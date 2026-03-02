Esse anúncio marca um passo significativo na abordagem da IBM para a linhagem interoperável: os produtos IBM estão se integrando uns aos outros usando um padrão de código aberto em vez de um modelo de metadados proprietário.
Em novembro, a IBM anunciou a compatibilidade ampliada do OpenLineage dentro do watsonx.data intelligence, permitindo que os clientes importem e consumam eventos de linhagem no formato OpenLineage. Esse recurso ampliou a cobertura de linhagem em sistemas externos.
Com essa versão, a IBM completa o ciclo: watsonx.data e watsonx.data integration agora geram eventos do OpenLineage no tempo de execução, e o watsonx.data intelligence os consome.
O resultado é um modelo de produtor-consumidor construído em uma especificação orientada pela comunidade. Em vez de acoplar rigidamente os produtos por meio de formatos de linhagem internos, a IBM os alinhou por meio do OpenLineage, um padrão compartilhado projetado para a interoperabilidade entre fornecedores e ferramentas.
Essa escolha é importante.
As arquiteturas de dados modernas raramente residem dentro de um único sistema: consultas estruturadas executadas em um único mecanismo; os pipelines de ingestão processam conteúdo não estruturado em outro lugar; ferramentas de orquestração coordenam fluxos de trabalho; e plataformas de governança montam visualizações de linhagem após o fato.
A linhagem em tempo de projeto e em tempo de execução servem a propósitos complementares: a linhagem de projeto fornece uma visão estrutural de pipelines e dependências, enquanto a linhagem em tempo de execução adiciona contexto operacional, capturando o que realmente foi executado, quais conjuntos de dados foram usados e quais saídas foram produzidas durante uma execução específica .
O watsonx.data agora emite eventos OpenLineage a partir de seus mecanismos de consulta e processamento, capturando a linhagem do tempo de execução para cargas de trabalho estruturadas. O watsonx.data integration emite eventos do OpenLineage a partir de pipelines de ingestão e transformação, incluindo aqueles que processam dados não estruturados.
À medida que as organizações combinam análise de dados, pipelines de ingestão e arquiteturas de lakehouse, a visibilidade deve se estender por jornadas de dados estruturados e não estruturados. Emitir a linhagem padronizada em tempo de execução acrescenta profundidade operacional ao panorama mais amplo da linhagem.
Os ambientes de dados modernos são multimecanismos e multinuvem. Quando os metadados de linhagem são definidos em formatos proprietários, a integração se torna rígida e difícil de ampliar. Cada conexão requer mapeamento personalizado, e cada expansão aumenta a complexidade.
O OpenLineage oferece um modelo diferente: um vocabulário compartilhado para descrever trabalhos, execuções e conjuntos de dados. O gráfico de linhagem abrange sistemas porque eles compartilham um vocabulário comum, não porque compartilham um fornecedor.
Ao emitir linhagem no formato OpenLineage, o watsonx.data e o watsonx.data integration tornam esses metadados portáteis. Plataformas de governança e observabilidade posteriores compatíveis com o padrão podem ingeri-lo diretamente, sem adaptadores proprietários.
Os clientes esperam cada vez mais essa postura. Elas querem a garantia de que os metadados que descrevem seus fluxos de dados permanecerão portáteis, duráveis e independentes de fornecedor. A interoperabilidade não pode ser entregue por uma única plataforma. Ela emerge do compromisso compartilhado em todo o ecossistema.
Os padrões abertos fazem mais do que reduzir a dependência; eles criam as condições para a inovação.
Ao separar a especificação da linhagem das ferramentas que a implementam, o ecossistema preserva a flexibilidade. Os fornecedores podem inovar na visualização, na governança e na automação, contando com uma base comum para a troca de metadados.
Quando a linhagem é padronizada:
Com o watsonx.data e o watsonx.data integration agora operando como produtores do OpenLineage (e o watsonx.data intelligence consumindo esses eventos), a IBM fortalece seu papel no ecossistema do OpenLineage e, ao mesmo tempo, reforça seu compromisso com a interoperabilidade aberta.
Conforme a IBM expandia a compatibilidade com o OpenLineage no watsonx.data e na integração do watsonx.data, determinados cenários de linhagem avançada exigiram cobertura adicional de metadados e detalhes mais refinados do que as versões anteriores da especificação compatível.
A IBM vem contribuindo com melhorias na especificação do OpenLineage para capturar metadados mais vastos e uma linhagem mais granular nesses cenários. Essas contribuições ajudam a melhorar a integridade e a qualidade dos eventos de linhagem, não apenas para produtos IBM, mas para outros produtores no ecossistema.
Ao estender a especificação em colaboração com a comunidade OpenLineage, a IBM permite a evolução contínua do padrão e incentiva níveis mais altos de fidelidade de linhagem em todas as implementações.
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