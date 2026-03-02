As arquiteturas de dados modernas raramente residem dentro de um único sistema: consultas estruturadas executadas em um único mecanismo; os pipelines de ingestão processam conteúdo não estruturado em outro lugar; ferramentas de orquestração coordenam fluxos de trabalho; e plataformas de governança montam visualizações de linhagem após o fato.

A linhagem em tempo de projeto e em tempo de execução servem a propósitos complementares: a linhagem de projeto fornece uma visão estrutural de pipelines e dependências, enquanto a linhagem em tempo de execução adiciona contexto operacional, capturando o que realmente foi executado, quais conjuntos de dados foram usados e quais saídas foram produzidas durante uma execução específica .

O watsonx.data agora emite eventos OpenLineage a partir de seus mecanismos de consulta e processamento, capturando a linhagem do tempo de execução para cargas de trabalho estruturadas. O watsonx.data integration emite eventos do OpenLineage a partir de pipelines de ingestão e transformação, incluindo aqueles que processam dados não estruturados.

À medida que as organizações combinam análise de dados, pipelines de ingestão e arquiteturas de lakehouse, a visibilidade deve se estender por jornadas de dados estruturados e não estruturados. Emitir a linhagem padronizada em tempo de execução acrescenta profundidade operacional ao panorama mais amplo da linhagem.