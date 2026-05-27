Atualmente, a maioria das empresas opera em várias plataformas de governança, catálogos, observabilidade e metadados. Cada um apoia uma parte diferente do processo de governança, desde a administração e conformidade até o monitoramento e análise de dados.

Muitas dessas ferramentas já podem gerar informações de linhagem. No entanto, essa linhagem muitas vezes permanece restrita à plataforma em que foi criada. O compartilhamento entre sistemas geralmente requer APIs proprietárias, integração personalizada ou conversões de formato, o que se torna mais difícil de manter com o tempo.

O esforço de integração também aumenta à medida que os ambientes se expandem, limitando a capacidade de garantir uma visão consistente da linhagem em toda a organização. Ao mesmo tempo, substituir ferramentas existentes para melhorar o compartilhamento de linhagem raramente é prático, dados os investimentos já feitos em plataformas, fluxos de trabalho e habilidades.

Esses desafios podem ser evitados. As organizações podem permitir a portabilidade da linhagem sem substituir seus sistemas existentes. Isso permite que elas evoluam suas estratégias de governança e metadados, mantendo uma visão consistente e confiável de seus dados.