OpenRAG no watsonx.data: Fundamente a IA no conhecimento empresarial governado

Os agentes de IA e aplicações são tão úteis quanto o conhecimento que eles podem acessar, interpretar e aplicar. Esse é um desafio constante, quer você seja um funcionário em busca de conhecimento interno, uma equipe de suporte resolvendo um problema do cliente ou uma equipe tributária revisando documentos complexos. E o conhecimento necessário para esses fluxos de trabalho está quase sempre disperso em diferentes documentos, formatos e sistemas.

O OpenRAG no watsonx.data se conecta a fontes onde o conteúdo já está armazenado, como Google Drive, Microsoft OneDrive e AWS S3, e funciona com tipos de arquivos comuns, incluindo PDFs, imagens, arquivos do PowerPoint e arquivos do Excel. A partir daí, o OpenRAG prepara esse conteúdo, torna-o pesquisável e fornece as informações certas no momento certo.

Na prática, isso significa ajudar as equipes a superar as barreiras que muitas vezes impedem o conteúdo bruto de dar suporte a aplicações úteis de IA:

Caminho mais rápido para a IA fundamentada: com ingestão, indexação, recuperação e orquestração integradas em uma experiência pronta para uso, o OpenRAG no watsonx.data ajuda a tornar dados não estruturados utilizáveis para agentes de IA sem a necessidade de montar e gerenciar um stack RAG a partir do zero.

Conhecimento empresarial em escala: a maioria das organizações já tem as informações de que seus agentes precisam, mas elas estão espalhadas por documentos, sistemas e formatos. O OpenRAG no watsonx.data ajuda as equipes a pesquisar esse conhecimento distribuído de forma mais eficaz e a usar as informações certas para oferecer suporte a respostas de IA mais fundamentadas.

Respostas de IA mais confiáveis: em vez de depender de uma única etapa de recuperação, os agentes podem adotar uma abordagem mais adaptativa, entendendo a intenção, decidindo quando pesquisar, refinando o contexto em todas as etapas e usando ferramentas quando necessário.

Segurança e governança integradas: aproveite a segurança, a conformidade e o isolamento integrados, em vez de reunir controles em diferentes fornecedores com diferentes políticas e modelos operacionais.

"Os departamentos fiscais trabalham com um grande volume de documentos, muitas vezes abrangendo mais de um milhão de arquivos em formatos como Excel, Word e PDF," diz Chris Aiken, Diretor de Serviços de Tecnologia Fiscal da EY. "Hoje, boa parte do trabalho depende dos departamentos fiscais que pesquisam manualmente esses arquivos para encontrar as informações certas. Estamos animados com o OpenRAG porque ele pode ajudar a tornar esse enorme corpus pesquisável e praticável para os agentes de IA. Ao incorporar o OpenRAG na nossa camada de inteligência GTP da EY.ai por meio do MCP, vemos uma oportunidade de fornecer aos agentes o contexto de que precisam para localizar, ingerir e raciocinar sobre informações relevantes de forma muito mais eficaz em apoio a solicitações complexas relacionadas a impostos."