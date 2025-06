OpenPages como serviço da IBM: agora disponível em Sydney

O IBM OpenPages como serviço oferece às organizações uma plataforma de GRC poderosa e flexível, sem as complexidades e custos associados ao gerenciamento próprio. Ele permite que as empresas foquem em gerenciar seus riscos e obrigações de conformidade com eficácia em um ambiente de nuvem. Ao integrar recursos avançados de IA, aprimorar elementos da interface e ampliar o suporte técnico e linguístico, a solução equipa as organizações com as ferramentas necessárias para enfrentar desafios regulatórios e de risco complexos no mundo atual, baseado em dados.