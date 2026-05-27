A IBM apresenta a exportação OpenLineage no watsonx.data intelligence, permitindo que as organizações compartilhem a linhagem de dados unificada entre as ferramentas de governança e observabilidade que já utilizam, sem integrações personalizadas ou formatos proprietários.
O IBM watsonx.data intelligence agora pode exportar linhagem no formato OpenLineage, permitindo interoperabilidade de formato aberto para uso em plataformas de governança externa, gerenciamento de metadados e observabilidade.
Esse recurso expõe metadados de linhagem valiosos para uso fora do watsonx.data intelligence, permitindo que as organizações os reutilizem em seu ecossistema de dados mais amplo e obtenham mais valor dos investimentos existentes.
Atualmente, a maioria das empresas opera em várias plataformas de governança, catálogos, observabilidade e metadados. Cada um apoia uma parte diferente do processo de governança, desde a administração e conformidade até o monitoramento e análise de dados.
Muitas dessas ferramentas já podem gerar informações de linhagem. No entanto, essa linhagem muitas vezes permanece restrita à plataforma em que foi criada. O compartilhamento entre sistemas geralmente requer APIs proprietárias, integração personalizada ou conversões de formato, o que se torna mais difícil de manter com o tempo.
O esforço de integração também aumenta à medida que os ambientes se expandem, limitando a capacidade de garantir uma visão consistente da linhagem em toda a organização. Ao mesmo tempo, substituir ferramentas existentes para melhorar o compartilhamento de linhagem raramente é prático, dados os investimentos já feitos em plataformas, fluxos de trabalho e habilidades.
Esses desafios podem ser evitados. As organizações podem permitir a portabilidade da linhagem sem substituir seus sistemas existentes. Isso permite que elas evoluam suas estratégias de governança e metadados, mantendo uma visão consistente e confiável de seus dados.
É nesse ponto que o IBM watsonx.data intelligence atua como uma camada unificadora, ajudando as organizações a capturar automaticamente os fluxos de dados em diferentes ambientes e a reuni-los em um único grafo de transformações, dependências e relacionamentos de dados. As equipes podem enriquecer essa linhagem com contexto técnico e de metadados adicional para auxiliar na análise de impacto, solução de problemas, análise da causa raiz e fluxos de trabalho de qualidade de dados.
Como resultado, elas obtêm uma melhor compreensão de como os dados migram entre sistemas e como as alterações ou problemas de dados se propagam por conjuntos de dados, inclusive no nível de coluna.
Com essa base, o watsonx.data intelligence agora permite que diferentes ferramentas troquem informações de linhagem por meio do padrão OpenLineage.
No watsonx.data intelligence, os relacionamentos identificados pelos scanners são representados em uma visualização conectada de linhagem de dados, que modela conjuntos de dados, etapas de processamento e dependências entre sistemas.
Como parte da exportação do OpenLineage, o watsonx.data intelligence mapeia a representação automatizada da linhagem para o modelo de dados do OpenLineage. Ele expressa etapas de processamento lógico como tarefas do OpenLineage e representa suas entradas e saídas como conjuntos de dados. Ele também preserva as dependências ao emitir os relacionamentos definidos na especificação OpenLineage.
Essa abordagem permite que o watsonx.data intelligence lide com a complexidade da linhagem em diferentes tecnologias e a disponibilize em um formato comum que outras ferramentas podem consumir facilmente. Por se basear em um padrão neutro em relação a fornecedores e desenvolvido pela comunidade, ele evita o acoplamento excessivo entre sistemas durante a troca de informações de linhagem de dados.
Quando a linhagem se tornar interoperável, as organizações poderão repensar a forma como estruturam sua arquitetura de governança. Em vez de acoplar rigidamente os fluxos de dados a um único catálogo ou plataforma de governança, a linhagem pode ser tratada como uma infraestrutura compartilhada que suporta vários fluxos de trabalho posteriores.
Nesse modelo, o watsonx.data intelligence mantém informações de dependência precisas em toda a empresa, enquanto outros sistemas se concentram nas políticas, administração e processos de governança voltados para o usuário. Essa separação permite que as ferramentas de governança e de metadados evoluam de forma independente de como a linhagem é capturada e mantida.
Atualmente, o IBM watsonx.data intelligence oferece suporte à importação e à exportação do OpenLineage, permitindo uma interoperabilidade completa da linhagem de dados.
Com a importação do OpenLineage, a linhagem de plataformas modernas e pipelines personalizados é ingerida no watsonx.data intelligence e unificada com a linhagem capturada por meio de scanners automatizados. Isso cria uma visão compartilhada em todo o cenário de dados da organização.
Juntas, a importação e a exportação permitem que as equipes consolidem a linhagem de várias fontes e a compartilhem de forma consistente em todo o ecossistema, posicionando o watsonx.data intelligence como um hub de linhagem central.
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