam o conhecimento corporativo em um contexto significativo que a IA pode pesquisar, analisar e validar antes de responder.
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